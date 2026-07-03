Isprobajte recept za pečene krofne sa kremom koje su mekane kao oblak. Brzo se pripremaju i savršene su uz kafu ili čaj.

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Ako volite krofne, ali izbjegavate prženje u dubokom ulju, ove pečene krofne iz rerne biće pravo otkriće. Mekano i vazdušasto tijesto krije punjenje od čokoladnog krema, a priprema je mnogo jednostavnija i bez nereda koji obično prati klasične krofne.

Savršene su za doručak, užinu ili posluženje uz kafu i čaj.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: poslastica

Porcije/Količina: oko 12 krofni

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme odmaranja i pečenja: 1 sat i 35 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 5 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Za tijesto:

500 g brašna

300 ml toplog mlijeka

3 žumanjca

100 g otopljenog maslaca

10 g suvog kvasca

25 g šećera

1/2 kašičice soli

10 g vanilin šećera

Za punjenje:

čokoladni krem

Za dekoraciju:

prah šećer

1. korak: Aktivacija kvasca

U mlako mlijeko sipajte šećer i vanilin šećer, dodajte suvi kvasac i ostavite desetak minuta da se aktivira i zapjeni.

2. korak: Miješenje

U veću posudu sipajte nadošli kvasac, dodajte žumanjca, so i otopljeni maslac. Postepeno umiješajte brašno i mijesite nekoliko minuta dok ne dobijete mekano i glatko tijesto. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

Vidi opis Krofne sa kremom iz rerne: Mekane su kao oblak i neodoljivo hrskave, a bez kapi ulja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Riccio da favola/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Fotofairy777/Shutterstoc Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

3. korak: Odmaranje

Oblikujte loptu od tijesta, pokrijte posudu i ostavite na toplom mjestu oko sat vremena, odnosno dok se tijesto ne udvostruči.

4. korak: Krem

Od čokoladnog krema unaprijed napravite male kuglice i stavite ih u zamrzivač kako bi se lakše punile krofne.

Bonus savjet: Umjesto čokoladnog krema možete koristiti džem, vanila krem ili pistaći namaz.

5. korak: Oblikovanje

Nadošlo tijesto podijelite na jednake dijelove. Svaki dio blago spljoštite, u sredinu stavite smrznutu kuglicu krema, dobro zatvorite ivice i oblikujte krofnu.

6. korak: Drugo odmaranje

Krofne poređajte na pleh obložen papirom za pečenje, tako da spoj bude okrenut nadole. Pokrijte ih i ostavite da odmaraju još 20 minuta.

7. korak: Pečenje

Prije pečenja premažite ih sa malo mlijeka i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 15 minuta, dok ne dobiju blagu zlatnu boju.

8. korak: Serviranje

Pečene krofne ostavite nekoliko minuta da se prohlade, a zatim ih obilno pospite prah šećerom i poslužite dok su još mekane i mirisne.

(Stvar ukusa/Mondo)