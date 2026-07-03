logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Krofne sa kremom iz rerne: Mekane su kao oblak i neodoljivo hrskave, a bez kapi ulja

Krofne sa kremom iz rerne: Mekane su kao oblak i neodoljivo hrskave, a bez kapi ulja

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte recept za pečene krofne sa kremom koje su mekane kao oblak. Brzo se pripremaju i savršene su uz kafu ili čaj.

Krofne iz rerne Izvor: Shutterstock

Ako volite krofne, ali izbjegavate prženje u dubokom ulju, ove pečene krofne iz rerne biće pravo otkriće. Mekano i vazdušasto tijesto krije punjenje od čokoladnog krema, a priprema je mnogo jednostavnija i bez nereda koji obično prati klasične krofne.

Savršene su za doručak, užinu ili posluženje uz kafu i čaj.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća 

Tip jela: poslastica

Porcije/Količina: oko 12 krofni

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme odmaranja i pečenja: 1 sat i 35 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 5 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • Za tijesto:

  • 500 g brašna
  • 300 ml toplog mlijeka
  • 3 žumanjca
  • 100 g otopljenog maslaca
  • 10 g suvog kvasca
  • 25 g šećera
  • 1/2 kašičice soli
  • 10 g vanilin šećera

  • Za punjenje:

  • čokoladni krem

  • Za dekoraciju:

  • prah šećer

Priprema:

1. korak: Aktivacija kvasca

U mlako mlijeko sipajte šećer i vanilin šećer, dodajte suvi kvasac i ostavite desetak minuta da se aktivira i zapjeni.

2. korak: Miješenje

U veću posudu sipajte nadošli kvasac, dodajte žumanjca, so i otopljeni maslac. Postepeno umiješajte brašno i mijesite nekoliko minuta dok ne dobijete mekano i glatko tijesto. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

3. korak: Odmaranje

Oblikujte loptu od tijesta, pokrijte posudu i ostavite na toplom mjestu oko sat vremena, odnosno dok se tijesto ne udvostruči.

4. korak: Krem

Od čokoladnog krema unaprijed napravite male kuglice i stavite ih u zamrzivač kako bi se lakše punile krofne.

Bonus savjet:

Umjesto čokoladnog krema možete koristiti džem, vanila krem ili pistaći namaz.

5. korak: Oblikovanje

Nadošlo tijesto podijelite na jednake dijelove. Svaki dio blago spljoštite, u sredinu stavite smrznutu kuglicu krema, dobro zatvorite ivice i oblikujte krofnu.

6. korak: Drugo odmaranje

Krofne poređajte na pleh obložen papirom za pečenje, tako da spoj bude okrenut nadole. Pokrijte ih i ostavite da odmaraju još 20 minuta.

7. korak: Pečenje

Prije pečenja premažite ih sa malo mlijeka i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 15 minuta, dok ne dobiju blagu zlatnu boju.

8. korak: Serviranje

Pečene krofne ostavite nekoliko minuta da se prohlade, a zatim ih obilno pospite prah šećerom i poslužite dok su još mekane i mirisne.

(Stvar ukusa/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA