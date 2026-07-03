Isprobajte recept za pečene krofne sa kremom koje su mekane kao oblak. Brzo se pripremaju i savršene su uz kafu ili čaj.
Ako volite krofne, ali izbjegavate prženje u dubokom ulju, ove pečene krofne iz rerne biće pravo otkriće. Mekano i vazdušasto tijesto krije punjenje od čokoladnog krema, a priprema je mnogo jednostavnija i bez nereda koji obično prati klasične krofne.
Savršene su za doručak, užinu ili posluženje uz kafu i čaj.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: poslastica
Porcije/Količina: oko 12 krofni
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme odmaranja i pečenja: 1 sat i 35 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 5 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za tijesto:
- 500 g brašna
- 300 ml toplog mlijeka
- 3 žumanjca
- 100 g otopljenog maslaca
- 10 g suvog kvasca
- 25 g šećera
- 1/2 kašičice soli
- 10 g vanilin šećera
Za punjenje:
- čokoladni krem
Za dekoraciju:
- prah šećer
Priprema:
1. korak: Aktivacija kvasca
U mlako mlijeko sipajte šećer i vanilin šećer, dodajte suvi kvasac i ostavite desetak minuta da se aktivira i zapjeni.
2. korak: Miješenje
U veću posudu sipajte nadošli kvasac, dodajte žumanjca, so i otopljeni maslac. Postepeno umiješajte brašno i mijesite nekoliko minuta dok ne dobijete mekano i glatko tijesto. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.
Krofne sa kremom iz rerne: Mekane su kao oblak i neodoljivo hrskave, a bez kapi ulja
3. korak: Odmaranje
Oblikujte loptu od tijesta, pokrijte posudu i ostavite na toplom mjestu oko sat vremena, odnosno dok se tijesto ne udvostruči.
4. korak: Krem
Od čokoladnog krema unaprijed napravite male kuglice i stavite ih u zamrzivač kako bi se lakše punile krofne.
Umjesto čokoladnog krema možete koristiti džem, vanila krem ili pistaći namaz.
5. korak: Oblikovanje
Nadošlo tijesto podijelite na jednake dijelove. Svaki dio blago spljoštite, u sredinu stavite smrznutu kuglicu krema, dobro zatvorite ivice i oblikujte krofnu.
6. korak: Drugo odmaranje
Krofne poređajte na pleh obložen papirom za pečenje, tako da spoj bude okrenut nadole. Pokrijte ih i ostavite da odmaraju još 20 minuta.
7. korak: Pečenje
Prije pečenja premažite ih sa malo mlijeka i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 15 minuta, dok ne dobiju blagu zlatnu boju.
8. korak: Serviranje
Pečene krofne ostavite nekoliko minuta da se prohlade, a zatim ih obilno pospite prah šećerom i poslužite dok su još mekane i mirisne.
(Stvar ukusa/Mondo)