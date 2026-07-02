Recept za makedonsku mandžu: Savršena za sve koji poste ili žele lagan obrok

Uživajte u makedonskoj mandži, brzom i ukusnom jelu od povrća. Savršena je za post ili kao lagan obrok za cijelu porodicu.

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Makedonska mandža je jednostavno, ali izuzetno aromatično jelo od povrća koje se lagano krčka dok ne postane gusto i puno ukusa.

Kombinacija paprika, paradajza i luka daje prirodnu slatkoću i blagu kiselkastu notu, dok sporo krčkanje sve sastojke spaja u savršenu cjelinu.

Osnovne informacije

Kuhinja: makedonska

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 3–4 porcije

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja: 40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 55 minuta

Težina: lako

Sastojci:

4 kašike ulja

1 glavica crnog luka, sitno isjeckana

600 g paprika isječenih na trakice ili kockice

1 kg paradajza, oljušten i sjeckan

2-3 čena bijelog luka, sitno sjeckana

čaša vode

so po ukusu

1. korak: Prženje luka

Na zagrijanom ulju propržite sitno sjeckani crni luk dok ne postane staklast i blago zlatkast. Ovo je osnova ukusa cijele mandže.

Serviranje: Makedonska mandža se servira topla, uz komad svježeg hljeba i po želji posuta ovčijim sirom koji dodatno obogaćuje ukus.

2. korak: Dodavanje paprika

Dodajte sjeckane paprike i nastavite da dinstate nekoliko minuta dok ne omekšaju i puste sok.

3. korak: Paradajz i začini

Ubacite sjeckani paradajz i bijeli luk, pa sve dobro posolite. Miješajte da se ukusi sjedine.

4. korak: Krčkanje

Sipajte vodu, smanjite temperaturu i ostavite da jelo lagano krčka oko 40 minuta. Povremeno promiješajte dok se ne zgusne i dobije sočnu, gustu strukturu.

(Stvar ukusa/Mondo)