Recept za makedonsku mandžu: Savršena za sve koji poste ili žele lagan obrok

Uživajte u makedonskoj mandži, brzom i ukusnom jelu od povrća. Savršena je za post ili kao lagan obrok za cijelu porodicu.
Makedonska mandža je jednostavno, ali izuzetno aromatično jelo od povrća koje se lagano krčka dok ne postane gusto i puno ukusa.
Kombinacija paprika, paradajza i luka daje prirodnu slatkoću i blagu kiselkastu notu, dok sporo krčkanje sve sastojke spaja u savršenu cjelinu.
Osnovne informacije
Kuhinja: makedonska
Tip jela: kuvano jelo
Porcije/Količina: 3–4 porcije
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja: 40 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 55 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 4 kašike ulja
- 1 glavica crnog luka, sitno isjeckana
- 600 g paprika isječenih na trakice ili kockice
- 1 kg paradajza, oljušten i sjeckan
- 2-3 čena bijelog luka, sitno sjeckana
- čaša vode
- so po ukusu
Priprema:
1. korak: Prženje luka
Na zagrijanom ulju propržite sitno sjeckani crni luk dok ne postane staklast i blago zlatkast. Ovo je osnova ukusa cijele mandže.
Makedonska mandža se servira topla, uz komad svježeg hljeba i po želji posuta ovčijim sirom koji dodatno obogaćuje ukus.
2. korak: Dodavanje paprika
Dodajte sjeckane paprike i nastavite da dinstate nekoliko minuta dok ne omekšaju i puste sok.
3. korak: Paradajz i začini
Ubacite sjeckani paradajz i bijeli luk, pa sve dobro posolite. Miješajte da se ukusi sjedine.
4. korak: Krčkanje
Sipajte vodu, smanjite temperaturu i ostavite da jelo lagano krčka oko 40 minuta. Povremeno promiješajte dok se ne zgusne i dobije sočnu, gustu strukturu.
(Stvar ukusa/Mondo)