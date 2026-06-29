Najbolji recept za sladoled tortu sa ananasom: Ne peče se, a osvježava

Osvježavajuća sladoled torta sa ananasom idealna je za tople dane. Pripremite je lako, bez pečenja, i uživajte u savršenom desertu.
Ako tražite tortu koja će osvježiti goste tokom toplih dana, a pritom ne zahtijeva uključivanje rerne, sladoled torta sa ananasom je pun pogodak.
Kremasta kombinacija slatke i kisele pavlake, nježnog šlag krema i sočnih komadića ananasa savršeno se slaže sa mekanim piškotama natopljenim sokom od voća.
Nakon nekoliko sati u frižideru dobija idealnu čvrstinu i postaje desert koji nestaje sa stola već poslije prvog sječenja.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: torta bez pečenja
Porcije/Količina: 12–14 parčadi
Vrijeme pripreme: 35 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: najmanje 12 sati hlađenja
Ukupno vrijeme pripreme: Oko 12 sati i 35 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 2 velika pakovanja piškota
- 500 ml slatke pavlake
- 400 g kisele pavlake
- 2 kesice šlag krema od vanile
- 2 kesice želatina
- 300 g šećera
- 1 konzerva ananasa
- 300 ml mleka
- 8 kašika vode
Za dekoraciju:
- 300 ml slatke pavlake
Priprema:
1. korak: Mućenje šlaga i pavlaka
Umutite 500 ml dobro ohlađene slatke pavlake u čvrst šlag. U drugoj posudi pripremite šlag krem od vanile sa 100 ml mleka prema uputstvu, dok u trećoj sjedinite kiselu pavlaku i šećer miješajući dok se šećer ne rastopi.
Slatku pavlaku, kiselu pavlaku i mleko dobro rashladite pre pripreme kako bi fil bio čvršći i stabilniji.
2. korak: Želatin
Želatin prelijte vodom i ostavite da nabubri nekoliko minuta. Zatim ga lagano zagrijjte dok se potpuno ne rastopi, vodeći računa da ne provri.
3. korak: Miješanje fila
U smjesu od kisele pavlake postepeno umiješajte rastopljeni želatin, a zatim pažljivo dodajte umućenu slatku pavlaku i pripremljeni šlag krem. Sve sjedinite laganim pokretima kako bi fil ostao vazdušast.
4. korak: Dodavanje ananasa
Ananas dobro ocijedite, sitno isjeckajte i umiješajte u fil ravnomjerno raspoređujući komadiće.
U galeriji ispod pogledajte kako se pravi torta sa piškotama i dva fila.
Najbolji recept za sladoled tortu sa ananasom: Ne peče se, a osvježava
5. korak: Slaganje
Dublji kalup ili šerpu obložite providnom folijom. Piškote kratko umočite u mešavinu preostalog mlijeka i soka iz konzerve ananasa, pa njima obložite dno i stranice kalupa. Sipajte pripremljeni fil, poravnajte površinu i preko njega poređajte još jedan sloj natopljenih piškota.
6. korak: Hlađenje
Tortu ostavite u frižideru najmanje 12 sati kako bi se potpuno stegla. Nakon toga je pažljivo izvrnite na tacnu i uklonite foliju.
7. korak: Dekoracija
Preostalih 300 ml slatke pavlake umutite u čvrst šlag i njime premažite ili dekorativno ukrasite cijelu tortu prije posluživanja.