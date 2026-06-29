Najbolji recept za sladoled tortu sa ananasom: Ne peče se, a osvježava

Osvježavajuća sladoled torta sa ananasom idealna je za tople dane. Pripremite je lako, bez pečenja, i uživajte u savršenom desertu.

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Ako tražite tortu koja će osvježiti goste tokom toplih dana, a pritom ne zahtijeva uključivanje rerne, sladoled torta sa ananasom je pun pogodak.

Kremasta kombinacija slatke i kisele pavlake, nježnog šlag krema i sočnih komadića ananasa savršeno se slaže sa mekanim piškotama natopljenim sokom od voća.

Nakon nekoliko sati u frižideru dobija idealnu čvrstinu i postaje desert koji nestaje sa stola već poslije prvog sječenja.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: torta bez pečenja

Porcije/Količina: 12–14 parčadi

Vrijeme pripreme: 35 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: najmanje 12 sati hlađenja

Ukupno vrijeme pripreme: Oko 12 sati i 35 minuta

Težina: lako

Sastojci:

2 velika pakovanja piškota

500 ml slatke pavlake

400 g kisele pavlake

2 kesice šlag krema od vanile

2 kesice želatina

300 g šećera

1 konzerva ananasa

300 ml mleka

8 kašika vode

Za dekoraciju:

300 ml slatke pavlake

Priprema:

1. korak: Mućenje šlaga i pavlaka

Umutite 500 ml dobro ohlađene slatke pavlake u čvrst šlag. U drugoj posudi pripremite šlag krem od vanile sa 100 ml mleka prema uputstvu, dok u trećoj sjedinite kiselu pavlaku i šećer miješajući dok se šećer ne rastopi.

Savet: Slatku pavlaku, kiselu pavlaku i mleko dobro rashladite pre pripreme kako bi fil bio čvršći i stabilniji.

2. korak: Želatin

Želatin prelijte vodom i ostavite da nabubri nekoliko minuta. Zatim ga lagano zagrijjte dok se potpuno ne rastopi, vodeći računa da ne provri.

3. korak: Miješanje fila

U smjesu od kisele pavlake postepeno umiješajte rastopljeni želatin, a zatim pažljivo dodajte umućenu slatku pavlaku i pripremljeni šlag krem. Sve sjedinite laganim pokretima kako bi fil ostao vazdušast.

4. korak: Dodavanje ananasa

Ananas dobro ocijedite, sitno isjeckajte i umiješajte u fil ravnomjerno raspoređujući komadiće.

U galeriji ispod pogledajte kako se pravi torta sa piškotama i dva fila.

Vidi opis Najbolji recept za sladoled tortu sa ananasom: Ne peče se, a osvježava Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PRINTSCREEN/YT/COOKRATE - CAKES Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: PRINTSCREEN/YT/COOKRATE - CAKES Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: PRINTSCREEN/YT/COOKRATE - CAKES Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: PRINTSCREEN/YT/COOKRATE - CAKES Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: PRINTSCREEN/YT/COOKRATE - CAKES Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: PRINTSCREEN/YT/COOKRATE - CAKES Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: PRINTSCREEN/YT/COOKRATE - CAKES Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: PRINTSCREEN/YT/COOKRATE - CAKES Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: PRINTSCREEN/YT/COOKRATE - CAKES Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: PRINTSCREEN/YT/COOKRATE - CAKES Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: PRINTSCREEN/YT/COOKRATE - CAKES Br. slika: 11 11 / 11

5. korak: Slaganje

Dublji kalup ili šerpu obložite providnom folijom. Piškote kratko umočite u mešavinu preostalog mlijeka i soka iz konzerve ananasa, pa njima obložite dno i stranice kalupa. Sipajte pripremljeni fil, poravnajte površinu i preko njega poređajte još jedan sloj natopljenih piškota.

6. korak: Hlađenje

Tortu ostavite u frižideru najmanje 12 sati kako bi se potpuno stegla. Nakon toga je pažljivo izvrnite na tacnu i uklonite foliju.

7. korak: Dekoracija

Preostalih 300 ml slatke pavlake umutite u čvrst šlag i njime premažite ili dekorativno ukrasite cijelu tortu prije posluživanja.