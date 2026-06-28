Recept za slane galete sa tikvicama: Najbolji način da potrošite višak povrća iz bašte

Otkrijte kako da pripremite slane galete sa tikvicama, hrskave i sočne, idealne uz kiselu pavlaku ili jogurt.
Ako tražite drugačiji način da iskoristite tikvice, slane galete su odličan izbor. Spolja su prijatno hrskave, a iznutra mekane i sočne, sa blagim ukusom tikvica i aromatičnih začina.
Mogu se poslužiti za doručak, lagani ručak ili večeru, a posebno su ukusne uz kiselu pavlaku ili grčki jogurt. Osim što su jednostavne za pripremu, predstavljaju sjajan način da potrošite višak tikvica iz bašte ili sa pijace.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: slano pecivo
Porcije/Količina: 2
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 10–12 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 25 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za galete:
- 180 g rendanih tikvica (dobro ocijeđenih)
- 125 g brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
- 1/2 kašičice soli
- 1/4 kašičice bibera
- 2 jaja
- 80 ml mlijeka
- 45 ml maslinovog ulja
- 2 kašike sitno sjeckanog peršuna, vlašca ili bosiljka (po želji)
- bijeli luk u prahu po ukusu
Za serviranje:
- grčki jogurt ili kisela pavlaka
Priprema:
1. korak: Priprema tikvica
Tikvice operite i krupno narendajte. Posolite ih sa malo soli i ostavite desetak minuta da puste višak tečnosti. Zatim ih dobro ocijedite rukama ili kroz čistu kuhinjsku krpu.
2. korak: Zagrijavanje aparata
Aparat za galete zagrijte prema uputstvu proizvođača i lagano premažite uljem.
3. korak: Miješanje suvih sastojaka
U većoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo, so, biber i bijeli luk u prahu.
4. korak: Miješanje moktih sastojaka
U drugoj posudi umutite jaja, mlijeko i maslinovo ulje dok se sastojci ne sjedine.
5. korak: Smjesa
Sipajte tečne sastojke u mješavinu sa brašnom i kratko promiješajte, tek toliko da dobijete ujednačenu smjesu. Dodajte ocijeđene tikvice i sjeckano začinsko bilje, pa lagano umiješajte.
Ako želite još bolji ukus, dodajte malo rendanog tvrdog sira u smjesu.
6. korak: Pečenje
Kašikom sipajte smjesu u zagrijan aparat za galete i pecite 4 do 5 minuta, odnosno dok galete ne dobiju lijepu zlatnu boju i hrskavu koricu.
7. korak: Serviranje
Pečene galete poslužite tople uz grčki jogurt ili kiselu pavlaku.
(Stvar ukusa/Mondo)