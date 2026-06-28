Recept za slane galete sa tikvicama: Najbolji način da potrošite višak povrća iz bašte

Otkrijte kako da pripremite slane galete sa tikvicama, hrskave i sočne, idealne uz kiselu pavlaku ili jogurt.

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Ako tražite drugačiji način da iskoristite tikvice, slane galete su odličan izbor. Spolja su prijatno hrskave, a iznutra mekane i sočne, sa blagim ukusom tikvica i aromatičnih začina.

Mogu se poslužiti za doručak, lagani ručak ili večeru, a posebno su ukusne uz kiselu pavlaku ili grčki jogurt. Osim što su jednostavne za pripremu, predstavljaju sjajan način da potrošite višak tikvica iz bašte ili sa pijace.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: slano pecivo

Porcije/Količina: 2

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 10–12 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za galete:

180 g rendanih tikvica (dobro ocijeđenih)

125 g brašna

1 kašičica praška za pecivo

1/2 kašičice soli

1/4 kašičice bibera

2 jaja

80 ml mlijeka

45 ml maslinovog ulja

2 kašike sitno sjeckanog peršuna, vlašca ili bosiljka (po želji)

bijeli luk u prahu po ukusu

Za serviranje:

grčki jogurt ili kisela pavlaka

1. korak: Priprema tikvica

Tikvice operite i krupno narendajte. Posolite ih sa malo soli i ostavite desetak minuta da puste višak tečnosti. Zatim ih dobro ocijedite rukama ili kroz čistu kuhinjsku krpu.

2. korak: Zagrijavanje aparata

Aparat za galete zagrijte prema uputstvu proizvođača i lagano premažite uljem.

3. korak: Miješanje suvih sastojaka

U većoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo, so, biber i bijeli luk u prahu.

4. korak: Miješanje moktih sastojaka

U drugoj posudi umutite jaja, mlijeko i maslinovo ulje dok se sastojci ne sjedine.

5. korak: Smjesa

Sipajte tečne sastojke u mješavinu sa brašnom i kratko promiješajte, tek toliko da dobijete ujednačenu smjesu. Dodajte ocijeđene tikvice i sjeckano začinsko bilje, pa lagano umiješajte.

Bonus savet: Ako želite još bolji ukus, dodajte malo rendanog tvrdog sira u smjesu.

6. korak: Pečenje

Kašikom sipajte smjesu u zagrijan aparat za galete i pecite 4 do 5 minuta, odnosno dok galete ne dobiju lijepu zlatnu boju i hrskavu koricu.

7. korak: Serviranje

Pečene galete poslužite tople uz grčki jogurt ili kiselu pavlaku.

(Stvar ukusa/Mondo)