Ovakve pileće batake nikada niste probali, a tajna je u samo jednom sastojku koji im daje posebnu sočnost i slast! Italijanski način za pripremu najukusnijeg mesa...
Sočni iznutra, sa hrskavom koricom spolja i bogatim sosom koji mami da umačete hleb do posljednje kapi, ovako Italijani pripremaju pileće batake kada žele jednostavan, a poseban ručak. Tajna nije u skupim sastojcima, već u jednom koraku koji mnogi preskaču: dodavanju bijelog vina tokom pečenja piletine.
Vino tokom termičke obrade isparava, ali za sobom ostavlja bogatu aromu koja mesu daje dubinu ukusa i čini ga nevjerovatno mekanim.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: Glavno jelo
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme pečenja: 50 minuta
Ukupno vrijeme: 1 sat i 5 minuta
Broj porcija: 4
Težina: Lako
Sastojci:
- 8 pilećih bataka
- 3 kašike maslinovog ulja
- 4 čena bijelog luka
- 150 ml suvog bijelog vina
- 1 kašičica suvog ruzmarina
- 1 kašičica origana
- so po ukusu
- biber po ukusu
- sok od pola limuna
U galeriji ispod pogledajte kako se pravi rolovana piletina!
Italijanski način da pileći bataci budu 10 puta bolji: Tajna je u samo jednom sastojku
Priprema:
1. Korak: Začinite meso
Batake posolite, pobiberite i pospite ruzmarinom i origanom. Prelijte ih maslinovim uljem i dobro utrljajte začine.
Nemojte sipati vino odmah preko sirovog mesa. Najpre dobro zapecite batake da dobiju zlatnu koricu, a tek onda dodajte vino. Na taj način će se svi karamelizovani sokovi sa dna posude spojiti sa vinom i napraviti fantastičan sos.
2. Korak: Kratko ih zapecite
Poređajte batake u vatrostalnu posudu i pecite 20 minuta u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.
3. Korak: Dodajte vino
Izvadite posudu iz rerne. Dodajte sitno sjeckani bijeli luk i prelijte meso bijelim vinom.
4. Korak: Nastavite pečenje
Vratite u rernu i pecite još 25 do 30 minuta, povremeno prelivajući batake sosom koji se stvara na dnu posude.
5. Korak: Završni dodir
Pred kraj pečenja prelijte meso sokom od limuna i ostavite još nekoliko minuta da se ukusi sjedine. Poslužite uz pečeni krompir, pire ili svježu salatu. Obavezno prelijte meso aromatičnim sosom od vina koji ostane u posudi.