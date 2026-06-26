Italijanski način da pileći bataci budu 10 puta bolji: Tajna je u samo jednom sastojku

Ovakve pileće batake nikada niste probali, a tajna je u samo jednom sastojku koji im daje posebnu sočnost i slast! Italijanski način za pripremu najukusnijeg mesa...

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Sočni iznutra, sa hrskavom koricom spolja i bogatim sosom koji mami da umačete hleb do posljednje kapi, ovako Italijani pripremaju pileće batake kada žele jednostavan, a poseban ručak. Tajna nije u skupim sastojcima, već u jednom koraku koji mnogi preskaču: dodavanju bijelog vina tokom pečenja piletine.

Vino tokom termičke obrade isparava, ali za sobom ostavlja bogatu aromu koja mesu daje dubinu ukusa i čini ga nevjerovatno mekanim.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: Glavno jelo

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja: 50 minuta

Ukupno vrijeme: 1 sat i 5 minuta

Broj porcija: 4

Težina: Lako

Sastojci:

8 pilećih bataka

3 kašike maslinovog ulja

4 čena bijelog luka

150 ml suvog bijelog vina

1 kašičica suvog ruzmarina

1 kašičica origana

so po ukusu

biber po ukusu

sok od pola limuna

U galeriji ispod pogledajte kako se pravi rolovana piletina!

Priprema:

1. Korak: Začinite meso

Batake posolite, pobiberite i pospite ruzmarinom i origanom. Prelijte ih maslinovim uljem i dobro utrljajte začine.

Trik za savršen ukus Nemojte sipati vino odmah preko sirovog mesa. Najpre dobro zapecite batake da dobiju zlatnu koricu, a tek onda dodajte vino. Na taj način će se svi karamelizovani sokovi sa dna posude spojiti sa vinom i napraviti fantastičan sos.

2. Korak: Kratko ih zapecite

Poređajte batake u vatrostalnu posudu i pecite 20 minuta u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

3. Korak: Dodajte vino

Izvadite posudu iz rerne. Dodajte sitno sjeckani bijeli luk i prelijte meso bijelim vinom.

4. Korak: Nastavite pečenje

Vratite u rernu i pecite još 25 do 30 minuta, povremeno prelivajući batake sosom koji se stvara na dnu posude.

5. Korak: Završni dodir

Pred kraj pečenja prelijte meso sokom od limuna i ostavite još nekoliko minuta da se ukusi sjedine. Poslužite uz pečeni krompir, pire ili svježu salatu. Obavezno prelijte meso aromatičnim sosom od vina koji ostane u posudi.