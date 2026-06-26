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Italijanski način da pileći bataci budu 10 puta bolji: Tajna je u samo jednom sastojku

Italijanski način da pileći bataci budu 10 puta bolji: Tajna je u samo jednom sastojku

Autor D.V. Izvor Stvar ukusa
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Ovakve pileće batake nikada niste probali, a tajna je u samo jednom sastojku koji im daje posebnu sočnost i slast! Italijanski način za pripremu najukusnijeg mesa...

Italijanski način da pileći bataci budu 10 puta bolji Izvor: Shutterstock

Sočni iznutra, sa hrskavom koricom spolja i bogatim sosom koji mami da umačete hleb do posljednje kapi, ovako Italijani pripremaju pileće batake kada žele jednostavan, a poseban ručak. Tajna nije u skupim sastojcima, već u jednom koraku koji mnogi preskaču: dodavanju bijelog vina tokom pečenja piletine.

Vino tokom termičke obrade isparava, ali za sobom ostavlja bogatu aromu koja mesu daje dubinu ukusa i čini ga nevjerovatno mekanim.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: Glavno jelo
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme pečenja: 50 minuta
Ukupno vrijeme: 1 sat i 5 minuta
Broj porcija: 4
Težina: Lako

Sastojci:

  • 8 pilećih bataka
  • 3 kašike maslinovog ulja
  • 4 čena bijelog luka
  • 150 ml suvog bijelog vina
  • 1 kašičica suvog ruzmarina
  • 1 kašičica origana
  • so po ukusu
  • biber po ukusu
  • sok od pola limuna

U galeriji ispod pogledajte kako se pravi rolovana piletina!

Priprema:

1. Korak: Začinite meso

Batake posolite, pobiberite i pospite ruzmarinom i origanom. Prelijte ih maslinovim uljem i dobro utrljajte začine.

Trik za savršen ukus

Nemojte sipati vino odmah preko sirovog mesa. Najpre dobro zapecite batake da dobiju zlatnu koricu, a tek onda dodajte vino. Na taj način će se svi karamelizovani sokovi sa dna posude spojiti sa vinom i napraviti fantastičan sos.

2. Korak: Kratko ih zapecite

Poređajte batake u vatrostalnu posudu i pecite 20 minuta u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

3. Korak: Dodajte vino

Izvadite posudu iz rerne. Dodajte sitno sjeckani bijeli luk i prelijte meso bijelim vinom.

4. Korak: Nastavite pečenje

Vratite u rernu i pecite još 25 do 30 minuta, povremeno prelivajući batake sosom koji se stvara na dnu posude.

5. Korak: Završni dodir

Pred kraj pečenja prelijte meso sokom od limuna i ostavite još nekoliko minuta da se ukusi sjedine. Poslužite uz pečeni krompir, pire ili svježu salatu. Obavezno prelijte meso aromatičnim sosom od vina koji ostane u posudi. 

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Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

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