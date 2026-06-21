Napravite domaći kapri sladoled kod kuće: Potrebna su vam samo 4 sastojka

Napravite domaći kapri sladoled od samo 4 sastojka. Ovaj kremasti desert podseća na detinjstvo i savršen je za predstojeće vrele dane.

Izvor: Printscreen/YT/ Top Tasty

Kapri sladoled mnoge podseća na djetinjstvo i prve ljetnje dane bezbrižno provedene napolju. Dobra vijest je da ovu omiljenu poslasticu možete lako napraviti i kod kuće, bez komplikovanih sastojaka i posebnih aparata.

Potrebno vam je svega nekoliko namirnica, malo vremena za pripremu i nekoliko sati hlađenja. Kremasta kombinacija jagoda, slatke pavlake i čokoladne glazure pravi osvježavajući desert kojem rijetko ko može da odoli.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: sladoled

Porcije/Količina: 6 sladoleda

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 5 sati i 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 5 sati i 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

250 g jagoda

100 g šećera

400 ml slatke pavlake

150 g čokolade

Priprema:

1. korak: Pire od jagoda

Nekoliko jagoda isjeckajte na sitne komade, a ostatak stavite u blender zajedno sa šećerom. Miksajte dok ne dobijete glatki voćni pire.

2. korak: Mućenje slatke pavlake

Umutite slatku pavlaku dok ne postane čvrsta i kremasta, pa dodajte pripremljen pire od jagoda. Lagano sjedinite smjesu kako bi ostala vazdušasta.

3. korak: Dodavanje jagode

Dodajte isjeckane jagode i pažljivo promešajte kašikom da se voće ravnomerno rasporedi.

4. korak: Zamrzavanje

Sipajte smjesu u kalupe za sladoled, prekrijte providnom folijom i ubacite štapiće. Stavite u zamrzivač najmanje pet sati.

Bonus savjet: Čokoladna glazura će biti tanja i hrskavija ako u otopljenu čokoladu dodate kašiku ulja.

5. korak: Glazura

Istopite čokoladu i ostavite je nekoliko minuta da se prohladi. Ohlađene sladolede pažljivo izvadite iz kalupa i umočite u v Sačekajte da se stegne i poslužite.