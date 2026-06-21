Napravite domaći kapri sladoled kod kuće: Potrebna su vam samo 4 sastojka

Napravite domaći kapri sladoled od samo 4 sastojka. Ovaj kremasti desert podseća na detinjstvo i savršen je za predstojeće vrele dane.
Kapri sladoled mnoge podseća na djetinjstvo i prve ljetnje dane bezbrižno provedene napolju. Dobra vijest je da ovu omiljenu poslasticu možete lako napraviti i kod kuće, bez komplikovanih sastojaka i posebnih aparata.
Potrebno vam je svega nekoliko namirnica, malo vremena za pripremu i nekoliko sati hlađenja. Kremasta kombinacija jagoda, slatke pavlake i čokoladne glazure pravi osvježavajući desert kojem rijetko ko može da odoli.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: sladoled
Porcije/Količina: 6 sladoleda
Vrijeme pripreme: 5 minuta
Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 5 sati i 15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 5 sati i 20 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 250 g jagoda
- 100 g šećera
- 400 ml slatke pavlake
- 150 g čokolade
Priprema:
1. korak: Pire od jagoda
Nekoliko jagoda isjeckajte na sitne komade, a ostatak stavite u blender zajedno sa šećerom. Miksajte dok ne dobijete glatki voćni pire.
2. korak: Mućenje slatke pavlake
Umutite slatku pavlaku dok ne postane čvrsta i kremasta, pa dodajte pripremljen pire od jagoda. Lagano sjedinite smjesu kako bi ostala vazdušasta.
3. korak: Dodavanje jagode
Dodajte isjeckane jagode i pažljivo promešajte kašikom da se voće ravnomerno rasporedi.
4. korak: Zamrzavanje
Sipajte smjesu u kalupe za sladoled, prekrijte providnom folijom i ubacite štapiće. Stavite u zamrzivač najmanje pet sati.
Čokoladna glazura će biti tanja i hrskavija ako u otopljenu čokoladu dodate kašiku ulja.
5. korak: Glazura
Istopite čokoladu i ostavite je nekoliko minuta da se prohladi. Ohlađene sladolede pažljivo izvadite iz kalupa i umočite u v Sačekajte da se stegne i poslužite.