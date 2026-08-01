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Ove šiške su novi hit ljeta: Izgledaju ležerno, licu daju nježnost i volumen

Ove šiške su novi hit ljeta: Izgledaju ležerno, licu daju nježnost i volumen

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Legendarne "zavjesa" šiške odlaze u zaborav, bar privremeno.

Oblak šiške u trendu ovog ljeta Izvor: AI info / Lepa&Srećna
  • Novi trend u frizurama zove se "oblak šiške" (Cloud Bangs).
  • Lagane su i ne opterećuju lice, a trend je predstavila pjevačica Kamila Kabeljo.
  • Ovakve šiške lakše podnose ljetnju vlagu i predstavljaju odličan prelaz ka jesenjim frizurama.

Ako ste mislili da su šiške rezervisane za hladnije dane, novi trend dokazuje suprotno.

Ovog ljeta sve više žena bira takozvane "oblak" šiške - lagane, prozračne i blago razbarušene šiške koje izgledaju prirodno, lako se stilizuju i odlično podnose ljetnje vrućine i vlagu. Trend je privukao veliku pažnju nakon što je pjevačica Kamila Kabeljo pokazala novu verziju svojih prepoznatljivih zavjesa-šiški.

Za njen novi izgled zaslužan je poznati frizer Dimitris Đanetos, koji je želio da klasične zavjesa-šiške učini modernijim i praktičnijim.

Glavna razlika je u tome što su oblak šiške tanje, vazdušastije, blago prozirne i sežu do sredine kapaka, zbog čega licu daju mekši i opušteniji izgled.

Za razliku od gustih šiški koje zahtjevaju često oblikovanje, ovaj stil ostavlja utisak nenametljive, ležerne elegancije. Šiške se prirodno stapaju sa ostatkom frizure, dok asimetrični slojevi i lagana tekstura stvaraju efekat pokreta i volumena.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Odlično se uklapaju uz dužu kosu i frizure sa razdjeljkom na sredini, a posebno laskaju osobama koje žele da uokvire lice bez previše guste ili teške forme. Istovremeno predstavljaju praktično rješenje tokom ljeta, jer ih je lakše održavati čak i kada je vazduh vlažan.

Stručnjaci smatraju da će upravo ovaj stil biti jedan od najvećih trendova i tokom jeseni, jer predstavlja odličan prelaz između opuštenih ljetnjih i elegantnijih jesenjih frizura.

(Lepa i srećna/Mondo)

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Tagovi

šiške kosa frizura

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