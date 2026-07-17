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Kako se prave "bezobrazne lokne"? Starinski frizerski trik postao najtraženija frizura

Kako se prave "bezobrazne lokne"? Starinski frizerski trik postao najtraženija frizura

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Ova frizura idealna je kako za svakodnevicu, tako i za svečane prilike, a pravi se kod kuće jednostavno.

Kako se prave "bezobrazne lokne" Izvor: TikTok printscreen / Alabama Barker
  • "Bezobrazne lokne" nisu nova tehnika, već stari frizerski trik koji je zahvaljujući TikTok-u postao svjetski hit.
  • Tajna dugotrajnih lokni je da se svaki uvijeni pramen pričvrsti šnalom ili viklerom dok se potpuno ne ohladi.
  • Naziv je nastao sasvim slučajno, a internet ga je brzo pretvorio u novi bjuti trend.

Dovoljno je nekoliko sekundi na TikTok-u da nastane novi trend. Tako su i "bezobrazne lokne" ("nasty curls") posljednjih nedjelja osvojile društvene mreže i postale jedna od najtraženijih frizura širom svijeta.

Iako mnogi misle da je riječ o novoj tehnici stilizovanja, zapravo je u pitanju dobro poznat trik koji profesionalni frizeri koriste godinama.

Trend je popularizovala Alabama Barker, kćerka muzičara Travisa Barkera, čiji TikTok lajvovi redovno privlače milione gledalaca. Dok se sprema, ona kosu uvija figarom, a zatim svaku tek napravljenu loknu pričvrsti šnalom ili viklerom i ostavi da se potpuno ohladi. Upravo taj korak omogućava da lokne budu čvršće, elastičnije i da mnogo duže zadrže oblik.

@alabamabarker

♬ original sound - Alabama barker

Naziv "bezobrazne lokne" nastao je sasvim spontano. Tokom jednog prenosa uživo Alabama je, opisujući svoj izgled, upotrebila izraz "nasty", koji u žargonu generacije Z označava nešto što izgleda upečatljivo, samouvjereno i izuzetno dobro. Korisnici TikTok-a ubrzo su taj izraz počeli da koriste za njen prepoznatljiv stil frizure, pa su tako nastale "nasty curls", odnosno bezobrazne lokne.

Iako je tehnika stara, TikTok joj je dao potpuno novi identitet. Zahvaljujući ovom jednostavnom triku, lokne su dugotrajnije, punije i otpornije na vlagu i ljetnje vrućine, zbog čega sve više žena traži upravo ovakav izgled kada odlaze kod frizera, mada frizuru na ovaj način nije teško napraviti kod kuće.

(Lepa i srećna/Mondo)

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