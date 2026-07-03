Elegantna frizura idealna za vrućinu: Raskošan rep Kejt Midlton lako možete da napravite i sami

Kejt Midlton izgleda veoma otmeno mada je njena frizura klasična. Zašto je njen konjski rep tako poseban? Pročitajte!

Izvor: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Rep prati prirodnu liniju jagodica Kejt Midlton i vizuelno podiže lice.

i vizuelno podiže lice. Kada dodate volumen na tjemenu i napravite meke talase, običan rep odmah postaje otmena frizura za svečane prilike i ljetnje vrućine.

za svečane prilike i ljetnje vrućine. Ako sakrijete gumicu i obmotate je pramenom kose, dobićete prefinjen izgled koji u prvi plan stavlja lice.

Gotovo da ne postoji žena sa dugom kosom ili popularnim pažom koja bar jednom nije vezala kosu u konjski rep. Među vijernim obožavateljkama ove jednostavne frizure je i Kejt Midlton, princeza od Velsa.

Najnovije izdanje princeze od Velsa na Vimbldonu pravi je dokaz kako ova frizura može da izgleda prefinjeno i glamurozno. Kejt se na teniskom turniru pojavila sa visokim, bujnim repom koji je cijelom izgledu dao suptilnu sportsku notu, savršeno usklađenu sa prilikom.

Kosa je besprijekorno začešljana unazad, sa primjetnim volumenom na tjemenu koji cijeloj silueti daje otmenost. Kosa pada u bogatim, mekim talasima, što je ujedno i njen prepoznatljiv znak.

Kejt Midlton

Izvor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trik je u dobroj pripremi kose

Kada kosu na prednjem dijelu glave blago podignete, frizura odmah djeluje svečanije. Umjesto ukrasnih gumica ili mašni, dovoljno je da oko repa obmotate pramen kose i tako sakrijete gumicu. Ovaj minimalistički pristup omogućava da lice i odijevna kombinacija ostanu u prvom planu. S obzirom na visoke ljetnje temperature, na Vimbldonu se nije mogla zamisliti bolja frizura, a ovaj izgled možete lako da postignete i sami kod kuće.

Kejt Midlton

Izvor: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ključ uspjeha kod bujnog repa uvijek leži u dobroj pripremi. Frizura je postojana zahvaljujući proizvodima za volumen. Drugi važan korak jeste da navijete viklere ili upotrijebite figaro prije nego što podignete kosu. Kada oblikujete lokne, nježno ih raščešljajte mekom četkom da dobijete prirodne talase, a zatim nanesite lagani sprej za teksturu koji daje dodatnu punoću.

Kada određujete visinu repa, stručnjaci savjetuju da pratite strukturu svog lica. Idealno mjesto pronaći ćete tako što ćete prstima pratiti prirodnu liniju i krivinu jagodica nagore prema tjemenu. Tako ćete postaviti rep dovoljno visoko da vizuelno podignete lice i istaknete njegove crte, a da sve i dalje izgleda otmeno. Pogledajte Kejt u galeriji slika.

Vidi opis Elegantna frizura idealna za vrućinu: Raskošan rep Kejt Midlton lako možete da napravite i sami Kejt Midlton Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

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