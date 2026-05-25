Kraljevska tajna Kejt Midlton: Zbog jedne navike stalno se šale na njen račun

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Zbog jedne smiješne navike, kraljevska porodica često ismijava i zadirkuje Kejt Midlton. Princeza to nije uspjela da promijeni...

Kejt Midlton zadirkuju jer previše priča Izvor: James Whatling / The Mega Agency / Profimedia

Tokom godina svojih kraljevskih dužnosti,Kejt Midltonpostala je pravi uzor, samouvjerena je, besprijekorno kontroliše emocije u javnosti i gotovo nikada ne krši protokol. Mnogi smatraju da bi pojedini članovi kraljevske porodice mogli mnogo toga da nauče od nje. Ipak, ispostavilo se da čak i princeza ima jednu neobičnu naviku zbog koje je ismijavaju na dvoru.

O tome je prvi put govorila tokom intervjua povodom kraljičinog jubileja 2016. godine. Kejt je tada priznala da je porodica njenog supruga često „zadirkivala“ jer previše priča tokom kraljevskih pojavljivanja.

Članovi britanske kraljevske porodice često imaju neformalne susrete sa građanima tokom javnih događaja. Priđu okupljenima, razmijene nekoliko riječi i nastave dalje. Međutim, Kejt je poznata po tome što se nerijetko zadrži mnogo duže u razgovoru sa ljudima.

„Mislim da u tome postoji prava umjetnost“, rekla je Kejt, dodajući da bi voljela da nauči kako da vodi kraće razgovore.

„Svi me zadirkuju u porodici da previše pričam, tako da mislim da moram još malo da poradim na tome i dobijem nekoliko savjeta“, priznala je princeza.

Ipak, od tada se gotovo ništa nije promijenilo. Deset godina kasnije, Kejt je ostala jednako druželjubiva i i dalje uživa u razgovoru sa građanima i obožavaocima. Tako je na Božić 2024. godine princ Vilijam morao da sačeka suprugu na imanju "Sandringam" dok je ona razgovarala sa okupljenima.

U galeriji ispod pogledajte kako je Kejt Midlton izgledala u elegantnom zelenom odijelu!

„Imam osjećaj da sam izgubila porodicu!“, našalila se tada, primijetivši da Princ Džordž, Princeza Šarlot, Princ Luis i Vilijam stoje prilično daleko od nje.

Međutim, Kejt nije jedina brbljiva članica kraljevske porodice. I sam Kralj Čarls Treći poznat je po tome da voli duge razgovore sa ljudima. Kako je za "Dejli Mejl" otkrio kraljevski stručnjak Robert Hardman, Kraljica Kamila navodno ima poseban trik kojim svog supruga upozorava da privodi razgovor kraju.

Kralj, kako kaže Hardman, zaista voli da ćaska, zbog čega njegovo osoblje često postaje nervozno kada raspored kasni. Pošto niko ne želi direktno da mu kaže da požuri, Kamila ga, prema tvrdnjama stručnjaka, diskretno dodirne uglom tašne po leđima, što je signal da je vrijeme da razgovor privede kraju.

