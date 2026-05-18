Plazma kocke sa jagodama: Lako se prave, još lakše jedu i gotovo uvijek se traži parče više

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Otkrijte kako da napravite kremaste i osvježavajuće plazma kocke sa jagodama koje svi vole.

Plazma kocke sa jagodama Izvor: Shutterstock

Postoje kolači koji nestanu prije nego što stignu da se ohlade, a plazma kocke su upravo takve. Generacijama omiljen desert u ovoj verziji dobija svjež, voćni obrt sa jagodama koji ga čini još laganijim, ali i dalje dovoljno bogatim da zadovolji i one najzahtjevnije ljubitelje slatkiša.

Spoj mekanog kakao biskvita, kremastog fila od sira i pavlake, mljevenog keksa i sočnih jagoda pravi savršenu ravnotežu između kremastog i osvježavajućeg. Ovo je kolač koji se lako pravi, još lakše jede, i gotovo uvijek se traži parče više.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 12–16 kocki

Vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: 4 sata i 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 5 sati

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • Biskvit:

  • 5 jaja
  • 3 kašike šećera u prahu
  • 1 vanilin šećer
  • 20 ml ulja
  • 50 ml mlijeka
  • 60 g brašna
  • 2 kašičice praška za pecivo
  • 2 kašike kakaoa
  • prstohvat soli
  • 250 ml čokoladnog mlijeka (za preliv)

  • Krem sloj:

  • 200 g krem sira
  • 500 g kisele pavlake
  • 1 vanilin šećer
  • 100 g šećera u prahu
  • 300 g mljevenog keksa

  • Voćni sloj:

  • 350 g svježih isjeckanih jagoda

  • Završni sloj:

  • 250 ml slatke pavlake

Priprema:

1. korak: Priprema biskvita

Umutite žumanjca sa šećerom u prahu i vanilin šećerom dok ne postanu pjenasta i svijetla smjesa. Dodajte ulje, mlijeko, brašno, prašak za pecivo i kakao, pa sve sjedinite u glatku smjesu.

Bjelanca umutite posebno sa prstohvatom soli u čvrst snijeg, zatim ih lagano umiješajte u prethodnu smjesu špatulom. U galeriji ispod pogledajte kako se pravilno zamrzavaju jagode.

2. korak: Pečenje

Izlijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 200 stepeni oko 20–25 minuta.

3. korak: Prelivanje biskvita

Pečeni biskvit izbockajte čačkalicom i ravnomjerno prelijte čokoladnim mlijekom. Ostavite da upije i ohladi se.

3. korak: Kremasti fil

U činiji sjedinite krem sir, kiselu pavlaku, vanilin šećer i šećer u prahu. Dodajte mljeveni keks i dobro promiješajte dok ne dobijete gustu, ujednačenu smjesu. Premažite fil preko ohlađenog biskvita.

Dodatni savjet:

Jagode dobro osušite papirnim ubrusom ako su jako sočne, kako ne bi pustile višak vode u fil.

4. korak: Jagode

Preko fila rasporedite isjeckane jagode u ravnomjernom sloju.

5. korak: Šlag i hlađenje

Umutite slatku pavlaku u čvrst šlag i nanesite preko jagoda. Kolač ostavite u frižideru nekoliko sati da se dobro stegne prije sečenja.

(Stvar ukusa/Mondo)

