Plazma kocke sa jagodama: Lako se prave, još lakše jedu i gotovo uvijek se traži parče više

Otkrijte kako da napravite kremaste i osvježavajuće plazma kocke sa jagodama koje svi vole.

Izvor: Shutterstock

Postoje kolači koji nestanu prije nego što stignu da se ohlade, a plazma kocke su upravo takve. Generacijama omiljen desert u ovoj verziji dobija svjež, voćni obrt sa jagodama koji ga čini još laganijim, ali i dalje dovoljno bogatim da zadovolji i one najzahtjevnije ljubitelje slatkiša.

Spoj mekanog kakao biskvita, kremastog fila od sira i pavlake, mljevenog keksa i sočnih jagoda pravi savršenu ravnotežu između kremastog i osvježavajućeg. Ovo je kolač koji se lako pravi, još lakše jede, i gotovo uvijek se traži parče više.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 12–16 kocki

Vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: 4 sata i 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 5 sati

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Biskvit:

5 jaja

3 kašike šećera u prahu

1 vanilin šećer

20 ml ulja

50 ml mlijeka

60 g brašna

2 kašičice praška za pecivo

2 kašike kakaoa

prstohvat soli

250 ml čokoladnog mlijeka (za preliv)

Krem sloj:

200 g krem sira

500 g kisele pavlake

1 vanilin šećer

100 g šećera u prahu

300 g mljevenog keksa

Voćni sloj:

350 g svježih isjeckanih jagoda

Završni sloj:

250 ml slatke pavlake

1. korak: Priprema biskvita

Umutite žumanjca sa šećerom u prahu i vanilin šećerom dok ne postanu pjenasta i svijetla smjesa. Dodajte ulje, mlijeko, brašno, prašak za pecivo i kakao, pa sve sjedinite u glatku smjesu.

Bjelanca umutite posebno sa prstohvatom soli u čvrst snijeg, zatim ih lagano umiješajte u prethodnu smjesu špatulom. U galeriji ispod pogledajte kako se pravilno zamrzavaju jagode.

2. korak: Pečenje

Izlijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 200 stepeni oko 20–25 minuta.

3. korak: Prelivanje biskvita

Pečeni biskvit izbockajte čačkalicom i ravnomjerno prelijte čokoladnim mlijekom. Ostavite da upije i ohladi se.

3. korak: Kremasti fil

U činiji sjedinite krem sir, kiselu pavlaku, vanilin šećer i šećer u prahu. Dodajte mljeveni keks i dobro promiješajte dok ne dobijete gustu, ujednačenu smjesu. Premažite fil preko ohlađenog biskvita.

Dodatni savjet: Jagode dobro osušite papirnim ubrusom ako su jako sočne, kako ne bi pustile višak vode u fil.

4. korak: Jagode

Preko fila rasporedite isjeckane jagode u ravnomjernom sloju.

5. korak: Šlag i hlađenje

Umutite slatku pavlaku u čvrst šlag i nanesite preko jagoda. Kolač ostavite u frižideru nekoliko sati da se dobro stegne prije sečenja.

(Stvar ukusa/Mondo)