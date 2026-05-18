Plazma kocke sa jagodama: Lako se prave, još lakše jedu i gotovo uvijek se traži parče više

Postoje kolači koji nestanu prije nego što stignu da se ohlade, a plazma kocke su upravo takve. Generacijama omiljen desert u ovoj verziji dobija svjež, voćni obrt sa jagodama koji ga čini još laganijim, ali i dalje dovoljno bogatim da zadovolji i one najzahtjevnije ljubitelje slatkiša.
Spoj mekanog kakao biskvita, kremastog fila od sira i pavlake, mljevenog keksa i sočnih jagoda pravi savršenu ravnotežu između kremastog i osvježavajućeg. Ovo je kolač koji se lako pravi, još lakše jede, i gotovo uvijek se traži parče više.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač
Porcije/Količina: 12–16 kocki
Vrijeme pripreme: oko 30 minuta
Vrijeme pečenja/hlađenja: 4 sata i 30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 5 sati
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Biskvit:
- 5 jaja
- 3 kašike šećera u prahu
- 1 vanilin šećer
- 20 ml ulja
- 50 ml mlijeka
- 60 g brašna
- 2 kašičice praška za pecivo
- 2 kašike kakaoa
- prstohvat soli
- 250 ml čokoladnog mlijeka (za preliv)
Krem sloj:
- 200 g krem sira
- 500 g kisele pavlake
- 1 vanilin šećer
- 100 g šećera u prahu
- 300 g mljevenog keksa
Voćni sloj:
- 350 g svježih isjeckanih jagoda
Završni sloj:
- 250 ml slatke pavlake
Priprema:
1. korak: Priprema biskvita
Umutite žumanjca sa šećerom u prahu i vanilin šećerom dok ne postanu pjenasta i svijetla smjesa. Dodajte ulje, mlijeko, brašno, prašak za pecivo i kakao, pa sve sjedinite u glatku smjesu.
Bjelanca umutite posebno sa prstohvatom soli u čvrst snijeg, zatim ih lagano umiješajte u prethodnu smjesu špatulom. U galeriji ispod pogledajte kako se pravilno zamrzavaju jagode.
2. korak: Pečenje
Izlijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 200 stepeni oko 20–25 minuta.
3. korak: Prelivanje biskvita
Pečeni biskvit izbockajte čačkalicom i ravnomjerno prelijte čokoladnim mlijekom. Ostavite da upije i ohladi se.
3. korak: Kremasti fil
U činiji sjedinite krem sir, kiselu pavlaku, vanilin šećer i šećer u prahu. Dodajte mljeveni keks i dobro promiješajte dok ne dobijete gustu, ujednačenu smjesu. Premažite fil preko ohlađenog biskvita.
Jagode dobro osušite papirnim ubrusom ako su jako sočne, kako ne bi pustile višak vode u fil.
4. korak: Jagode
Preko fila rasporedite isjeckane jagode u ravnomjernom sloju.
5. korak: Šlag i hlađenje
Umutite slatku pavlaku u čvrst šlag i nanesite preko jagoda. Kolač ostavite u frižideru nekoliko sati da se dobro stegne prije sečenja.
