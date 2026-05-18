Jedna greška sa zavjesama čini da kuća izgleda jeftino: U Srbiji mnogi ovo rade, pa prostor deluje skučeno

Kada kačite zavese, ovu grešku treba da izbjegnete! Čini da prostor izgleda jeftinije nego što jeste...

Kod nas često ovako kače zavjese, a to prostor može učiniti skučenim i dati mu jeftiniji izgled nego što jeste.

Saznajte kako da postavite zavjese, a da dom djeluje prostrano i luskuznije.

Jedna stvar koju ljudi često potcijene, a zbog koje cijeli stan može da izgleda jeftino, jesu pogrešno izabrane i postavljene zavjese.

Najveća greška je kada se zavjese okače kratko, tačno do prozora ili tik iznad poda. To vizuelno "siječe" prostor i ostavlja utisak nedovršenosti, kao da nešto fali. Čak i ako su zavjese skupe i kvalitetne, pogrešna dužina može potpuno da pokvari efekat.

Zavjese koje završavaju na sredini zida ili "bježe" od poda stvaraju utisak jeftinog enterijera jer ne prate liniju prostora. Oko prirodno traži kontinuitet, a kada ga nema, prostor djeluje manji i neuredniji.

Druga česta greška je postavljanje šipke za zavjese tačno iznad prozora, umjesto bliže plafonu. Time se spušta vizuelna visina sobe i prostor izgleda skučenije nego što jeste.

Takođe, problem pravi i izbor premalih zavjesa, pa uske panel zavjese koje ne prelaze širinu zida daju utisak "privremenog rješenja", a ne promišljenog enterijera.

Ukoliko želite da vaš dom izgleda skuplje i urednije, ovako treba da okačite zavjese:

postavljene što bliže plafonu

dovoljno široke da "uokvire" zid, ne samo prozor

blago da padaju do poda (ili čak 1–2 cm preko)

Upravo ti detalji prave razliku između prostora koji djeluje jeftino i onog koji izgleda uređeno, mirno i skuplje nego što jeste.