Jedna greška sa zavjesama čini da kuća izgleda jeftino: U Srbiji mnogi ovo rade, pa prostor deluje skučeno

Kada kačite zavese, ovu grešku treba da izbjegnete! Čini da prostor izgleda jeftinije nego što jeste...
- Kod nas često ovako kače zavjese, a to prostor može učiniti skučenim i dati mu jeftiniji izgled nego što jeste.
- Saznajte kako da postavite zavjese, a da dom djeluje prostrano i luskuznije.
Jedna stvar koju ljudi često potcijene, a zbog koje cijeli stan može da izgleda jeftino, jesu pogrešno izabrane i postavljene zavjese.
Najveća greška je kada se zavjese okače kratko, tačno do prozora ili tik iznad poda. To vizuelno "siječe" prostor i ostavlja utisak nedovršenosti, kao da nešto fali. Čak i ako su zavjese skupe i kvalitetne, pogrešna dužina može potpuno da pokvari efekat.
Zavjese koje završavaju na sredini zida ili "bježe" od poda stvaraju utisak jeftinog enterijera jer ne prate liniju prostora. Oko prirodno traži kontinuitet, a kada ga nema, prostor djeluje manji i neuredniji.
Druga česta greška je postavljanje šipke za zavjese tačno iznad prozora, umjesto bliže plafonu. Time se spušta vizuelna visina sobe i prostor izgleda skučenije nego što jeste.
Takođe, problem pravi i izbor premalih zavjesa, pa uske panel zavjese koje ne prelaze širinu zida daju utisak "privremenog rješenja", a ne promišljenog enterijera.
Ukoliko želite da vaš dom izgleda skuplje i urednije, ovako treba da okačite zavjese:
- postavljene što bliže plafonu
- dovoljno široke da "uokvire" zid, ne samo prozor
blago da padaju do poda (ili čak 1–2 cm preko)
Upravo ti detalji prave razliku između prostora koji djeluje jeftino i onog koji izgleda uređeno, mirno i skuplje nego što jeste.