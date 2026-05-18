Nije tradicija kako svi misle: Pravi razlog zašto su kuće u Grčkoj bijele i plave će vas iznenaditi

Mnogi veruju da su plavo-bele kuće u Grčkoj simbol tradicije, ali istina je mnogo praktičnija. Njihov izgled nastao je zbog vrućine, bolesti i čak državnih pravila.

Na prvi pogled, plavo-bijele kuće na grčkim ostrvima djeluju kao pažljivo osmišljen estetski izbor, savršeno uklopljen sa morem i nebom. Mnogi vjeruju da je riječ o tradiciji ili bojama nacionalne zastave, ali istina je daleko praktičnija. Ovaj prepoznatljiv izgled nastao je iz potrebe, a ne iz želje za ljepotom.

Kuće su bile "rerne"

Na ostrvima poput Santorinija, Mikonosa, Parosa i Naksosa kuće su se nekada gradile od kamena, jer je to bio najdostupniji materijal. Problem je bio što je taj kamen taman i upija sunčevu toplotu. Tokom ljeta, temperature su u takvim domovima postajale gotovo nepodnošljive.

Rješenje je bilo jednostavno, farbanje u bijelo. Bijela boja odbija sunčeve zrake i pomaže da unutrašnjost ostane hladnija i prijatnija za život.

Epidemija je promijenila izgled cijele zemlje

Još jedan važan razlog dolazi iz prošlosti i nema veze sa estetikom.

Tokom epidemije kolere 1930-ih, vlasti su naredile da se kuće kreče u bijelo, jer je kreč imao dezinfekciona svojstva i pomagao u sprečavanju širenja bolesti.

Tako je bijela boja postala ne samo praktična, već i zdravstveno poželjna.

Plava boja? Najjeftinija opcija

I dok bijela ima jasnu funkciju, plava se pojavila iz sasvim drugog razloga, bila je najdostupnija.

Ribari su koristili ostatke boje kojom su farbali svoje čamce, a ona je najčešće bila upravo plava. Lako se pravila i bila je jeftina, pa su njome farbani prozori, vrata i detalji na kućama.

Država je čak propisala kako kuće moraju da izgledaju. Zanimljivo je da plavo-bijela kombinacija jedno vrijeme nije bila izbor, već obaveza.

Tokom vojne diktature u periodu od 1967. do 1974. godine, vlasti su donijele zakon kojim se nalaže da kuće na ostrvima moraju biti ofarbane upravo u ove dvije boje, kako bi se naglasio nacionalni identitet, piše Greek Reporter.

Iako ta pravila više nisu stroga, plavo-bijele kuće su ostale zaštitni znak grčkih ostrva.

Razlog je jednostavan:

i dalje pomažu protiv vrućine dio su lokalne tradicije ali i ogroman magnet za turiste

Zbog toga se ovaj stil održao do danas, ne zato što je oduvijek bio simbol, već zato što je bio najpametnije rješenje.