Ćufte sa pirinčem u paradajz sosu: Malo drugačija verzija starinskog jela koje svi vole

Isprobajte malo drugačiju verziju omiljenog jela iz djetinjstva, ćufte sa pirinčem u paradajz sosu.

Ćufte u paradajz sosu su jedno od onih jela koje se decenijama kuvaju jer su zasitne, jednostavne i uvijek siguran izbor kada treba napraviti ručak koji će svi pojesti sa zadovoljstvom.

Međutim, ova verzija razlikuje se od klasičnih recepata jer se u smjesu dodaje kuvani pirinač, pa ćufte ostaju posebno mekane, sočne i lagane.

Uz lagano karamelizovan crni luk i gust paradajz sos koji se dugo krčka, dobija se bogat ukus kojem nije potrebno mnogo skupih sastojaka da bi bio pun pogodak.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 5–6 porcija

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 45 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 10 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Za ćufte:

oko 1 kg mljevenog mesa

3 glavice crnog luka

1 jaje

1 šolja kuvanog pirinča

so, biber i sušeni bijeli luk po ukusu

Za sos:

3 kašike brašna

3 kašičice paradajz pirea

oko 600 ml vode

deo proprženog luka

so i biber po ukusu

Za završnicu:

malo ulja

svjež peršun za posipanje

Priprema:

1. korak: Priprema luka

Sitno isecjkajte crni luk i propržite ga na malo ulja dok ne omekša i dobije blago karamelizovanu boju. Veći dio ostavite za smjesu sa mesom, a manji dio sačuvajte za sos.

2. korak: Priprema brašna za sos

Na suvom tiganju kratko propržite brašno dok ne dobije svijetlozlatnu boju i prijatan miris.

3. korak: Pravljenje smjese za ćufte

U većoj posudi sjedinite mljeveno meso, proprženi luk, kuvani pirinač, jaje, so, biber i sušeni bijeli luk. Sve dobro izmješajte dok ne dobijete kompaktnu smjesu.

4. korak: Oblikovanje ćufti

Od pripremljene mase oblikujte manje ćufte približno iste veličine kako bi se ravnomjerno skuvale.

5. korak: Priprema sosa

U posebnoj posudi pomiješajte proprženo brašno, paradajz pire, ostatak luka, vodu, so i biber. Dobro promešajte kako ne bi ostale grudvice.

Ako želite gušći sos Ostavite jelo nekoliko minuta bez poklopca pred kraj kuvanja.

6. korak: Prženje ćufti

Ćufte kratko propržite sa svih strana na srednjoj temperaturi dok ne dobiju lijepu boju.

7. korak: Krčkanje u sosu

Prelijte ćufte pripremljenim sosom, pustite da provri, zatim smanjite temperaturu i kuvajte poklopljeno oko 45 minuta.

8. korak: Završnica

Pred serviranje pospite svježe sjeckanim peršunom i poslužite toplo uz pire krompir, tjesteninu ili svjež hljeb.