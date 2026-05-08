Ćufte sa pirinčem u paradajz sosu: Malo drugačija verzija starinskog jela koje svi vole

Isprobajte malo drugačiju verziju omiljenog jela iz djetinjstva, ćufte sa pirinčem u paradajz sosu.
Ćufte u paradajz sosu su jedno od onih jela koje se decenijama kuvaju jer su zasitne, jednostavne i uvijek siguran izbor kada treba napraviti ručak koji će svi pojesti sa zadovoljstvom.
Međutim, ova verzija razlikuje se od klasičnih recepata jer se u smjesu dodaje kuvani pirinač, pa ćufte ostaju posebno mekane, sočne i lagane.
Uz lagano karamelizovan crni luk i gust paradajz sos koji se dugo krčka, dobija se bogat ukus kojem nije potrebno mnogo skupih sastojaka da bi bio pun pogodak.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 5–6 porcija
Vrijeme pripreme: 25 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 45 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 10 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za ćufte:
- oko 1 kg mljevenog mesa
- 3 glavice crnog luka
- 1 jaje
- 1 šolja kuvanog pirinča
- so, biber i sušeni bijeli luk po ukusu
Za sos:
- 3 kašike brašna
- 3 kašičice paradajz pirea
- oko 600 ml vode
- deo proprženog luka
- so i biber po ukusu
Za završnicu:
- malo ulja
- svjež peršun za posipanje
Priprema:
1. korak: Priprema luka
Sitno isecjkajte crni luk i propržite ga na malo ulja dok ne omekša i dobije blago karamelizovanu boju. Veći dio ostavite za smjesu sa mesom, a manji dio sačuvajte za sos.
2. korak: Priprema brašna za sos
Na suvom tiganju kratko propržite brašno dok ne dobije svijetlozlatnu boju i prijatan miris.
3. korak: Pravljenje smjese za ćufte
U većoj posudi sjedinite mljeveno meso, proprženi luk, kuvani pirinač, jaje, so, biber i sušeni bijeli luk. Sve dobro izmješajte dok ne dobijete kompaktnu smjesu.
4. korak: Oblikovanje ćufti
Od pripremljene mase oblikujte manje ćufte približno iste veličine kako bi se ravnomjerno skuvale.
5. korak: Priprema sosa
U posebnoj posudi pomiješajte proprženo brašno, paradajz pire, ostatak luka, vodu, so i biber. Dobro promešajte kako ne bi ostale grudvice.
Ostavite jelo nekoliko minuta bez poklopca pred kraj kuvanja.
6. korak: Prženje ćufti
Ćufte kratko propržite sa svih strana na srednjoj temperaturi dok ne dobiju lijepu boju.
7. korak: Krčkanje u sosu
Prelijte ćufte pripremljenim sosom, pustite da provri, zatim smanjite temperaturu i kuvajte poklopljeno oko 45 minuta.
8. korak: Završnica
Pred serviranje pospite svježe sjeckanim peršunom i poslužite toplo uz pire krompir, tjesteninu ili svjež hljeb.