Recept za domaće pancerote iz rerne: Razgrabiće se prije nego što stignu da se ohlade

Uživajte u domaćim pancerotama iz rerne, savršenim za doručak ili užinu. Ovaj jednostavan recept će oduševiti cijelu porodicu.

Ukoliko vam treba ideja za brzo, ukusno i zasitno pecivo koje svi vole, pancerote su uvijek pravi izbor. Mekano tijesto, kremasti fil i miris zapečenog kačkavalja čine ih savršenim za doručak, užinu ili druženje.

Najbolje od svega, prave se jednostavno, a nestaju brže nego što stignu da se ohlade. Ovo je jedan od onih recepata koji se uvijek ponavlja.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: slano pecivo

Porcije/Količina: oko 20–25 komada

Vrijeme pripreme: 30 minuta (+ narastanje tijesta)

Vrijeme pečenja: 20–25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1,5–2 sata

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Za tijesto:

400 ml mlijeka

200 ml vode

200 ml ulja

1 kocka svježeg kvasca

1 kašika šećera

2 kašičice soli

oko 1 kg brašna

Za fil:

1 pavlaka

300 g salame(pileća prsa, stišnjena šunka)

200 ml kečapa

200–250 g kačkavalja

origano po ukusu

Za premaz:

1 jaje

susam po želji

1. korak: Aktiviranje kvasca

U mlako mlijeko i vodu dodajte šećer, pa umiješajte kvasac i ostavite nekoliko minuta da nadođe i zapjeni.

2. korak: Miješenje tijesta

U veću posudu sipajte nadošli kvasac, dodajte ulje i so, pa postepeno umiješajte brašno dok ne dobijete glatko i elastično tijesto. Pokrijte i ostavite da naraste oko 20 minuta. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolji za ovaj recept.

3. korak: Priprema fila

U međuvremenu pripremite fil tako što ćete sjediniti pavlaku, sitno sjeckanu ili rendanu salamu, kečap, origano i narendan kačkavalj.

4. korak: Oblikovanje

Naraslo tijesto razvucite oklagijom u pravougaonik, pa vadite krugove pomoću čaše ili modle.

5. korak: Filovanje

Na sredinu svakog kruga stavite po kašiku fila, preklopite tijesto i dobro pritisnite ivice viljuškom da se ne otvaraju tokom pečenja.

Ne pretjerujte sa filom: Ako stavite previše, pancerote mogu da puknu tokom pečenja i da fil iscuri.

6. korak: Odmaranje

Pancerote poređajte u pleh i ostavite ih još oko 15–20 minuta da malo narastu.

7. korak: Pečenje

Premažite umućenim jajetom i pospite susamom, pa pecite u rerni zagrijanoj na 220 stepeni dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

(Stvar ukusa/Mondo)