Uživajte u domaćim pancerotama iz rerne, savršenim za doručak ili užinu. Ovaj jednostavan recept će oduševiti cijelu porodicu.
Ukoliko vam treba ideja za brzo, ukusno i zasitno pecivo koje svi vole, pancerote su uvijek pravi izbor. Mekano tijesto, kremasti fil i miris zapečenog kačkavalja čine ih savršenim za doručak, užinu ili druženje.
Najbolje od svega, prave se jednostavno, a nestaju brže nego što stignu da se ohlade. Ovo je jedan od onih recepata koji se uvijek ponavlja.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: slano pecivo
Porcije/Količina: oko 20–25 komada
Vrijeme pripreme: 30 minuta (+ narastanje tijesta)
Vrijeme pečenja: 20–25 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1,5–2 sata
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za tijesto:
- 400 ml mlijeka
- 200 ml vode
- 200 ml ulja
- 1 kocka svježeg kvasca
- 1 kašika šećera
- 2 kašičice soli
- oko 1 kg brašna
Za fil:
- 1 pavlaka
- 300 g salame(pileća prsa, stišnjena šunka)
- 200 ml kečapa
- 200–250 g kačkavalja
- origano po ukusu
Za premaz:
- 1 jaje
- susam po želji
Priprema:
1. korak: Aktiviranje kvasca
U mlako mlijeko i vodu dodajte šećer, pa umiješajte kvasac i ostavite nekoliko minuta da nadođe i zapjeni.
2. korak: Miješenje tijesta
U veću posudu sipajte nadošli kvasac, dodajte ulje i so, pa postepeno umiješajte brašno dok ne dobijete glatko i elastično tijesto. Pokrijte i ostavite da naraste oko 20 minuta. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolji za ovaj recept.
Recept za domaće pancerote iz rerne: Razgrabiće se prije nego što stignu da se ohlade
3. korak: Priprema fila
U međuvremenu pripremite fil tako što ćete sjediniti pavlaku, sitno sjeckanu ili rendanu salamu, kečap, origano i narendan kačkavalj.
4. korak: Oblikovanje
Naraslo tijesto razvucite oklagijom u pravougaonik, pa vadite krugove pomoću čaše ili modle.
5. korak: Filovanje
Na sredinu svakog kruga stavite po kašiku fila, preklopite tijesto i dobro pritisnite ivice viljuškom da se ne otvaraju tokom pečenja.
Ako stavite previše, pancerote mogu da puknu tokom pečenja i da fil iscuri.
6. korak: Odmaranje
Pancerote poređajte u pleh i ostavite ih još oko 15–20 minuta da malo narastu.
7. korak: Pečenje
Premažite umućenim jajetom i pospite susamom, pa pecite u rerni zagrijanoj na 220 stepeni dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.
(Stvar ukusa/Mondo)