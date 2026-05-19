Oplenačke šnicle u sosu: Recept za jelo koje odlično ide uz pire krompir

Autor D.V. Izvor Stvar ukusa
0

Recept za oplenačke šnicle u sosu od povrća. Tradicionalno jelo koje savršeno ide uz pire.

Recept za oplenačke šnicle u sosu od povrća Izvor: Shutterstock

Oplenačke šnicle često se spremaju kada želite bogato, sočno i zasitno jelo.

Iako na prvi pogled djeluju kao obične dinstane šnicle, njihov pravi kvalitet dolazi iz sporog kuvanja u bogatom sosu od povrća i paradajza, koji mesu daje posebnu mekoću i pun ukus.

Osnovne informacije:

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4–5 porcija

Vrijeme pripreme: oko 20–25 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 45–60 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 h 15 min – 1 h 30 min

Sastojci:

  • 600–700 g junećih šnicli
  • 1 veća glavica crnog luka
  • 2 čena bijelog luka
  • 1 šargarepa
  • 1 crvena paprika (po želji)
  • 2–3 paradajza ili 200 ml paradajz pirea
  • 1 kašika brašna
  • 1 kašičica aleve paprike
  • so i biber po ukusu
  • 2–3 kašike ulja
  • 200–300 ml vode ili supe

Priprema:

1. Korak: Priprema mesa

Šnicle izlupajte lagano, posolite i pobiberite. Po želji ih uvaljajte u malo brašna.

2. Korak: Prženje

Na zagrijanom ulju kratko propržite šnicle sa obe strane dok ne dobiju lijepu boju, pa ih izvadite.

Serviranje:

Služe se uz pire krompir, pirinač ili svjež hljeb. Najbolji ukus imaju kada malo odstoje, jer tada sos dodatno “sjedini” meso i začine.

3. Korak: Priprema sosa

Na istoj masnoći propržite crni luk, zatim dodajte šargarepu i papriku. Kada povrće omekša, dodajte bijeli luk i alevu papriku.

4. Korak: Dinstanje

Dodajte paradajz ili pire, nalijte vodom ili supom i vratite meso u šerpu. Kuvajte na tihoj vatri 45–60 minuta dok meso ne omekša, a sos se zgusne. Po potrebi dodatno začinite i još malo ukuvajte do željene gustine sosa. 

