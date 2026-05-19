Oplenačke šnicle u sosu: Recept za jelo koje odlično ide uz pire krompir

Recept za oplenačke šnicle u sosu od povrća. Tradicionalno jelo koje savršeno ide uz pire.
Oplenačke šnicle često se spremaju kada želite bogato, sočno i zasitno jelo.
Iako na prvi pogled djeluju kao obične dinstane šnicle, njihov pravi kvalitet dolazi iz sporog kuvanja u bogatom sosu od povrća i paradajza, koji mesu daje posebnu mekoću i pun ukus.
Osnovne informacije:
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4–5 porcija
Vrijeme pripreme: oko 20–25 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 45–60 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 h 15 min – 1 h 30 min
Sastojci:
- 600–700 g junećih šnicli
- 1 veća glavica crnog luka
- 2 čena bijelog luka
- 1 šargarepa
- 1 crvena paprika (po želji)
- 2–3 paradajza ili 200 ml paradajz pirea
- 1 kašika brašna
- 1 kašičica aleve paprike
- so i biber po ukusu
- 2–3 kašike ulja
- 200–300 ml vode ili supe
Priprema:
1. Korak: Priprema mesa
Šnicle izlupajte lagano, posolite i pobiberite. Po želji ih uvaljajte u malo brašna.
2. Korak: Prženje
Na zagrijanom ulju kratko propržite šnicle sa obe strane dok ne dobiju lijepu boju, pa ih izvadite.
Služe se uz pire krompir, pirinač ili svjež hljeb. Najbolji ukus imaju kada malo odstoje, jer tada sos dodatno “sjedini” meso i začine.
3. Korak: Priprema sosa
Na istoj masnoći propržite crni luk, zatim dodajte šargarepu i papriku. Kada povrće omekša, dodajte bijeli luk i alevu papriku.
4. Korak: Dinstanje
Dodajte paradajz ili pire, nalijte vodom ili supom i vratite meso u šerpu. Kuvajte na tihoj vatri 45–60 minuta dok meso ne omekša, a sos se zgusne. Po potrebi dodatno začinite i još malo ukuvajte do željene gustine sosa.