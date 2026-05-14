Recept za najbolji domaći džem od jagoda: Pravi se od samo 3 sastojka i super je za filovanje palačinki

Isprobajte najbolji recept za domaći džem od jagoda koji je savršen za palačinke, ali i druge deserte, a pravi se od samo 3 sastojka.

Miris domaćeg džema od jagoda mnoge vraća u djetinjstvo i dane kada su se police špajzeva punile teglicama slatke zimnice.

Ovaj jednostavan recept ne zahtijeva posebne dodatke ni komplikovanu pripremu, a rezultat je gust, mirisan i pun ukus voća.

Savršen je za mazanje na hljeb, palačinke ili kao dodatak kolačima i desertima.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: namaz

Porcije/Količina: oko 2 manje teglice

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 45 minuta + hlađenje

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

900 g svježih jagoda

250 g šećera

2 kašike limunovog soka

Priprema:

1. korak: Čišćenje jagoda

Jagode dobro operite, uklonite peteljke i isjecite ih na manje komade.

2. korak: Miješanje

U veću šerpu stavite jagode, šećer i limunov sok. Sve promiješajte i stavite na srednju temperaturu.

3. korak: Kuvanje

Kada smjesa počne da ključa, smanjite vatru i nastavite da kuvate uz povremeno miješanje kako džem ne bi zagorio. Kuvajte oko 45 minuta dok se smjesa ne zgusne i dobije sirupastu teksturu. Po želji možete blago izgnječiti komade jagoda kako bi džem bio ujednačeniji.

Za još ljepšu aromu, u džem možete dodati aromu vanile ili vanilin šećer.

4. korak: Hlađenje

Vreo džem sipajte u čiste i sterilisane teglice, zatvorite ih i ostavite da se potpuno ohlade.

5. korak: Čuvanje i korišćenje

Čuvajte u frižideru i koristite kao dodatak pecivima, palačinkama, ovsenoj kaši ili omiljenim poslasticama.