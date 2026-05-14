Recept za najbolji domaći džem od jagoda: Pravi se od samo 3 sastojka i super je za filovanje palačinki

Isprobajte najbolji recept za domaći džem od jagoda koji je savršen za palačinke, ali i druge deserte, a pravi se od samo 3 sastojka.
Miris domaćeg džema od jagoda mnoge vraća u djetinjstvo i dane kada su se police špajzeva punile teglicama slatke zimnice.
Ovaj jednostavan recept ne zahtijeva posebne dodatke ni komplikovanu pripremu, a rezultat je gust, mirisan i pun ukus voća.
Savršen je za mazanje na hljeb, palačinke ili kao dodatak kolačima i desertima.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: namaz
Porcije/Količina: oko 2 manje teglice
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 45 minuta + hlađenje
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: lako
Sastojci:
- 900 g svježih jagoda
- 250 g šećera
- 2 kašike limunovog soka
Priprema:
1. korak: Čišćenje jagoda
Jagode dobro operite, uklonite peteljke i isjecite ih na manje komade.
2. korak: Miješanje
U veću šerpu stavite jagode, šećer i limunov sok. Sve promiješajte i stavite na srednju temperaturu.
3. korak: Kuvanje
Kada smjesa počne da ključa, smanjite vatru i nastavite da kuvate uz povremeno miješanje kako džem ne bi zagorio. Kuvajte oko 45 minuta dok se smjesa ne zgusne i dobije sirupastu teksturu. Po želji možete blago izgnječiti komade jagoda kako bi džem bio ujednačeniji.
u džem možete dodati aromu vanile ili vanilin šećer.
4. korak: Hlađenje
Vreo džem sipajte u čiste i sterilisane teglice, zatvorite ih i ostavite da se potpuno ohlade.
5. korak: Čuvanje i korišćenje
Čuvajte u frižideru i koristite kao dodatak pecivima, palačinkama, ovsenoj kaši ili omiljenim poslasticama.