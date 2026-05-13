Autentične italijanske pancerote: Nevjerovatno hrskave i pune fila od sira i paradajza

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
Pripremite ukusne pancerote sa mocarelom i paradajzom, hrskave spolja i sočne unutra. Idealne za ručak ili večeru.

italijanske pancerote recept Izvor: Shutterstock

Ako volite picu i uštipke, onda ćete ove pancerote potpuno obožavati. Ovi ukusni italijanski džepovi od tijesta puni su sira i paradajza, a posebni su po tome što se prže u dubokom ulju, pa spolja postaju nevjerovatno hrskavi, dok unutra ostaju mekani i sočni.

Savršene su za ručak, večeru ili druženje uz omiljeni film.

Osnovne informacije

Kuhinja: italijanska

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: 8 pancerota

Vrijeme pripreme: 40 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 10 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • Za tijesto:

  • 230 ml mlake vode
  • 1 kašika šećera
  • 1 kesica suvog kvasca
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 400 g brašna
  • 2 kašičice soli

  • Za fil:

  • 250 g svježe mocarele
  • 120 ml paradajz pirea
  • 1 kašičica suvog origana
  • 1/2 kašičice soli

  • Za prženje:

  • oko 700 ml ulja

Priprema:

1. korak: Miješenje

U mlaku vodu dodajte šećer i kvasac, promiješajte i ostavite nekoliko minuta da se aktivira i zapjeni. Dodajte maslinovo ulje, brašno i so, pa umijesite glatko i mekano tijesto. Mijesite nekoliko minuta dok ne postane elastično. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

2. korak: Odmaranje

Tijesto prebacite u blago nauljenu posudu, pokrijte krpom i ostavite na toplom mjestu oko sat vremena da naraste.

3. korak: Priprema fila

Za to vrijeme pripremite fil. Mocarelu dobro ocijedite i isjeckajte na sitne kockice. Pomiješajte je sa paradajz pireom, origanom i solju.

Dodatni savjet:

Mocarelu obavezno dobro ocijedite prije pripreme fila kako tijesto ne bi omekšalo tokom prženja.

4. korak: Dijeljenje tijesta

Naraslo tijesto podijelite na 8 jednakih dijelova. Svaki dio razvucite u krug prečnika oko 15 centimetara.

5. korak: Oblikovanje

Na sredinu svakog kruga stavite dio fila, pa preklopite tijesto preko nadjeva kako biste dobili oblik polumjeseca. Dobro pritisnite ivice viljuškom da fil ne bi iscurio tokom prženja.

6. korak: Prženje

U dubljoj šerpi zagrijte ulje na srednjoj temperaturi. Pancerote pržite u turama po nekoliko minuta sa obje strane, dok ne postanu zlatno-smeđe i hrskave.

8. korak: Završnica

Vadite ih na papirni ubrus kako bi se ocijedio višak masnoće. Ostavite nekoliko minuta da se prohlade, pa služite dok je sir još rastopljen. 

(Stvar ukusa/Mondo) 

