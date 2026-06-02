Trik pejzažnih dizajnera koji ništa ne košta: Kako da uz pomoć jednog predmeta duplo vizuelno povećate malo dvorište

Jednostavan i jeftin trik da malo dvorište izgleda duplo veće, a evo šta treba da okačita na ogradu ili drvo!

Izvor: Shutterstock

Ako imate malo dvorište, možda vam nedostaje osjećaj prostranstva kakav imaju velike bašte. Međutim, postoji jednostavan i jeftin trik koji koriste pejzažni dizajneri, a stvar je u iluziji koja čini da dvorište izgleda duplo veće. Riječ je o postavljanju ogledala na pravo mjesto.

Da, dobro ste pročital, ogledalo u bašti. U mnogim boho baštama i estetičnim dvorištima, ogledalo je stvar dekoracije i posebne estetike. Ogledalo postavljeno na ogradu, zid ili uz zelenu živicu stvara optičku varku i daje utisak da se prostor nastavlja dalje nego što zaista jeste. Na taj način i najmanje dvorište može djelovati znatno veće, svjetlije i otvorenije.

Najbolji efekat postiže se kada ogledalo reflektuje cvijeće, biljke ili lijepo uređeni dio vrta. Tako se stvara osjećaj dodatne dubine, a dvorište izgleda bogatije i uređenije. Važno je samo da ogledalo ne bude postavljeno tako da direktno reflektuje sunčevu svjetlost prema mjestu gdje ljudi sjede.

Pored ogledala, stručnjaci savjetuju i korišćenje svjetlijih boja za ograde, staze i baštenski namještaj, jer one dodatno doprinose osjećaju prostranosti. Vertikalne saksije i biljke koje rastu u visinu takođe pomažu da se prostor vizuelno proširi bez zauzimanja dragocjenih kvadrata.

Dobra vijest je da za ovu promjenu nije potrebno veliko ulaganje. Jedno staro ogledalo, malo kreativnosti i nekoliko pažljivo odabranih biljaka mogu učiniti da vaše dvorište izgleda gotovo duplo veće nego ranije. Ogledalo možete ukrasiti takođe biljkama, puzavicama , stavite ga među cvijećem. Jedini problem je što ćete ogledalo napolju morati češće da čistite nego ono unutra, ali za ovaj efekat, vrijedi truda.

