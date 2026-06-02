Dizajneri enterijera upozoravaju: Tri trenda u dizajnu kuhinjskih ormarića koji najbrže izlaze iz mode

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
Planirate renoviranje kuhinje? Saznajte koji popularni trendovi u izboru ormarića i nijansi drveta najbrže zastarijevaju i koje alternative garantuju dugovječan stil.

Kuhinjski trendovi koji brzo izlaze iz mode: Kakve ormariće treba izbjegavati
  • Prirodno drvo jeste u trendu, ali nijanse koje vuku na narandžasto ili crveno brzo djeluju staromodno. Neutralne, prigušene nijanse su sigurniji izbor za kuhinju.
  • Rustikalna patina i teška obrada: Naglašeni godovi i veštački izlizane ivice na kuhinjskim elementima vezuju prostor za jednu specifičnu eru i brzo zastarijevaju. Suptilna tekstura drveta sa vidljivim godovima izgleda svježije i dugovječnije.
  • Viralni ormarići sa Instagrama ili TikToka brzo gube privlačnost. Klasične linije i neutralne završne obrade obezbjeđuju da kuhinja ostane moderna i za deset godina.

Ako renovirate kuhinju, razmišljajte dugoročno. Ormarići su najveća investicija i najvidljiviji element prostora, pa je važno da se ne povodite za kratkotrajnim trendovima.

Neutralne boje, suptilne teksture i promišljeni detalji obezbjeđuju da kuhinja izgleda moderno i za deset godina, dok topli narandžasti tonovi, teška patina i „instant trendovi“ sa mreža izlaze iz mode brže nego što mislite.

Topli tonovi drveta sa narandžastim i crvenim podtonom

Prirodno drvo se vraća u modu, ali nijanse koje vuku na narandžasto ili crveno brzo asociraju na ranije dekade. Umjesto toga, birajte neutralizovane tonove – prigušeni orah, svijetli hrast ili blage srednje nijanse koje djeluju sofisticirano i dugovečno.

Previše patinirani i rustikalni ormarići

Obrada drveta koje izgleda kao da je izlizano bila je popularna u "seoskim" enterijerima, ali danas djeluje vezano za jednu specifičnu eru. Teška glazura i prenaglašena tekstura brzo zastarijevaju. Dizajneri preporučuju suptilnu obradu sa vidljivim godovima drveta, ali bez prenaglašene patine.

Ormarići koji slijepo prate trend sa društvenih mreža

Kuhinjski ormarići zauzimaju ogromnu vizuelnu površinu, pa ako se odlučite za nešto što je trenutno viralno na Instagramu ili TikToku, rizikujete da prostor vrlo brzo izgleda zastarjelo. Umjesto toga, birajte klasične linije i neutralne završne obrade koje se lako kombinuju sa akcentima.

