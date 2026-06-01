Najljepši parfemi s mirisom kokosa: Zavodljivi pozivi na ljubav, strast i ljetnja uživanja

Kokos je toliko višeslojna nota da može da bude kremasta i plažna, orašasta i slatka, pa čak i zelena i svježa. Upravo zato je postao zvijezda parfimerije – nijedan od ovih mirisa ne miriše isto, a svaki donosi svoju egzotičnu priču.

je višeslojan: može da bude kremast, cvjetan, citrusan ili gurmanski. Savršen je za ljeto, jer njegove note bude osjećaj odmora i opuštanja.

Kokos može imati različite karaktere: od diskretnog mošusa do raskošnog deserta – za svaki ukus postoji kokos i svi su inspiracija za moderne parfeme.

Kokosu parfimeriji nije samo miris kreme za sunčanje – on je nota koja ume da bude nježna i kremasta, ali i egzotična i zavodljiva.

Dok neki parfemis mirisom kokosa prizivaju plažu i sunce, drugi podsjećaju na kolače ili tropske voćne koktele. Tokom testiranja desetina parfema sa kokosom, pokazalo se da nijedan ne miriše isto – svaki donosi drugačiji karakter i raspoloženje.

Zato je kokos postao univerzalna inspiracija za ljetnje kolekcije, jer može da zadovolji i ljubitelje diskretnih tonova i one koji žele raskošnu gurmansku slast.

Dirty Coconut Eau de Parfum – Heretic

Najbolji mošusni kokos: diskretan, intiman i sofisticiran. Kokos se ovdje spaja sa belim mošusom i daje miris koji je daleko od tipične kreme za sunčanje.

Fleur de Lait Eau de Parfum – Miu Miu

Najbolji cvjetni kokos: kremasta nota kokosa obavijena bijelim cvetovima. Rezultat je ženstven i lagan miris koji odiše elegancijom.

11 11 Moon Eau de Parfum – Lake & Skye

Najbolji citrusni kokos: kokos se ovdje stapa sa osvježavajućim citrusima. Bijela mošusna završnica daje mu prozračnost i energiju.

Cashmere Show Pony Eau de Parfum

Otvara se mliječnom vanilom i pečenim kokosom, zatim dolaze pasiflora i plumerija. Kašmeran drvo daje laganu, mošusnu završnicu.

Balinese Coconut Body Mist – NEST New York

Sprej za tijelo koji podsjeća na tropski povjetarac. Kremasti kokos, cvijet tiare i slani mošus stvaraju osjećaj mora na koži.

Sunlit Vanilla Eau de Parfum – Summer Fridays

Vanila i kokos u gurmanskom spoju. Karamela, kokos i vanila stvaraju raskošnu slast, dok tonka i amber dodaju dubinu.

Isla Sirena Eau de Parfum – Ellis Brooklyn

Tropski miris sa bananom, papajom i limetom. Kokosova voda i orhideja vanile ublažavaju voćni udar, dok braon šećer daje sunčanu slast.

La Mar Parfum – House of Bō

Plažni miris koji otvara morskom vodom i bijelim cvijećem. Na kraju se razvija u gurmanski ton sa kokosom, bademovim mlijekom i benzoinskom smolom.

(Lepa i srećna/Mondo)