Vozači često prave ove greške pri održavanju motora: Mogu izazvati skupe kvarove i veliku štetu

Redovno održavanje motornog prostora posebno je važno tokom zime i proljeća zbog velike količine soli na putevima, dok stručnjaci upozoravaju da njegovo pranje zahtijeva poseban oprez.

Mnogi električni automobili imaju motor smješten ispod prednjeg poklopca, baš kao kod klasičnih vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da pranje tog prostora zahtijeva mnogo više opreza. Prašina, so i prljavština tokom zime mogu da izazovu probleme na električnim kontaktima i elektronici, ali korišćenje uređaja za pranje pod visokim pritiskom nije preporučljivo.

Stručnjaci iz Norveškog auto-kluba upozoravaju da jak mlaz vode može da ošteti osjetljive elektronske komponente i kontaktne tačke u motornom prostoru.

Prljavi ili korodirani kontakti mogu dovesti do gubitka struje i različitih kvarova koje je često teško dijagnostikovati.

Posebno su ugrožene tačke uzemljenja koje su izložene soli i vlazi tokom zime. Umjesto agresivnog pranja, preporučuje se nježno čišćenje blago vlažnom krpom, dok pojedini servisi koriste i čišćenje parom za osjetljive dijelove.

