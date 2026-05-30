Trik vozača: Dugme koje hladi auto brže od klime

Rekordni majski toplotni talas pretvorio je vožnju u pravo mučenje, ali vozači sada dijele trik sa dugmetom koje može znatno brže da rashladi automobil od same klime.

Automobil parkiran na suncu za svega nekoliko minuta postaje užaren, a klima često ne uspijeva odmah da rashladi kabinu. Zbog toga vozači sada dijele trik sa dugmetom na kontrolnoj tabli koje može da rashladi automobil efikasnije nego sama klima.

"Više ne morate da se oslanjate samo na klimu ako koristite ovo malo poznato dugme na instrument tabli", piše portal Express.

Na dugmetu se nalazi simbol automobila sa strelicom unutar njega - riječ je o opciji za recirkulaciju vazduha. Ova funkcija sprečava ulazak spoljnog vazduha u vozilo i kruži već rashlađen vazduh unutar kabine.

Upravo zato automobil može mnogo brže da se ohladi, čak i kada klima ne radi punom snagom. Osim toga, ova opcija je odlična i za osobe koje pate od alergija, jer sprečava ulazak polena i prašine kroz ventilaciju.

"Zamislite vreli ljetnji dan i automobil koji je satima bio na suncu. Dugme za recirkulaciju vazduha tada postaje pravo rješenje za brzo rashlađivanje kabine. Ono ponovo koristi hladan vazduh koji je već unutar automobila i omogućava da temperatura mnogo brže padne", objasnio je potparol kompanije UK Car Discount kako funkcioniše ovaj sistem i dodao:

"Ako ne koristite recirkulaciju, sistem stalno uvlači vreo vazduh spolja, pa klima mora neprekidno da radi jače kako bi rashladila kabinu", naglasio je ovaj stručnjak.

Stručnjaci savjetuju da prvo kratko otvorite prozore kako bi vreo vazduh izašao iz automobila, a zatim uključite klimu i dugme za recirkulaciju vazduha. Na taj način unutrašnjost vozila će se rashladiti mnogo brže, a klima će trošiti manje energije i goriva. Tokom velikih vrućina ova opcija može napraviti ogromnu razliku, posebno kada automobil stoji direktno na suncu.

