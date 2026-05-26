Premijera prvog električnog Ferrarija je izazvala nezapamćen bijes fanova i momentalni krah akcija na berzi.

Izvor: Ferrari

Ferrari je zvanično skinuo veo sa svog ubjedljivo najkontroverznijeg modela u istoriji - potpuno električnog hiperautomobila pod nazivom Luce. Ovaj model za 2027. godinu predstavlja radikalan iskorak iz tradicije Maranela i donosi tehnološka rješenja kakva svijet superautomobila do sada nije vidio.

Za dizajn spoljašnjeg izgleda i unutrašnjosti kabine angažovana je eksterna dizajnerska kuća LoveFrom, koju predvode superzvijezde industrijskog dizajna Džoni Ajv (bivši šef dizajna u Apple-u) i Mark Njuzon. Sloboda koju pruža električna arhitektura omogućila im je da stvore siluetu koja ne liči ni na jedan raniji model ove marke.

Luce je ujedno i prvi Ferrari sa pet sjedišta i posjeduje najveći prtljažnik koji je ova fabrika ikada napravila. Unutrašnjost donosi OLED ekrane, ali i prave, fizičke prekidače na volanu, čime su zamijenjeni nepopularni tačpedi sa modela Purosangue.

Vidi opis Ferrari predstavio svoj prvi električni automobil Luce: Fanovi i berza odgovorili brutalno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ferrari Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Ferrari Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Ferrari Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Ferrari Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Ferrari Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Ferrari Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Ferrari Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Ferrari Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Ferrari Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Ferrari Br. slika: 10 10 / 10

Pogonski sistem je pravo inženjersko čudo. Luce pokreću četiri sinhrona elektromotora sa trajnim magnetima koje je Ferrari razvio i proizveo unutar svojih pogona. Prednji par motora isporučuje 282 konjske snage, dok zadnji par generiše brutalnih 831 KS, što daje ukupnu snagu od 1.035 KS.

Iako je automobil težak skoro 2,3 tone, do stotke ubrzava za nevjerovatnih 2,5 sekundi, dok mu je maksimalna brzina elektronski ograničena na 310 kilometara na čas. Snaga se crpi iz baterije kapaciteta 122 kWh, koja omogućava autonomiju od oko 530 kilometara po evropskom WLTP standardu, a zahvaljujući naprednom sistemu od 800 volti, automobil podržava ultrabrzo punjenje snagom do 350 kW.

Jedan od najvećih izazova bio je zvuk. Umjesto da preko zvučnika pušta veštački zvuk legendarnog V12 motora, Ferrari je patentirao sistem koji hvata mehaničke zvuke unutar zadnje osovine i pojačava ih u zavisnosti od režima vožnje, projektujući taj jedinstveni električni huk kako unutar kabine, tako i spolja.

Vidi opis Ferrari predstavio svoj prvi električni automobil Luce: Fanovi i berza odgovorili brutalno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ferrari Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Ferrari Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Ferrari Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Ferrari Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Ferrari Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Ferrari Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Ferrari Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Ferrari Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Ferrari Br. slika: 9 9 / 9 AD

Isporuke kupcima u Evropi počinju krajem ove godine po cijeni od oko 550.000 evra.

Bes fanova i krah na berzi i bes fanova

Samo nekoliko trenutaka nakon premijere u Rimu, akcije kompanije Ferrari doživjele su oštar pad. Na milanskoj berzi vrijednost akcija se strovalila za 7,7%, dok je pad na američkom tržištu iznosio 4,6%.

Analitičari ovaj finansijski šok pripisuju kombinaciji čiste mržnje prema novom dizajnu i strahu investitora od previsokih troškova razvoja. Mnogi tradicionalni obožavaoci su zgroženi činjenicom da Ferrari prelazi na struju, smatrajući da se time potpuno uništava kult brenda koji je izgrađen oko sirove snage motora sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Stručnjaci ističu da je ovo najoštrija negativna reakcija tržišta na dizajn jednog automobila ikada zabilježena. Ferrari je povukao ovaj radikalan potez u momentu kada su direktni konkurenti, poput Lamborginija i Poršea, praktično ugasili ili odložili svoje planove za električne modele zbog izuzetno slabog interesovanja bogatih kupaca.