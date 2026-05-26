Nadal godinama pati od bolova u tajnosti: Ovo su prvi simptomi Miler-Vajsovog sindroma

Dok svijet u nevjerici posmatra potresne fotografije stopala Rafaela Nadala, istražujemo koji su prvi simptomi Miler-Vajsovog sindroma, progresivne bolesti koja polako razara kosti, a koju mnogi pacijenti godinama nesvjesno ignorišu.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Rafael Nadal, sa 22 grend slem titule, od kojih je nevjerovatnih 14 osvojio na šljaci Rolan Garosa, živi je dokaz da snaga volje može da nadjača i najteže fizičke prepreke. Ipak, ono što je godinama bila strogo čuvana tajna jeste činjenica da je većinu tih uspjeha ostvario trpeći nezamislive bolove.

U svom novom dokumentarcu na "Netfliksu", Nadal je prekinuo ćutanje i pokazao posljedice Miler-Vajsovog sindroma na svom lijevom stopalu. Fotografija, koja je obišla svijet, šokirala je fanove. Na njegovoj nozi vidi se izbočina, koja je javnost ostavila u čudu kako je sa takvim stanjem uopšte mogao da hoda, a kamoli da dominira svjetskim tenisom.

Durante años, Rafa Nadal no quiso enseñar nunca su pie para no mostrar las secuelas del Síndrome de Müller-Weiss.



En su próximo documental de Netflix, se atreve a hacerlo.



La imagen es impactante



Tiene un bulto que sobresale.



No sé ni cómo ha podido ganar 22 Grand Slams…pic.twitter.com/GG1HsMc1cN — José Morón (@jmgmoron)May 25, 2026

Šta je zapravo Miler-Vajsov sindrom?

Prema WebMD-u, ovo je rijedak poremećaj koji pogađa navikularnu kost u stopalu. Bolest je progresivna, što znači da se stanje vremenom pogoršava, a često pogađa oba stopala. Karakterišu je ravna stopala i može da dovede do ozbiljnih deformiteta.

Koji su glavni uzroci?

Iako tačan uzrok ostaje nepoznat, stručnjaci vjeruju da do bolesti dovode:

snažna kompresija ili pritisak na kosti srednjeg dijela stopala,

urođeni defekti,

gubitak snabdijevanja krvlju navikularne kosti (ishemija).

Navikularna kost ima oblik polumjeseca i nalazi se u sredini stopala. Ako iznenada izgubi dotok krvi, koštano tkivo počinje da odumire (nekroza), što dovodi do erozije zgloba i potpunog kolapsa kosti.

Simptomi koje ne smijete da ignorišete

Miler-Vajsov sindrom je podmukla bolest jer mogu proći mjeseci ili godine prije nego što primetite prve znake. Simptomi na koje treba da obratite pažnju su:

jak bol u srednjem dijelu stopala (osetljivost na vrhu stopala),

oticanje noge,

bol u svodu stopala,

otežano hodanje i

promjena oblika kosti (navikularna kost poprima oblik zareza ili peščanog sata).

Dijagnoza i liječenje

Zbog svoje rijetkosti, ova bolest se često pogrešno dijagnostikuje. Ako osjećate uporan bol u svodu stopala, neophodno je da se obratite ortopedu koji će zahtijevati rendgenski snimak, magnetnu rezonancu ili CT skener kako bi se utvrdio stepen oštećenja tkiva (od blagog stadijuma 1 do teškog stadijuma 5).

Opcije za oporavak

U ranoj fazi koriste se nehirurške metode:

antiinflamatorni lijekovi protiv bolova,

specijalni ortopedski ulošci i obuća za podršku svodu,

ortroze (podupirači) za skočni zglob,

smanjenje fizičke aktivnosti.

Međutim, ako bol ne prestaje ni nakon šest mjeseci ili je bolest u poodmaklom stadijumu, operacija postaje neizbježna. Hirurški zahvati obično uključuju fuziju zglobova ili transplantaciju kosti (uzimanje dijela kosti sa kuka ili rebara kako bi se popravilo oštećeno stopalo).

Primer Rafaela Nadala pokazuje da se uz vrhunsku medicinsku njegu i nevjerovatnu snagu volje može živjeti i postizati uspjeh uprkos ovoj dijagnozi, ali rano prepoznavanje simptoma ključno je za očuvanje kvaliteta života svakog pojedinca.

Izvor: Mueller-Weiss Syndrome: What to Know

