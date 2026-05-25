Doručak koji smanjuje rizik od bolesti srca: Evo šta preporučuje kardiolog

Pravilno sastavljen doručak može ne samo da poboljša raspoloženje, već i da pomogne u održavanju normalnog krvnog pritiska. Kardiolog savjetuje šta bi trebalo da se nađe na tanjiru.

Izvor: Suteren Studio/Shutterstock

Doručak je mnogo više od jutarnjeg rituala. To je ulaganje u zdravlje za ostatak dana. Uravnotežen obrok ujutru obezbjeđuje neophodne hranljive materije - vlakna, proteine, vitamine i minerale, koji podržavaju stabilan nivo energije i opšte stanje organizma. Rezultati istraživanja ne ostavljaju sumnju. Osobe koje redovno doručkuju, češće biraju zdravu hranu i rjeđe se bore sa hipertenzijom, jednim od glavnih faktora rizika za bolesti srca i moždani udar.

Šta za doručak za zdravo srce?

Portal EatingWell pitao je dr Majkla Tvajmana, specijalistu kardiologije, za idealan jutarnji obrok koji podržava normalan krvni pritisak. Savjet je jasan - doručak treba da bude bogat proteinima, vlaknima i azotatima koji potiču iz tamnog, lisnatog povrća. Takav sastav pomaže da se izbjegnu nagli skokovi šećera u krvi i insulinska rezistencija, koji mogu da dovedu do porasta pritiska.

Prijedlog Tvajmana? Kajgana sa spanaćem, i to uz maline. Ova kombinacija ne samo da obezbjeđuje solidnu porciju proteina, već i vlakna iz hljeba od cijelog zrna i malina, kao i kalijum iz spanaća, što podržava pravilno funkcionisanje krvnih sudova.

"Krvni pritisak je rezultat složene 'igre' mnogih faktora. Ishrana je ključna, ali važno je i doba dana kada jedemo. Najbolje je pojesti najveći obrok ujutru, idealno u roku od jednog sata od izlaska sunca", savjetuje dr Tvajman.

Recept za doručak u znak brige za srce

Dr Tvajman naglašava da bi doručak trebalo da obezbijedi najmanje 30 grama proteina.

"Proteini su temelj izgradnje mišića, a veća mišićna masa bez masti povezana je sa nižim rizikom od hipertenzije", objašnjava.

Recept za kajganu sa spanaćem obezbjeđuje 18 grama proteina, ali dovoljno je dodati još dva velika jajeta da bi se približilo preporučenoj količini.

Šta je sa holesterolom?

"Holesterol iz hrane koji se nalazi u jajima ne podiže nivo holesterola u krvi", umiruje kardiolog.

Ipak, važno je pratiti nivo lipida, naročito ako je ishrana bogata zasićenim mastima. Jedno jaje sadrži samo 1,6 grama zasićenih masti. To je malo, pod uslovom da je ostatak ishrane pravilno izbalansiran. Oni koji su oprezniji, mogu da posegnu samo za bjelancima ili dodaju grčki jogurt uz doručak.

Ključ stabilnog pritiska

Stabilan nivo glukoze još jedan je dio slagalice. Visok nivo šećera u krvi oštećuje endotel krvnih sudova i otežava proizvodnju azot-monoksida, koji je zadužen za njihovo pravilno širenje. Doručak bogat vlaknima, naročito u kombinaciji sa proteinima, usporava varenje i sprečava nagle oscilacije šećera. Ništa manje važni nisu azotati, prisutni u tamnom lisnatom povrću i cvekli.

"Oni podstiču proizvodnju azot-monoksida, a njegov pad jedan je od prvih signala razvoja hipertenzije", podsjeća Tvajman.

Spanać, rukola, blitva, bosiljak, peršunov list, rotkvice ili cvekla, izbor je širok.

Ako želite da povećate količinu proteina, dovoljno je da dodate porciju nemasnog grčkog jogurta. To je dodatnih 16 grama visokokvalitetnih proteina, a usput i kalcijum i kalijum, koji takođe podržavaju normalan krvni pritisak.

(MONDO)