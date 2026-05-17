Provereni recept za projice sa tikvicama: Sočne su i mekane, a priprema nikad lakša

Evo kako da brzo i lako napravite mekane i sočne projice sa tikvicama.

Tikvice su mnogima omiljeno povrće, ali često završe samo u musaki ili pohovane. Upravo zato su projice sa tikvicama pravo osvježenje za porodičnu trpezu, spolja blago hrskave, unutra mekane i sočne, a toliko ukusne da nestaju još dok su vruće.

Posebnu draž daje kombinacija kukuruznog brašna i tikvica, zbog koje ostaju vazdušaste i sutradan. Odlične su za doručak, večeru, dječju užinu ili kao praktično posluženje kada vam dolaze gosti, jer uspevaju čak i onima koji nisu vješti u kuhinji.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: slano pecivo

Porcije/Količina: 12 projica

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 20–25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

2 srednje tikvice

2 kašičice soli

60 g otopljenog putera

malo putera za podmazivanje kalupa

150 g kukuruznog brašna

120 g glatkog brašna

1 i po kašičica praška za pecivo

pola kašičice sode bikarbone (po želji)

240 ml jogurta

125 g sira

2 jaja

susam

Priprema:

1. korak: Rendanje

Tikvice izrendajte na krupno rende, posolite sa pola kašičice soli i ostavite ih desetak minuta da puste višak tečnosti. Nakon toga dobro ih ocijedite rukama kako projice ne bi bile previše vlažne.

2. korak: Miješanje suvih sastojaka

U većoj posudi pomiješajte kukuruzno brašno, obično brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i ostatak soli.

3. korak: Dodavanje mokrih sastojaka

U drugoj posudi umutite jaja, dodajte jogurt, sir i otopljeni puter, pa sve sjedinite.

Dodatni savjet: Nemojte previše miješati smjesu nakon dodavanja brašna, jer projice mogu biti tvrđe.

4. korak: Miješanje i pečenje

Spojite mokre i suve sastojke, dodajte ocijeđene tikvice i lagano promiješajte samo dok se smjesa ne ujednači. Rasporedite smjesu u kalupe, vodeći računa da ih ne punite do samog vrha i pospite sa susamom. Pecite 20 do 25 minuta na 200 stepeni dok projice ne porumene i ne dobiju hrskavu koricu.

5. korak: Serviranje

Ostavite ih nekoliko minuta da se prohlade, pa služite tople uz jogurt, sir ili pavlaku.