Slani rolat od tikvica punjen šunkom i sirom: Super kao brzinsko predjelo ili lagani obrok, a nema brašna

Slani rolat od tikvica punjen šunkom i sirom savršen je spoj laganog i zasitnog jela koje možete poslužiti i kao predjelo i kao glavni obrok.
Idealan je za svečane prilike, ali i za dane kada želite nešto brzo, ukusno i malo drugačije. Mekana podloga od tikvica u kombinaciji sa topljenim sirom i šunkom daje odličan balans ukusa kojem je teško odoljeti.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: slano predjelo/lagani obrok
Porcije/Količina: 4 porcije
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 40 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 60 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za koru:
- 3 manje tikvice
- 3 jaja
- 1 šaka rendanog sira
- so po ukusu
- biber po ukusu
Za fil:
- 100 g šunke
- 100 g rendanog ili sjeckanog sira
Priprema:
1. korak: Priprema tikvica
Tikvice dobro operite i izrendajte zajedno sa korom, zatim ih posolite i ostavite nekoliko minuta da puste vodu. Nakon toga ih dobro ocijedite kako bi smjesa bila kompaktna.
2. korak: Miješanje
U oceđene tikvice dodajte jaja i rendani sir, pa začinite solju i biberom. Sve dobro promiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu.
3. korak: Pečenje
Smjesu ravnomjerno rasporedite po plehu obloženom papirom za pečenje, u tankom sloju nalik kori. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta, dok kora ne dobije blagu zlatnu boju i postane čvrsta.
4. korak: Filovanje
Pečenu koru izvadite iz rerne, rasporedite preko nje šunku i sir, pa pažljivo urolajte dok je još topla.
5. korak: Završnica
Vratite rolat u rernu i pecite još oko 10 minuta, dok se sir u sredini ne otopi i sve lijepo poveže.