Slani rolat od tikvica punjen šunkom i sirom: Super kao brzinsko predjelo ili lagani obrok, a nema brašna

Slani rolat od tikvica punjen šunkom i sirom je savršeno brzo predjelo ili lagani obrok bez brašna, idealan za svaku priliku.

Idealan je za svečane prilike, ali i za dane kada želite nešto brzo, ukusno i malo drugačije. Mekana podloga od tikvica u kombinaciji sa topljenim sirom i šunkom daje odličan balans ukusa kojem je teško odoljeti.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: slano predjelo/lagani obrok

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 60 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za koru:

3 manje tikvice

3 jaja

1 šaka rendanog sira

so po ukusu

biber po ukusu

Za fil:

100 g šunke

100 g rendanog ili sjeckanog sira

Priprema:

1. korak: Priprema tikvica

Tikvice dobro operite i izrendajte zajedno sa korom, zatim ih posolite i ostavite nekoliko minuta da puste vodu. Nakon toga ih dobro ocijedite kako bi smjesa bila kompaktna.

2. korak: Miješanje

U oceđene tikvice dodajte jaja i rendani sir, pa začinite solju i biberom. Sve dobro promiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu.

3. korak: Pečenje

Smjesu ravnomjerno rasporedite po plehu obloženom papirom za pečenje, u tankom sloju nalik kori. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta, dok kora ne dobije blagu zlatnu boju i postane čvrsta.

4. korak: Filovanje

Pečenu koru izvadite iz rerne, rasporedite preko nje šunku i sir, pa pažljivo urolajte dok je još topla.

5. korak: Završnica

Vratite rolat u rernu i pecite još oko 10 minuta, dok se sir u sredini ne otopi i sve lijepo poveže.