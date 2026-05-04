Italijani nikada ne bacaju bajat hljeb: Od ustajalih mrvica prave jelo koje se topi u ustima

Autor H.K. Izvor mondo.rs
Italijanska kuhinja godinama je poznata po svojoj jednostavnosti i domišljatosti, a jedan od najboljih primjera ove filozofije je tjestenina od ustajalog hljeba. Umjesto da ga bacaju, Italijani ga pretvaraju u zdravo jelo koje iznenađuje ukusom i teksturom.

Tjestenina od bajatog hljeba Izvor: Sky_Hero/Shutterstock

Tjestenina od bajatog hljeba je jelo koje kombinuje jednostavnu pripremu sa originalnim ukusom. Dovoljno je da se stari hljeb potopi u vodu i usitni, a zatim pomiješa sa brašnom i vodom kako bi se dobilo elastično tijesto koje podsjeća na klasičnu tjesteninu. Zahvaljujući tome, jelo dobija nježnu teksturu i blago orašast ukus, koji se savršeno slaže sa jednostavnim sosovima.

Ovo jelo se savršeno uklapa u ideju da se hrana ne baca, koja je duboko ukorijenjena u italijanskoj tradiciji. Ne zahtijeva ni složene sastojke, ni veliko kulinarsko umijeće, a ipak omogućava da se napravi zasitan obrok. Ključ je u jednakim porcijama - jednaka količina prezli od ustajalog hljeba, brašna i vode. Od ova tri sastojka dobija se masa koju, nakon miješanja, možete da oblikujete u tjesteninu.

Tjestenina od ustajalog hleba je pojednostavljena verzija passatelli, jela koje potiče iz siromašnijih regiona Italije, gdje je svaka kriška hljeba bila dragocjena. Italijanski kuvari ističu da se čak i od najjednostavnijih namirnica može pripremiti nešto zasitno i puno ukusa. Prema njihovim riječima, upravo se u takvim receptima otkrivaju prava kreativnost i poštovanje prema hrani.

Kako da pripremite tjesteninu od bajatog hljeba?

Testenina od bajatog hleba koju prave Italijani, bolja je od bilo koje kupovne testenine koju ste probali.
Izvor: hanif66/Shutterstock

Sastojci za tjesteninu od bajatog hljeba:

  • 100 g bajatog hljeba
  • 100 g pšeničnog brašna tip 500
  • 100 ml vode

Na početku je potrebno da ustajali hljeb potpuno osušite, možete da ga stavite i na nekoliko minuta u blago zagrijanu rernu. Zatim ga sameljite u sitne prezle i izmjerite oko 200 g. U veliku posudu sipajte prezle, brašno i prstohvat soli. Postepeno dolivajte toplu vodu, istovremeno mjeseći tijesto rukom. Poslije nekoliko minuta, tijesto bi trebalo da postane glatko, elastično i lako za oblikovanje.

Tijesto zatim podijelite na porcije i provlačite kroz presu za krompir sa velikim rupama, kako biste dobili deblja rezanca. Ako nemate presu, možete da ih oblikujete ručno, tako što ćete ih iseći na manje komade.

