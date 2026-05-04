Italijani nikada ne bacaju bajat hljeb: Od ustajalih mrvica prave jelo koje se topi u ustima

Italijanska kuhinja godinama je poznata po svojoj jednostavnosti i domišljatosti, a jedan od najboljih primjera ove filozofije je tjestenina od ustajalog hljeba. Umjesto da ga bacaju, Italijani ga pretvaraju u zdravo jelo koje iznenađuje ukusom i teksturom.

Tjestenina od bajatog hljeba je jelo koje kombinuje jednostavnu pripremu sa originalnim ukusom. Dovoljno je da se stari hljeb potopi u vodu i usitni, a zatim pomiješa sa brašnom i vodom kako bi se dobilo elastično tijesto koje podsjeća na klasičnu tjesteninu. Zahvaljujući tome, jelo dobija nježnu teksturu i blago orašast ukus, koji se savršeno slaže sa jednostavnim sosovima.

Ovo jelo se savršeno uklapa u ideju da se hrana ne baca, koja je duboko ukorijenjena u italijanskoj tradiciji. Ne zahtijeva ni složene sastojke, ni veliko kulinarsko umijeće, a ipak omogućava da se napravi zasitan obrok. Ključ je u jednakim porcijama - jednaka količina prezli od ustajalog hljeba, brašna i vode. Od ova tri sastojka dobija se masa koju, nakon miješanja, možete da oblikujete u tjesteninu.

Tjestenina od ustajalog hleba je pojednostavljena verzija passatelli, jela koje potiče iz siromašnijih regiona Italije, gdje je svaka kriška hljeba bila dragocjena. Italijanski kuvari ističu da se čak i od najjednostavnijih namirnica može pripremiti nešto zasitno i puno ukusa. Prema njihovim riječima, upravo se u takvim receptima otkrivaju prava kreativnost i poštovanje prema hrani.

Kako da pripremite tjesteninu od bajatog hljeba?

Testenina od bajatog hleba koju prave Italijani, bolja je od bilo koje kupovne testenine koju ste probali.

Sastojci za tjesteninu od bajatog hljeba:

100 g bajatog hljeba

100 g pšeničnog brašna tip 500

100 ml vode

Na početku je potrebno da ustajali hljeb potpuno osušite, možete da ga stavite i na nekoliko minuta u blago zagrijanu rernu. Zatim ga sameljite u sitne prezle i izmjerite oko 200 g. U veliku posudu sipajte prezle, brašno i prstohvat soli. Postepeno dolivajte toplu vodu, istovremeno mjeseći tijesto rukom. Poslije nekoliko minuta, tijesto bi trebalo da postane glatko, elastično i lako za oblikovanje.

Tijesto zatim podijelite na porcije i provlačite kroz presu za krompir sa velikim rupama, kako biste dobili deblja rezanca. Ako nemate presu, možete da ih oblikujete ručno, tako što ćete ih iseći na manje komade.

