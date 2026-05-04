Koja boja kuhinje izgleda najskuplje? Dvije su apsolutni trend, ali jedna je popularna decenijama

Šta kažu dizajneri o ovoj velikoj dilemi - bijela kuhinja ili ipak bež?

Bijela kuhinja daje osjećaj čistoće, svjetlosti i bezvremenske elegancije. Reflektuje prirodnu svjetlost, vizuelno širi prostor i savršeno se uklapa u različite stilove, od rustičnog do modernog.

daje osjećaj čistoće, svjetlosti i bezvremenske elegancije. Reflektuje prirodnu svjetlost, vizuelno širi prostor i savršeno se uklapa u različite stilove, od rustičnog do modernog. Bež kuhinja unosi toplinu, mekoću i vizuelni mir. Idealna je za one koji žele neutralnu paletu bez sterilnosti bijele.

unosi toplinu, mekoću i vizuelni mir. Idealna je za one koji žele neutralnu paletu bez sterilnosti bijele. Izbor zavisi od konteksta: bijela je univerzalna i naglašava arhitekturu, dok bež pruža intimniji i rustičniji osjećaj.

Kuhinja je jedan od najskupljih projekata u domu, pa je izbor boje elemenata ključan. Ako težite luksuznom utisku, dizajneri se najčešće opredjeljuju za jednu od dvije vječite nijanse: klasičnu bijelu i toplu bež.

Iako djeluju slično, razlika između njih je suštinska - ne samo u tonu, već u atmosferi koju stvaraju.

Bijela boja je čista, svijetla i pouzdano bezvremenska. Odlično funkcioniše u svim stilovima, od rustičnih vikendica do savremenih minimalističkih enterijera. Reflektuje svjetlost, vizuelno proširuje prostor i stvara osjećaj elegancije.

"Bijela ima sposobnost da reflektuje svjetlost i pojača osjećaj prostora. Ona je savršena osnova koja omogućava da arhitektura i materijali dođu do izražaja“, kaže dizajnerka Loren Gilbertorp.

Da bi bijela kuhinja izgledala luksuzno, važno je dodati teksturalne slojeve: mat mermernu radnu ploču, glazirane pločice, detalje od drveta ili nelakirani mesing. "Kada se koristi promišljeno, bijela djeluje sofisticirano i bez napora", dodaje Loren.

Helen Parker iz studija deVOL Kitchens ističe: "Bijela je savršena za prirodno osvijetljene kuhinje. Odlično se kombinuje sa svijetlim i tamnim radnim površinama, mesinganim ili srebrnim okovima, i uklapa se u tradicionalne i moderne prostore".

Bež nijanse unose dubinu, mekoću i vizuelni mir. Idealne su za one koji žele da izbjegnu sterilnost bijele, ali da zadrže neutralnu paletu. Bež se savršeno kombinuje sa drvetom, prirodnim kamenom i toplim metalima.

"Bež donosi toplinu i dubinu svakom prostoru. Ove nijanse se lako uklapaju uz drvene tonove, stvarajući osjećaj udobnosti i harmonije", kaže Hana Jeo iz kompanije za boje "Benjamin Moore".

Bež kuhinje često odišu opuštenim luksuzom, naročito kada se koriste fini završni slojevi poput ručno bojenog drveta ili vapnenog premaza. "Bež se mijenja tokom dana u zavisnosti od svjetla, što prostoru daje dinamiku i poziva na boravak", dodaje Loren.

Kako da izaberete između bijele i bež kuhinje?

Obe boje su luksuzne i vječite, ali stvaraju različitu atmosferu:

Bijela: čistoća, preciznost, svjetlost, arhitektonski efekat

čistoća, preciznost, svjetlost, arhitektonski efekat Bež: udobnost, tekstura, toplina, emocionalna povezanost

Dizajneri savjetuju da uzmete u obzir:

Osvjetljenje: sjeverne kuhinje bolje podnose bež, dok bijela blista na jugu

sjeverne kuhinje bolje podnose bež, dok bijela blista na jugu Materijale: bijela voli mermer i metal, bež voli drvo i kamen

bijela voli mermer i metal, bež voli drvo i kamen Stil doma: bijela je univerzalna, bež je intimnija i rustičnija

bijela je univerzalna, bež je intimnija i rustičnija Dugoročnu harmoniju: boja elemenata mora se uklopiti sa podom, zidovima i radnim površinama

"Luksuz se ne postiže samo izgledom, već osjećajem koji ukućani imaju u svom domu", zaključuje Loren. "Izaberite ton koji je autentičan za vašu kuću, a ne onaj koji izgleda dobro na Instagramu".

Vidi opis Koja boja kuhinje izgleda najskuplje? Dvije su apsolutni trend, ali jedna je popularna decenijama

