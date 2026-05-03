"Rat" u bašti: Biljke koje nikada ne smijete saditi jednu pored druge

Višegodišnje biljke su omiljen izbor za baštu – jednostavno se održavaju i oduševljavaju, ali neke popularne biljke su užasne komšije i mogu uništiti baštu.

Neke višegodišnje biljke omiljene su zbog svoje sposobnosti da transformišu baštu, ali treba biti oprezan: postoji nekoliko cvjetnica koje nikada ne bi trebalo saditi zajedno.

Znamo, zvuči kao neko pravilo iz "Gremlina" - držite ih podalje od svjetla, nemojte im davati vodu, nikada ih ne hranite nakon ponoći i nemoj saditi ove biljke jednu do druge. Ipak, to je jedno od onih tajnih pravila kojih se iskusni baštovani pridržavaju.

Ako ste marljivo istraživali najbolje biljke za svoj spoljašnji prostor, onda nemojte samo trošiti vrijeme pitajući se koje će uspevati bez mnogo truda (premda je to svakako stvar koju vredi imati na umu). Umjesto toga, pazite da ne odaberete biljke koje će se međusobno sukobiti, da ne započne “rat” u vašem vrtu...

1. Lavanda i hosta

Naravno, svi volimo lavandu i hoste – ali to su dve biljke koje nikada ne bi trebalo saditi zajedno.

Lavandi je potrebno puno sunca, dobro drenirano tlo i malo vode kada se primi.

Hosta uspijeva u punoj senci (ili bar delimičnoj senci) i vlazi.

Njihovi zahtjevi su toliko različiti da će biti prava borba održati ih zdravima i bujnima jer će lavanda isušiti tlo za hostu, a obezbjeđivanje hosti dovoljno vode dovešće do truljenja korijena lavande.

Onda odaberite jednu. Ili ih bar posadite što dalje jednu od druge.

2. Koralni zvončići i japanske anemone

Sljedeće na spisku trajnih biljaka koje nikada ne bi trebalo saditi zajedno jesu koralni zvončići (heuchera) i lukovice japanskih anemona.

Zvončići imaju plitko korenje i rastu nisko pri tlu. Treba im malo prostora kako bi u potpunosti napredovale i pokazale prelijepe boje lišća. Brzo će izblijediti ako ih prekrije veća biljka, poput japanskih anemona.

Anemone imaju guste prostirke raširenog korijenja i uskoro će preplaviti zvončiće svojom potrebom za hranljivim materijama, vlagom i prostorom.

Umjesto toga, posadite nešto poput žalfije sa koralnim zvončićima (heuchera) i lukovicama ranog proljeća, poput lala i narcisa, uz svoje anemone. To stvara mnogo bolju okolinu.

3. Perunike (iris) i ljiljani

Perunike i ljiljani su jednako lijepi, istina je, ali ne bi ih trebalo saditi zajedno.

Obe imaju debelo korijenje koje će se takmičiti za prostor, vlagu i hranljive materije, što može ograničiti cvjetanje jedne ili obe. Takođe, u zavisnosti od tla u kojem rastu, nered s korijenjem koji će nastati može uzrokovati zadržavanje vode i na kraju truljenje koriena, naročito u glinenom tlu.

Rasporedite ih po vrtu ili ih pokušajte da ih posaditi u odvojene saksije.

4. Božur i kokotić

Božuri i delfinijum ili kokotić možda su omiljene višegodišnje biljke, ali nisu savršen par za sadnju u istom prostoru.

Božuri uživaju u punom suncu, a kokotići rastu visoko i zasjenjivaće božure zajedno s drugim nižim biljkama. Takođe im je potrebno puno vode i hranljivih materija, što će se takmičiti s plitkim korijenjem božura. To može rezultirati manjim brojem ili sitnijim cvjetovima božura.

Kada uzmete u obzir da božure gajimo zbog njihovih raskošnih, punih cvjetova, to nije mala stvar. Držite ih razdvojene po svaku cijenu!

Koliko blizu se mogu saditi višegodišnje biljke?

Ako se pitate koliko blizu možete saditi trajnice, savjet je da se fokusirate na to da im date dovoljno prostora za rast.

Svaka biljka trebalo bi da ima oznaku na kojoj piše predviđeno širenje ili širina, odnosno koliko mjesta treba ostaviti između biljaka. To smatraj maksimalnim širenjem; možete ih saditi malo bliže ako želite puniji efekat u svojim cvetnim gredicama, sve dok pazite da ne stvorite borbu za svjetlost i vodu. Na primjer, ako biljka ima širinu od 60 cm, sadite je na razmaku od oko 50 cm od druge biljke.

