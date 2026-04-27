Zašto lale ne cvjetaju i kako da se oporave: 3 savjeta profesionalnih baštovana za jarke boje i zdrave biljke

Prerano uvele lale nisu znak loše sezone, već upozorenje da im nedostaje pažnja. Uz malo zalivanja, dovoljno sunca i svježu zemlju, vaše lale će sljedeće godine procvjetati u punom sjaju.

Jarke boje latica i čvrste stabljike – tako izgledaju zdrave lale. Ali ako vam se desilo da posadite lukovice, čekate mjesecima, a dobijete samo žute listove i mlitave stabljike bez cvijeta, problem je najčešće u osnovnim uslovima nege.

Baštovani objašnjavaju da je to posljedica nekoliko jednostavnih grešaka.

1. Suvo zemljište

Najčešći razlog je nedostatak vlage. Ako je zemlja prašnjava i suva na dodir, biljka počinje da vene. Ovo je posebno izraženo u manjim saksijama koje se brzo isušuju.

Rješenje: redovno provjeravajte vlažnost i zalivajte na nekoliko dana, po potrebi. Ako je zemlja suva, dobro je natopite.

2. Nedostatak svjetlosti

Lale vole sunce i ne podnose hlad. Ako su u senci, stabljike postaju mlitave, a cvjetanje izostaje.

Rješenje: posadite ih na dobro osvijetljenom mjestu, gdje imaju dovoljno direktne svjetlosti. Vjetar im ne smeta.

3. Osiromašeno zemljište

Ako godinama koristite isto zemljište bez obnavljanja, hranljive materije se iscrpljuju. Lukovice tada nemaju dovoljno energije za cvjetanje.

Rješenje: mijenjajte zemlju svake 2–3 godine i obnavljajte kompost. Tako obezbeđujete „početnu energiju“ za rast.

