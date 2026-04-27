Zašto lale ne cvjetaju i kako da se oporave: 3 savjeta profesionalnih baštovana za jarke boje i zdrave biljke

Prerano uvele lale nisu znak loše sezone, već upozorenje da im nedostaje pažnja. Uz malo zalivanja, dovoljno sunca i svježu zemlju, vaše lale će sljedeće godine procvjetati u punom sjaju.

Zašto lale ne cvjetaju i kako da se oporave

Jarke boje latica i čvrste stabljike – tako izgledaju zdrave lale. Ali ako vam se desilo da posadite lukovice, čekate mjesecima, a dobijete samo žute listove i mlitave stabljike bez cvijeta, problem je najčešće u osnovnim uslovima nege.

Baštovani objašnjavaju da je to posljedica nekoliko jednostavnih grešaka.

1. Suvo zemljište

Najčešći razlog je nedostatak vlage. Ako je zemlja prašnjava i suva na dodir, biljka počinje da vene. Ovo je posebno izraženo u manjim saksijama koje se brzo isušuju.

Rješenje: redovno provjeravajte vlažnost i zalivajte na nekoliko dana, po potrebi. Ako je zemlja suva, dobro je natopite.

2. Nedostatak svjetlosti

Lale vole sunce i ne podnose hlad. Ako su u senci, stabljike postaju mlitave, a cvjetanje izostaje.

Rješenje: posadite ih na dobro osvijetljenom mjestu, gdje imaju dovoljno direktne svjetlosti. Vjetar im ne smeta.

lale
Izvor: Shutterstock

3. Osiromašeno zemljište

Ako godinama koristite isto zemljište bez obnavljanja, hranljive materije se iscrpljuju. Lukovice tada nemaju dovoljno energije za cvjetanje.

Rješenje: mijenjajte zemlju svake 2–3 godine i obnavljajte kompost. Tako obezbeđujete „početnu energiju“ za rast.

Možda će vas zanimati

