logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čudni trikovi zbog kojih će uskršnje cvijeće u vazi ostati svježe danima: Djeluje ludo, ali produžava svježinu

Čudni trikovi zbog kojih će uskršnje cvijeće u vazi ostati svježe danima: Djeluje ludo, ali produžava svježinu

Izvor Lepa i srećna
0

Kako da uskršnje cvijeće traje duže? Otkrijte proverene trikove cvjećara i jednostavne kućne metode koje produžavaju svježinu buketa i do 10 dana.

Čudni trikovi zbog kojih će uskršnje cvijeće u vazi ostati svježe danima: Djeluje ludo, ali produžava svježinu Izvor: Shutterstock

Uskršnji aranžmani najčešće sadrže prelijepo proljećno cvjeće koje, nažalost, ne traje dugo. Ipak, uz nekoliko provjerenih trikova i savjeta, svježinu rezanog cvijeća možete produžiti i do dva puta.

Ključ je u pravilnoj pripremi, adekvatnoj nezi i stvaranju optimalnih uslova.

Pravilna priprema cvijeća

Makazama za orezivanje ili oštrim nožem skratite stabljike za jedan do dva centimetra, pod uglom od 45 stepeni. Time povećavate površinu za upijanje vode i sprečavate da stabljika nalegne na dno vaze, što bi otežalo hidrataciju.

Uklonite sve listove koji bi mogli da budu potopljeni u vodi. Mokro lišće brzo truli i podstiče razvoj bakterija.

Vaza mora biti potpuno čista pa je operite deterdžentom i toplom vodom kako biste uklonili mikroorganizme.

Voda i hrana su ključni

Iako mnogi koriste hladnu vodu, većina rezanog cvijeća zapravo bolje reaguje na mlaku vodu, temperature oko 40 stepeni. Topla voda se brže apsorbuje i pomaže cveću da se brže oporavi nakon sječenja.

Izuzetak su biljke poput lala i zumbula, njima više odgovara hladna voda.

Vodu mijenjajte na svaka dva do tri dana, a pri svakoj zameni ponovo blago skratite stabljike.

Hrana za cvijeće koju često dobijete uz buket nije bez razloga tu, sadrži:

  • šećer (hrana za biljke)
  • supstance koje sprečavaju razvoj bakterija
  • kiselinu koja olakšava upijanje vode
Cveće u vazi
Izvor: Shutterstock

Kućni trikovi koji zaista rade

Ako nemate profesionalnu hranu za cvijeće, možete isprobati ove metode:

Šećer i sirće

Pomiješajte dvije kašičice šećera i dve kašičice jabukovog sirćeta u vodi. Šećer hrani cvijeće, dok sirće djeluje antibakterijski.

Gazirana pića

Dodajte četvrtinu čaše bezbojnog gaziranog pića. Šećer i limunska kiselina pomažu da cvijeće duže ostane svježe.

Votka

Nekoliko kapi votke može usporiti starenje cvijeća jer smanjuje proizvodnju etilena - gasa koji ubrzava venenje.

Izbjeljivač

Četvrtina male kašičice izbeljivača na litar vode sprečava razvoj bakterija i održava vodu čistom. Važno je ne pretjerati sa količinom.

Šećer
Izvor: Shutterstock

Trik koji koriste cvjećari

Najefikasniji način da produžite svježinu cvijeća jeste hlađenje.

Svake večeri stavite buket u frižider na oko osam sati. Niska temperatura usporava proces starenja i može produžiti svježinu cvijeća i do deset dana, piše Žena.hr

Gdje držati vazu

Vazu držite dalje od:

  • direktnog sunca
  • radijatora i izvora toplote
  • promaje

Posebno je važno da cvijeće ne bude blizu voća. Banane i jabuke oslobađaju etilen, gas koji ubrzava venenje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

cvijeće biljke

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA