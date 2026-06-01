Lovačke šnicle sa bijelim lukom: Meso je toliko meko da se raspada pod viljuškom

Isprobajte recept za lovačke šnicle sa bijelim lukom. Raspadaju se pod viljuškom koliko su mekane.
Kada želite ručak koji će zamirisati cijelu kuću i okupiti porodicu za stolom, lovačke šnicle su odličan izbor.
Meso ostaje mekano i sočno, dok se tokom laganog krčkanja stvara bogat sos od luka, senfa i bijelog luka koji se savršeno slaže uz pire krompir, testeninu ili domaći hljeb.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kuvano jelo
Porcije/Količina: 4–6 porcija
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 30–40 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 55 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 6 svinjskih kotleta
- 1 veći crni luk
- 2 čena bijelog luka
- 2 kašike senfa
- 1–2 kašike soja sosa
- 1 kašika vušter sosa
- malo brašna
- pola kašičice vegete
- so i biber po ukusu
- ulje za prženje
- 1 komad putera
- malo vode za dinstanje
Priprema:
1. korak: Priprema mesa
Šnicle blago izlupajte tučkom za meso i po potrebi zasecite ivice kako se tokom pečenja ne bi skupljale. Jednu stranu posolite i pobiberite, a drugu premažite bijelim lukom koji ste prethodno izgnječili sa malo soli.
2. korak: Prženje
U tiganju zagrejte malo ulja, pa šnicle kratko zapecite sa obje strane. Prvo pecite stranu bez bijelog luka kako bijeli luk ne bi pregorio i postao gorak. Kada meso dobije lijepu boju, izvadite ga na tanjir.
3. korak: Crni luk i začini
U istom tiganju propržite sitno sjeckan crni luk dok ne omekša i postane staklast. Zatim vratite šnicle, dodajte senf, soja sos i vušter sos.
Nemojte predugo pržiti šnicle na početku, dovoljno je samo da dobiju lijepu boju, jer će se kasnije dodatno kuvati u sosu.
4. korak: Podlivanje
Nalijte malo vode, dodajte vegetu i ostavite da se meso lagano krčka na tihoj vatri dok šnicle ne omekšaju, a sos postane pun ukusa.
5. korak: Zgušnjavanje
Pred kraj umješajte malo brašna razmućenog u vodi ili zgušnjivač po želji, tek toliko da sos postane blago gust. Dodajte i komadić putera kako bi sos dobio lepšu teksturu i bogatiji ukus.
6. korak: Serviranje
Poslužite toplo uz prilog po želji i obavezno dodajte malo hljeba, jer će gust i aromatičan sos svi željeti da pokupe iz tanjira.