Lovačke šnicle sa bijelim lukom: Meso je toliko meko da se raspada pod viljuškom

Isprobajte recept za lovačke šnicle sa bijelim lukom. Raspadaju se pod viljuškom koliko su mekane.

Izvor: Shutterstock

Kada želite ručak koji će zamirisati cijelu kuću i okupiti porodicu za stolom, lovačke šnicle su odličan izbor.

Meso ostaje mekano i sočno, dok se tokom laganog krčkanja stvara bogat sos od luka, senfa i bijelog luka koji se savršeno slaže uz pire krompir, testeninu ili domaći hljeb.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 30–40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 55 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

6 svinjskih kotleta

1 veći crni luk

2 čena bijelog luka

2 kašike senfa

1–2 kašike soja sosa

1 kašika vušter sosa

malo brašna

pola kašičice vegete

so i biber po ukusu

ulje za prženje

1 komad putera

malo vode za dinstanje

Priprema:

1. korak: Priprema mesa

Šnicle blago izlupajte tučkom za meso i po potrebi zasecite ivice kako se tokom pečenja ne bi skupljale. Jednu stranu posolite i pobiberite, a drugu premažite bijelim lukom koji ste prethodno izgnječili sa malo soli.

2. korak: Prženje

U tiganju zagrejte malo ulja, pa šnicle kratko zapecite sa obje strane. Prvo pecite stranu bez bijelog luka kako bijeli luk ne bi pregorio i postao gorak. Kada meso dobije lijepu boju, izvadite ga na tanjir.

3. korak: Crni luk i začini

U istom tiganju propržite sitno sjeckan crni luk dok ne omekša i postane staklast. Zatim vratite šnicle, dodajte senf, soja sos i vušter sos.

Dodatni savjet: Nemojte predugo pržiti šnicle na početku, dovoljno je samo da dobiju lijepu boju, jer će se kasnije dodatno kuvati u sosu.

4. korak: Podlivanje

Nalijte malo vode, dodajte vegetu i ostavite da se meso lagano krčka na tihoj vatri dok šnicle ne omekšaju, a sos postane pun ukusa.

5. korak: Zgušnjavanje

Pred kraj umješajte malo brašna razmućenog u vodi ili zgušnjivač po želji, tek toliko da sos postane blago gust. Dodajte i komadić putera kako bi sos dobio lepšu teksturu i bogatiji ukus.

6. korak: Serviranje

Poslužite toplo uz prilog po želji i obavezno dodajte malo hljeba, jer će gust i aromatičan sos svi željeti da pokupe iz tanjira.