Najbolje namirnice za štitnu žlijezdu: Jelovnik nutricioniste momentalno pokreće hormone i vraća energiju

Da li znate koje namirnice podržavaju pravilno funkcionisanje štitne žlijezde? Spisak donosi Sara Stil, klinička nutricionistkinja iz Amerike.

Izvor: AI Info

Štitna žlijezda, iako mala, igra ključnu ulogu u regulaciji metabolizma, nivoa energije, rada srca, mišića, kostiju, pa čak i raspoloženja.

Kada ne dobija odgovarajuće hranljive materije, to može dovesti do hroničnog umora, usporavanja metabolizma i drugih poremećaja. Zato je važno da u ishranu uvrstite namirnice koje podržavaju njeno pravilno funkcionisanje.

Prema njenim riječima, štitnoj žlijezdi su posebno potrebni mikroelementi kao što su jod, selen, cink i gvožđe, kao i proteini.

Evo osam namirnica koje bi trebalo da uvrstite u svakodnevni jelovnik:

1. Morske alge

Bogate su jodom, koji je neophodan za proizvodnju hormona štitne žlijezde - T3 i T4. Ovi hormoni regulišu metabolizam i energiju, a utiču i na rad srca i digestivnog sistema. Morske alge možete da jedete, na primjer, u obliku domaćeg sušija ili kao pečeni čips od algi.

2. Brazilski orah

Sadrži velike količine selena, koji pomaže u proizvodnji i aktivaciji hormona štitne žlijezde i štiti ovu žlijezdu od oksidativnog stresa. Samo 1-2 brazilska oraha dnevno dovoljna su da pokriju dnevne potrebe za ovim elementom.

3. Sjemenke (bundeve, čija, suncokret)

Obezbjeđuju cink i selen, koji podržavaju imunitet i hormonalnu ravnotežu. Nedostatak cinka može da oslabi funkciju štitne žlijezde i poveća podložnost infekcijama. Preporučena dnevna doza cinka je oko 8 mg za žene i 11 mg za muškarce.

4. Crveno meso (npr. junetina)

Izvor je gvožđa, koje omogućava štitnoj žlijezdi da iskoristi jod za proizvodnju hormona. Nedostatak gvožđa može dovesti do umora i usporavanja metabolizma. Najbolje je birati krtije komade mesa, kao što je biftek.

5. Mahunarke (sočivo, pasulj)

Sadrže cink, biljne proteine i vlakna, koji podržavaju stabilan metabolizam i nivo energije. Redovna konzumacija pola do jedne šolje kuvanih mahunarki nekoliko puta nedeljno može da donese velike zdravstvene koristi.

6. Jaja

Bogata su jodom i selenom, koji se posebno nalaze u žumancetu. Jaja podržavaju metabolizam, regeneraciju mišića i opštu hormonalnu ravnotežu. Možete da ih jedete u različitim oblicima, od kajgane do poširanih jaja.

7. Sardine

Ova mala riba je prepuna proteina, omega-3 masnih kiselina, kalcijuma, joda i selena. Sardine podržavaju hormonalnu ravnotežu i smanjuju upalne procese. Možete ih jesti u sendvičima, salatama ili kao dodatak tjestenini.

8. Orašasti plodovi (npr. indijski orah, badem)

Lako ih je uvrstiti u ishranu jer ne zahtevaju pripremu niti čuvanje u frižideru. Sadrže cink, koji podržava stabilan nivo energije i zdravlje štitne žlijezde. Preporučena porcija je oko ¼ šolje dnevno.

Šta da izbjegavate kod problema sa štitnom žlijezdom?

Nutricionistkinja preporučuje ograničavanje ili potpuno izbjegavanje sledećih stvari:

gluten - posebno kod osoba koje boluju od Hašimotovog sindroma ili imaju preosjetljivost na hranu.

- posebno kod osoba koje boluju od Hašimotovog sindroma ili imaju preosjetljivost na hranu. visoko prerađena hrana - sadrži konzervanse i trans-masti koje mogu da pojačaju upalne procese u organizmu.

- sadrži konzervanse i trans-masti koje mogu da pojačaju upalne procese u organizmu. šećer i slatka pića - uzrokuju nagle skokove nivoa glukoze i insulina, što može dodatno da optereti endokrini sistem.

- uzrokuju nagle skokove nivoa glukoze i insulina, što može dodatno da optereti endokrini sistem. alkohol - remeti metabolizam hormona i opterećuje rad jetre.

