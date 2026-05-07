logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ljekari tvrde da su ovo 2 najbolja doručka: Nije ono što očekujete, a mijenjaju zdravlje cijelog tijela

Ljekari tvrde da su ovo 2 najbolja doručka: Nije ono što očekujete, a mijenjaju zdravlje cijelog tijela

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

17 ljekara otkriva dva najzdravija doručka koja podržavaju srce, mozak i varenje. Saznajte koje namirnice preporučuju kardiolozi, onkolozi i gastroenterolozi.

Šta je najbolji doručak prema ljekarima? Izvor: Drazen Zigic/Shutterstock

U vremenu kada smo svakodnevno zatrpani savetima o ishrani i kontradiktornim informacijama o tome šta je "zdravo", a šta treba izbegavati, sve češće se postavlja pitanje – kako zapravo izgleda idealan doručak?

Odgovor je dala grupa od 17 ljekara različitih specijalnosti – kardiologa, onkologa, neurologa, gastroenterologa i stomatologa, koji su se složili oko dve opcije za doručak koje smatraju najzdravijim, prenosi Today.

Prema njihovim preporukama, zajednički osnov ishrane koju podržavaju su mediteranska ishrana, DASH i MIND dijeta, koje se povezuju sa nižim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, određenih tipova karcinoma i neuroloških poremećaja, uključujući Alchajmerovu bolest.

Ovi obrasci ishrane zasnivaju se na integralnim žitaricama, voću, povrću, mahunarkama, orašastim plodovima, maslinovom ulju i nemasnim proteinima, uz minimalan unos šećera i prerađene hrane.

Doručak broj 1: ovsena kaša sa voćem, sjemenkama i orasima

Prva opcija koju lekari izdvajaju je ovsena kaša obogaćena bobicama, sjemenkama i orasima.

Ovas je bogat vlaknima, a stručnjaci ističu da sadrži i jedinjenja koja se smatraju nutritivno bliskim komponentama koje podržavaju zdravlje creva.

"Bogat je vlaknima, zbog čega održava normalnu crevnu floru i sprečava zatvor", navodi jedan gastroenterolog.

U osnovnu kašu mogu se dodati laneno sjeme, sjeme konoplje, seme bundeve, svježe ili sušeno bobičasto voće, kao i malo meda, u zavisnosti od ukusa.

Ovsena kaša sa svežim voćem
Izvor: Shutterstock

Doručak broj 2: avokado na integralnom tostu

Druga preporučena opcija je avokado na tostu od cijelog zrna.

"Zdrave masti me drže sitom, a istovremeno imam dovoljno zdravih ugljenih hidrata koji me pokreću ujutru", navodi jedan kardiolog.

Stručnjaci ističu da ova kombinacija pruža dugotrajnu energiju i osjećaj sitosti, bez naglih skokova šećera u krvi.

"U samo jednom parčetu tosta imate dovoljno energije da izdržite do ručka i osjećate se stabilno i dobro", objašnjavaju ljekari.

Avokado
Izvor: Shutterstock

Dodatne preporuke ljekara

Stručnjaci navode da su dobre opcije i jogurt u kombinaciji sa bobičastim voćem, orašastim i suvim voćem.

Ključna poruka je jednostavna – izbjegavati dodatne šećere i fokusirati se na cjelovite, neprerađene namirnice.

Zašto baš ove dve opcije?

Ove dve doručak kombinacije izdvajaju se jer kombinuju proteine, zdrave masti i vlakna, što doprinosi:

  • stabilnom nivou energije tokom dana
  • boljoj kontroli apetita
  • zdravlju srca i krvnih sudova
  • boljoj funkciji varenja
  • podršci mozgu i koncentraciji

Možda će vas zanimati

Tagovi

doručak ishrana namirnice savjeti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA