Ljekari tvrde da su ovo 2 najbolja doručka: Nije ono što očekujete, a mijenjaju zdravlje cijelog tijela

17 ljekara otkriva dva najzdravija doručka koja podržavaju srce, mozak i varenje. Saznajte koje namirnice preporučuju kardiolozi, onkolozi i gastroenterolozi.

U vremenu kada smo svakodnevno zatrpani savetima o ishrani i kontradiktornim informacijama o tome šta je "zdravo", a šta treba izbegavati, sve češće se postavlja pitanje – kako zapravo izgleda idealan doručak?

Odgovor je dala grupa od 17 ljekara različitih specijalnosti – kardiologa, onkologa, neurologa, gastroenterologa i stomatologa, koji su se složili oko dve opcije za doručak koje smatraju najzdravijim, prenosi Today.

Prema njihovim preporukama, zajednički osnov ishrane koju podržavaju su mediteranska ishrana, DASH i MIND dijeta, koje se povezuju sa nižim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, određenih tipova karcinoma i neuroloških poremećaja, uključujući Alchajmerovu bolest.

Ovi obrasci ishrane zasnivaju se na integralnim žitaricama, voću, povrću, mahunarkama, orašastim plodovima, maslinovom ulju i nemasnim proteinima, uz minimalan unos šećera i prerađene hrane.