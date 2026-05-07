Ljekari tvrde da su ovo 2 najbolja doručka: Nije ono što očekujete, a mijenjaju zdravlje cijelog tijela

17 ljekara otkriva dva najzdravija doručka koja podržavaju srce, mozak i varenje. Saznajte koje namirnice preporučuju kardiolozi, onkolozi i gastroenterolozi.
U vremenu kada smo svakodnevno zatrpani savetima o ishrani i kontradiktornim informacijama o tome šta je "zdravo", a šta treba izbegavati, sve češće se postavlja pitanje – kako zapravo izgleda idealan doručak?
Odgovor je dala grupa od 17 ljekara različitih specijalnosti – kardiologa, onkologa, neurologa, gastroenterologa i stomatologa, koji su se složili oko dve opcije za doručak koje smatraju najzdravijim, prenosi Today.
Prema njihovim preporukama, zajednički osnov ishrane koju podržavaju su mediteranska ishrana, DASH i MIND dijeta, koje se povezuju sa nižim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, određenih tipova karcinoma i neuroloških poremećaja, uključujući Alchajmerovu bolest.
Ovi obrasci ishrane zasnivaju se na integralnim žitaricama, voću, povrću, mahunarkama, orašastim plodovima, maslinovom ulju i nemasnim proteinima, uz minimalan unos šećera i prerađene hrane.
Doručak broj 1: ovsena kaša sa voćem, sjemenkama i orasima
Prva opcija koju lekari izdvajaju je ovsena kaša obogaćena bobicama, sjemenkama i orasima.
Ovas je bogat vlaknima, a stručnjaci ističu da sadrži i jedinjenja koja se smatraju nutritivno bliskim komponentama koje podržavaju zdravlje creva.
"Bogat je vlaknima, zbog čega održava normalnu crevnu floru i sprečava zatvor", navodi jedan gastroenterolog.
U osnovnu kašu mogu se dodati laneno sjeme, sjeme konoplje, seme bundeve, svježe ili sušeno bobičasto voće, kao i malo meda, u zavisnosti od ukusa.
Doručak broj 2: avokado na integralnom tostu
Druga preporučena opcija je avokado na tostu od cijelog zrna.
"Zdrave masti me drže sitom, a istovremeno imam dovoljno zdravih ugljenih hidrata koji me pokreću ujutru", navodi jedan kardiolog.
Stručnjaci ističu da ova kombinacija pruža dugotrajnu energiju i osjećaj sitosti, bez naglih skokova šećera u krvi.
"U samo jednom parčetu tosta imate dovoljno energije da izdržite do ručka i osjećate se stabilno i dobro", objašnjavaju ljekari.
Dodatne preporuke ljekara
Stručnjaci navode da su dobre opcije i jogurt u kombinaciji sa bobičastim voćem, orašastim i suvim voćem.
Ključna poruka je jednostavna – izbjegavati dodatne šećere i fokusirati se na cjelovite, neprerađene namirnice.
Zašto baš ove dve opcije?
Ove dve doručak kombinacije izdvajaju se jer kombinuju proteine, zdrave masti i vlakna, što doprinosi:
- stabilnom nivou energije tokom dana
- boljoj kontroli apetita
- zdravlju srca i krvnih sudova
- boljoj funkciji varenja
- podršci mozgu i koncentraciji