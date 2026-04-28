5 namirnica za doručak koje bi trebalo zabraniti: Ovo je najgori izbor koji razara stomak

Brz tempo života mnoge ljude navodi da preskaču doručak, a često je problem i u tome što nije uvijek jasno šta je najbolje pojesti za dobar početak dana. Saznajte šta je bolje da izbjegavate.

Izvor: Cabeca de Marmore/Shutterstock

Doručak je prvi obrok u danu. Mnogi od nas ga preskaču, što pojedini naučnici ne smatraju lošom navikom. Većina ipak misli da to nije dobro po naše zdravlje. Štaviše, rezultati istraživanja objavljenog u časopisu Medicine (Baltimore) 2021. pokazali su da svakodnevni doručak smanjuje rizik od kardiometaboličkih bolesti - hipertenzije, moždanog udara, hiperholesterolemije. Preskakanje prvog jutarnjeg obroka to jasno povećava.

Prema naučnicima, to naročito nije dobra ideja za pacijente sa dijabetesom tipa 2. Osim toga, preskakanjem doručka ne obezbjeđujemo organizmu važne nutrijente (folate, kalcijum, vitamine B grupe, vitamin C, vitamin D, vitamin A, gvožđe).

Istraživanja su takođe potvrdila da preskakanje doručka može loše da utiče na povećanje masnog tkiva. Organizmu je tokom dana potrebno da obezbijedi odgovarajući nivo energije, što se prevodi u veće porcije obroka.

5 namirnica koje je bolje da izbjegavate

S druge strane, ono što biramo za doručak, takođe je važno. To je prva prilika nakon noćne pauze da organizmu obezbijedimo dragocjene makro- i mikronutrijente. Nisu svi naši izbori zdravi. Ispod predstavljamo pet ideja za doručak koje su nutricionisti proglasili najgorim za početak dana.

1. Slatki pekarski proizvodi

Slatki kroasani sadrže mnogo ugljenih hidrata i masti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ako za doručak često jedete slatku kiflu (kroasan s džemom, pecivo s kremom, krofnu), unosite u organizam mnogo ugljenih hidrata i masti, umjesto proteina i vlakana koja bi mogla da pomognu ubrzanju metabolizma. Nutricionisti preporučuju da slatku užinu zamijenite slanim obrokom, npr. tostom sa sirom i paradajzom ili jogurtom sa sjemenkama. Tako ćete izbjeći povećanje lošeg holesterola.

2. Samo kafa

Kafa na prazan stomak iritira sluzokožu stomaka, pa nije pametno popiti je ujutru umesto doručka.

Izvor: natsaran1996/Shutterstock

Kafa je niskokalorična i daje podsticaj energije, ali ne obezbjeđuje važne nutrijente. Zato nutricionisti ne savjetuju oslanjanje isključivo na napitak ujutru. Pijenje kafe može da iritira sluzokožu stomaka i potencijalno dovede do nelagodnosti i refluksa. S druge strane, ispijanje kafe s dodatkom šećera i/ili mlijeka dovodi do naglog povećanja, a zatim pada nivoa šećera u krvi, što nas čini gladnijima i umornijima tokom dana.

3. Sendvič s prerađenim mesom

Sendvič sa prerađenim mesom podiže pritisak zbog visokog sadržaja soli.

Izvor: tayifmukta/Shutterstock

Stručnjaci i brojna istraživanja su više puta sugerisala da česta konzumacija prerađenog mesa (kobasica, parizera, slanine), može da poveća rizik od razvoja raka debelog crijeva, kao i da podigne pritisak zbog visokog sadržaja soli. Nutricionisti savjetuju da prerađeno meso zamijenite jajima ili dimljenim lososom, u kombinaciji sa povrćem i integralnim hljebom. Na taj način organizmu ćete obezbijediti dragocjena vlakna, kao i druge nutrijente.

4. Kukuruzne pahuljice

Pahuljice su pune šećera.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Slatke kukuruzne pahuljice (npr. čokoladne pahuljice) treba jesti samo povremeno za doručak. Prekomjerni unos šećera povezan je sa povećanjem tjelesne mase, dijabetesom tip 2 i srčanim bolestima.

5. Voće

Voće ima puno prostih šećera, što nije najbolji izbor za doručak.

Izvor: Shutterstock.com/Iuliia Pilipeichenko

Voće je veoma zdravo, ali ne smijete da zaboravite da sadrži i puno prostih šećera. Ne bi trebalo da bude jedini sastojak koji birate za doručak, jer je to direktan put do naglog porasta šećera u krvi. Voće je najbolje da kombinujete sa izvorima proteina i zdravih masti poput avokada, oraha, grčkog jogurta, sira ili putera od orašastih plodova.

(MONDO)