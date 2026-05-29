Provjereni recept za sočnu musaku sa tikvicama: Što duže stoji to joj je ukus bolji

Isprobajte provjereni recept za musaku sa tikvicama, laganiju verziju od klasične sa krompirom. Idealna je za pripremu unapred, a i ukus joj je bolji kada malo odstoji.

Izvor: PRINTSCREEN/YT/FRISCHE REZEPTE

Mirisna, sočna i laganija od klasične verzije, musaka sa tikvicama је idealan izbor за porodični ručak kada želite nešto zasitno, a opet ne preteško.

Umjesto krompira ili patlidžana koriste se tikvice koje daju nježniju teksturu i brže se pripremaju, dok slojevi mesa u bogatom paradajz sosu i kremasti bijeli preliv čine jelo punog ukusa.

Ova verzija je odlična i za pripremu unapred jer se lako čuva i podgrijava, a ukus joj je sutradan još bolji.

Osnovne informacije

Kuhinja: mediteranska

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 40 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 30 minuta pečenja + 5 minuta odmaranja

Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 15 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Za mesni sos:

1 kašika ulja

1 glavica crnog luka

1 čen bijelog luka

500 g mljevenog mesa

400 g paradajz pelata

1 kašika paradajz pirea

1 kašika seckanog peršuna

so i biber po ukusu

Za sloj od tikvica:

4 srednje tikvice

1 kašika ulja

Za bijeli preliv:

400 ml mleka

2 kašike gustina

2 jaja

so i biber

Priprema:

1. korak: Dinstanje luka i mesa

Zagrijte ulje u većem tiganju pa dodajte sitno sjeckan crni luk. Pržite nekoliko minuta dok ne omekša i blago ne karamelizuje, zatim ubacite beli luk i kratko propržite.

Dodajte mljeveno meso i usitnite ga varjačom tokom prženja. Kada promijeni boju i lijepo porumeni, umiješajte paradajz, paradajz pire, cimet i peršun. Posolite i pobiberite po ukusu, poklopite i ostavite da lagano krčka oko 20 minuta.

2. korak: Priprema bijelog preliva

U šerpu sipajte hladno mlijeko i umiješajte gustin kako se ne bi stvorile grudvice. Posolite i pobiberite, pa zagrijavajte uz stalno miješanje dok se sos ne zgusne. Sklonite sa ringle i ostavite da se prohladi.

3. korak: Priprema tikvica

Tikvice operite, odstranite krajeve i isijecite ih uzdužno na tanke listove. Premažite ih uljem pa pecite na grill tiganju ili običnom tiganju po nekoliko minuta sa obje strane dok ne dobiju zlatnu boju.

Dodatni savjet: Ovu musaku mužete pripremiti se unapred i čuvati u frižideru do narednog dana prije pečenja.

4. korak: Slaganje

U vatrostalnu posudu poredajte polovinu tikvica, preko rasporedite polovinu sosa sa mesom, pa ponovite postupak sa preostalim sastojcima. U prohlađen bijeli sos dodajte umućena jaja i dobro sjedinite. Prelijte preko musake.

5. korak: Pečenje

Pecite u unapred zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta, dok površina ne dobije lijepu zlatnu boju. Nakon pečenja ostavite musaku da odstoji 5 minuta prije serviranja.