Provjereni recept za sočnu musaku sa tikvicama: Što duže stoji to joj je ukus bolji

Isprobajte provjereni recept za musaku sa tikvicama, laganiju verziju od klasične sa krompirom. Idealna je za pripremu unapred, a i ukus joj je bolji kada malo odstoji.
Mirisna, sočna i laganija od klasične verzije, musaka sa tikvicama је idealan izbor за porodični ručak kada želite nešto zasitno, a opet ne preteško.
Umjesto krompira ili patlidžana koriste se tikvice koje daju nježniju teksturu i brže se pripremaju, dok slojevi mesa u bogatom paradajz sosu i kremasti bijeli preliv čine jelo punog ukusa.
Ova verzija je odlična i za pripremu unapred jer se lako čuva i podgrijava, a ukus joj je sutradan još bolji.
Osnovne informacije
Kuhinja: mediteranska
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4 porcije
Vrijeme pripreme: 40 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 30 minuta pečenja + 5 minuta odmaranja
Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 15 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za mesni sos:
- 1 kašika ulja
- 1 glavica crnog luka
- 1 čen bijelog luka
- 500 g mljevenog mesa
- 400 g paradajz pelata
- 1 kašika paradajz pirea
- 1 kašika seckanog peršuna
- so i biber po ukusu
Za sloj od tikvica:
- 4 srednje tikvice
- 1 kašika ulja
Za bijeli preliv:
- 400 ml mleka
- 2 kašike gustina
- 2 jaja
- so i biber
Priprema:
1. korak: Dinstanje luka i mesa
Zagrijte ulje u većem tiganju pa dodajte sitno sjeckan crni luk. Pržite nekoliko minuta dok ne omekša i blago ne karamelizuje, zatim ubacite beli luk i kratko propržite.
Dodajte mljeveno meso i usitnite ga varjačom tokom prženja. Kada promijeni boju i lijepo porumeni, umiješajte paradajz, paradajz pire, cimet i peršun. Posolite i pobiberite po ukusu, poklopite i ostavite da lagano krčka oko 20 minuta.
2. korak: Priprema bijelog preliva
U šerpu sipajte hladno mlijeko i umiješajte gustin kako se ne bi stvorile grudvice. Posolite i pobiberite, pa zagrijavajte uz stalno miješanje dok se sos ne zgusne. Sklonite sa ringle i ostavite da se prohladi.
3. korak: Priprema tikvica
Tikvice operite, odstranite krajeve i isijecite ih uzdužno na tanke listove. Premažite ih uljem pa pecite na grill tiganju ili običnom tiganju po nekoliko minuta sa obje strane dok ne dobiju zlatnu boju.
Ovu musaku mužete pripremiti se unapred i čuvati u frižideru do narednog dana prije pečenja.
4. korak: Slaganje
U vatrostalnu posudu poredajte polovinu tikvica, preko rasporedite polovinu sosa sa mesom, pa ponovite postupak sa preostalim sastojcima. U prohlađen bijeli sos dodajte umućena jaja i dobro sjedinite. Prelijte preko musake.
5. korak: Pečenje
Pecite u unapred zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta, dok površina ne dobije lijepu zlatnu boju. Nakon pečenja ostavite musaku da odstoji 5 minuta prije serviranja.