Svaka kuća u Jugoslaviji imala je ovaj aparat, danas vrijedi pravo malo bogatstvo: Ljudi ga traže po buvljacima

Stari "Iskrini" radio-aparati iz vremena Jugoslavije danas vrijede i nekoliko stotina evra. Kolekcionari ih masovno traže po buvljacima i oglasima.

Stari radio-aparati ponovo su veoma traženi.

Očuvani modeli danas vrijede i nekoliko stotina evra.

Mnogi se još kriju po podrumima, garažama i tavanima.

Predmeti koji su nekada bili sasvim običan dio svakodnevnog života danas dostižu ozbiljnu vrijednost među kolekcionarima i ljubiteljima retro estetike. Upravo takva sudbina zadesila je legendarne radio-aparate marke "Iskra", koji su iz zaboravljenih tavana i podruma stigli pravo na liste najtraženijih vintage predmeta.

Nekadašnji nezaobilazni dio svakog domaćinstva širom bivše Jugoslavije, čuveni radio-aparati marke "Iskra", danas su postali prava dragocjenost za kojom neumorno tragaju sakupljači antikviteta. Riječ je o legendarnim uređajima koji su u prošlosti zauzimali glavno mjesto u gotovo svakom domu, od gradskih stanova do seoskih kuća.

U to zlatno doba, porodice su se svakodnevno okupljale oko radija kako bi pratile najnovije vijesti, muzičke emisije i uzbudljive sportske prenose. Posebno su bili popularni ovi slovenački modeli jer su važili za izuzetno kvalitetne i neuništive uređaje. Ipak, sa masovnim dolaskom televizora i modernih tehnologija, ovi prijemnici su nepravedno sklonjeni u stranu. Mnogi građani su ih spakovali da godinama skupljaju prašinu po mračnim podrumima, starim vitrinama i tavanima, ni ne sluteći da će jednog dana ponovo postati pravi hit.

Retro estetika vratila stare radio-aparate u modu

Danas je situacija potpuno drugačija, a stari "Iskrini" radio-aparati apsolutni su vladari domaćih buvljaka. Sve veća popularnost retro estetike u uređenju enterijera, ukrštena sa snažnom nostalgijom za vremenom Jugoslavije, podigla je potražnju za ovim uređajima do maksimuma.

Zaljubljenici u stare predmete i kolekcionari danas rano ujutru masovno obilaze buvljake, pretražuju antikvarnice i oglasne portale kako bi među gomilom stvari ulovili najočuvanije primjerke.

Za stari aparat i nekoliko stotina evra

Cijene koje ovi uređaji danas dostižu na buvljacima i u onlajn prodaji zavise od samog modela i stepena očuvanosti. Prema trenutnom stanju, ispravni modeli iz sedamdesetih i osamdesetih godina mogu koštati i po nekoliko stotina evra. Poznavaoci tvrde da vrijednost starog aparata može dodatno da skoči ukoliko je prodavac sačuvao netaknute originalne dugmiće, fabričku kutiju ili prateću dokumentaciju.

Stručnjaci za antikvitete ističu da mnogi građani uopšte nisu svjesni realne vrijednosti predmeta koji im godinama stoje zaboravljeni. Stari radio izvučen iz garaže danas na buvljaku može vrijediti mnogo više nego što mislite. Zato je možda idealan trenutak da detaljno prekopate svoje ostave i tavane, jer se u gomili starih i naizgled potpuno "bezvrednih" stvari možda krije pravo malo bogatstvo, piše Žena.