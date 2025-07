Vodič za kupovinu i održavanje klime: Banjalučki serviser o modelima, cijenama, garanciji... (VIDEO)

Klima uređaji postali su neizostavan dio svakodnevice, pružajući udobnost tokom vrelih ljetnih dana i toplinu u hladnijem periodu godine. Međutim, njihov izbor, pravilna upotreba i redovno održavanje ključni su za efikasnost, ekonomičnost, ali i za zdravlje korisnika.

Saša Šurlan, serviser klima uređaja iz Banjaluke za Mondo ističe da je godišnji servis klima uređaja preporučljiv za stambene jedinice, dok poslovni prostori, zbog intenzivnijeg nakupljanja nečistoća, zahtijevaju i češće intervencije.

Šurlan objašnjava da redovnim servisiranjem direktno utičemo na smanjenje potrošnje električne energije, kako u modu hlađenja, tako i u modu grijanja.

"Moderne inverterske klime imaju ugrađenu dijagnostiku koja upozorava na zaprljanost i aktivira "alarm", blokirajući rad vanjske jedinice kako bi se zaštitili kompresor i ostali dijelovi uređaja", kaže Šurlan.

Osim profesionalnog servisa, korisnici mogu i sami produžiti vijek trajanja klime. "Filteri se mogu dezinfikovati svakih 30 do 45 dana, u zavisnosti od učestalosti korišćenja. Postupak je jednostavan – operite filtere šamponom i isperite mlakom vodom, pazeći da se mrežica ne ošteti, a zatim ih vratite na mjesto", objašnjava Šurlan.

Kada je riječ o odabiru klima uređaja, naš sagovornik ističe da je prvi korak definisanje namjene, tj. postavljaju se pitanja da li je klima potrebna samo za hlađenje i dogrijavanje, ili je primarni cilj cjelogodišnje grijanje. Za efikasno grijanje, pored samog uređaja, izuzetno je važna dobra izolacija objekta – kvalitetna demit fasada i stolarija smanjuju gubitak toplote.

"Samim tim mi serviseri i edukovani prodavci znamo da klime, pogotovo one za grijanje čitave godine, zahtijevaju dobru izolaciju – demit i kvalitetnu stolariju. Kada izolacija nije dobra, treba se, ružno reći, ograditi i upoznati kupca sa potencijalnim problemima, kako ne bi nastali problemi gdje prostorija gubi toplotu, klima ne može postići temperaturu, ledi vanjska jedinica i ostalo", ističe sagovornik Mondo portala.

Tržište klima uređaja je raznoliko, a Šurlan ih dijeli u tri segmenta. U A segmentu su vrhunski japanski brendovi poput Mitsubishi Electric, Daikina, Fujitsua i Toshibe. U B segmentu, koji je pristupačniji za naše tržište, a posebno dobar za grijanje, izdvajaju se Gree (modeli Regular, Cosmo i Airy), Haier (Flexis i Pearl – kvalitetan kineski proizvođač), Midea (All Easy Pro i Breeze Less) i Vivax (H modeli).

Šurlan ističe da se cijene kvalitetnih klima uređaja iz B segmenta, snage 12 ili 3,5 kW, namijenjenih cjelosezonskom grijanju, kreću oko 1400-1500 konvertibilnih maraka sa montažom. S druge strane, klime iz C segmenta, nižeg ranga, mogu se naći i za 900 KM, ali su uglavnom pogodne samo za hlađenje i dogrijavanje do oko 10 stepeni Celzijusa.

Problem kod klima uređaja nastaje pri velikoj vlagi i niskim temperaturama (od -2 do +5 stepeni), kada dolazi do zamrzavanja isparivača. Kvalitetnije klime za grijanje imaju ugrađen vanjski grijač za otapanje tacne, takozvani defrost, što poboljšava njihov rad.

"Neka klima dobrog kvaliteta, koja će služiti za grijanje čitave sezone, košta, recimo, za kuću, kada je u pitanju Gree, Haier, Midea ili Vivax od 12, odnosno 3,5 kW, oko 1400-1500 konvertibilnih maraka sa montažom. Klime nižeg ranga, iz C segmenta, mogu se naći i za 900 maraka, ali su pogodne samo za hlađenje i dogrijavanje do nekih plus 10 stepeni. Najveći problem nastaje kod minus 2-3 do plus 5 stepeni, kada je velika vlaga, jer se zamrzava isparivač. Kvalitetnije klime imaju vanjski grijač za otapanje tacni, takozvani defrost, što pospješuje kvalitet rada. Zbog toga je vrlo bitno da se ljudi informišu i da se jasno definiše zašto se koristi klima – da li hlađenje, malo dogrijavanja ili grijanje čitave sezone", kaže serviser.

Na kraju, Šurlan se osvrnuo na važnost ovlaštenog servisa. Iako njihova montaža može biti skuplja 20-50 maraka, ta se investicija dugoročno isplati zbog garancije i tehničke podrške. U slučaju kvara, većina dijelova (oko 95%) ulazi u garanciju (3-5 godina), pa ovlašteni servis vrši dijagnostiku i zamjenu bez dodatnih troškova za kupca.

"Ako nema ovlaštenog servisa, sama elektronika vanjske jedinice inverter klime može koštati 250-300 maraka. Ovlašteni servis, pored toga što kvalitetno ugradi klima uređaj, pruža i podršku servisa i rezervnih dijelova od samog proizvođača. Možda se nekad u početku plati više, ali to se poslije isplati. Ima ljudi koji rade kvalitetno i mimo ovlaštenih servisa, ali ovo je ta neka razlika – ovlašteni servis ima tu tehničku podršku za dijelove, servis i dijagnostiku", zaključio je Šurlan.

