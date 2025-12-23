logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Muškarci su rekli svoje: Ovo je najprivlačniji ženski miris za 2025. godinu

Muškarci su rekli svoje: Ovo je najprivlačniji ženski miris za 2025. godinu

Izvor Lepa i srećna
0

Najbolji ženski parfem ove godine po izboru muškaraca je osvojio cijeli svijet...

Najljepši ženski parfem po izboru muškaraca za 2025 godinu Izvor: Shutterstock

Ako pitate muškarce koji miris na ženi ostavlja najjači utisak, odgovor ove godine je jasan – jedan cvjetni parfem osvojio je titulu apsolutnog favorita. Njegova nota nije napadna, ali je nezaboravna, a ženstvena aura koju stvara dugo se pamti.

Portal Fragrantica, specijalizovan za parfeme, svake godine proglašava najbolje mirise u različitim kategorijama. Ova platforma nudi i brojne druge kategorije za glasanje, poput najpopularnijih muških parfema, kopija, niš mirisa i sličnih izbora.

Jedna od posebnih kategorija je i najbolji ženski miris po izboru muškaraca, u kojoj pravo glasa imaju isključivo oni. Upravo u toj kategoriji, za 2025. godinu, titulu je poneo Delina brenda Parfums de Marly.

Ovaj parfem predstavljen je 2017. godine, ali je i danas podjednako aktuelan kao i kada se prvi put pojavio. Potpisuje ga poznati parfimer Kventin Birš, koji je sarađivao sa nekim od najvećih luksuznih kuća, među kojima su Mugler, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, kao i parfemske kuće Givaudan i Robertet.

parfem
Izvor: Shutterstock

Kako miriše najbolji ženski parfem po izboru muškaraca?

  • Gornje note čine liči, rabarbara, bergamot i muskatni oraščić.
  • Srednje note donose tursku ružu, božur, mošus, petaliju i vanilu.
  • Bazne note čine kašmeran, tamjan, kedar i haićanski vetiver.

Delina je sinonim za ženstvenost. Ruža, liči i rabarbara daju mu svježinu, dok mošus doprinosi mekoći i dugotrajnosti. Ovaj parfem stvara prepoznatljivu, ženstvenu auru koja lako hipnotiše okolinu. Na koži se, prema procjenama, zadržava između osam i dvanaest sati.

Tekst: Glossy / Lepa&Srećna

Možda će vas zanimati

Tagovi

parfemi miris

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA