Muškarci su rekli svoje: Ovo je najprivlačniji ženski miris za 2025. godinu

Najbolji ženski parfem ove godine po izboru muškaraca je osvojio cijeli svijet...
Ako pitate muškarce koji miris na ženi ostavlja najjači utisak, odgovor ove godine je jasan – jedan cvjetni parfem osvojio je titulu apsolutnog favorita. Njegova nota nije napadna, ali je nezaboravna, a ženstvena aura koju stvara dugo se pamti.
Portal Fragrantica, specijalizovan za parfeme, svake godine proglašava najbolje mirise u različitim kategorijama. Ova platforma nudi i brojne druge kategorije za glasanje, poput najpopularnijih muških parfema, kopija, niš mirisa i sličnih izbora.
Jedna od posebnih kategorija je i najbolji ženski miris po izboru muškaraca, u kojoj pravo glasa imaju isključivo oni. Upravo u toj kategoriji, za 2025. godinu, titulu je poneo Delina brenda Parfums de Marly.
Ovaj parfem predstavljen je 2017. godine, ali je i danas podjednako aktuelan kao i kada se prvi put pojavio. Potpisuje ga poznati parfimer Kventin Birš, koji je sarađivao sa nekim od najvećih luksuznih kuća, među kojima su Mugler, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, kao i parfemske kuće Givaudan i Robertet.
Kako miriše najbolji ženski parfem po izboru muškaraca?
- Gornje note čine liči, rabarbara, bergamot i muskatni oraščić.
- Srednje note donose tursku ružu, božur, mošus, petaliju i vanilu.
- Bazne note čine kašmeran, tamjan, kedar i haićanski vetiver.
Delina je sinonim za ženstvenost. Ruža, liči i rabarbara daju mu svježinu, dok mošus doprinosi mekoći i dugotrajnosti. Ovaj parfem stvara prepoznatljivu, ženstvenu auru koja lako hipnotiše okolinu. Na koži se, prema procjenama, zadržava između osam i dvanaest sati.
Tekst: Glossy / Lepa&Srećna