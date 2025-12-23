Muškarci su rekli svoje: Ovo je najprivlačniji ženski miris za 2025. godinu

Najbolji ženski parfem ove godine po izboru muškaraca je osvojio cijeli svijet...

Izvor: Shutterstock

Ako pitate muškarce koji miris na ženi ostavlja najjači utisak, odgovor ove godine je jasan – jedan cvjetni parfem osvojio je titulu apsolutnog favorita. Njegova nota nije napadna, ali je nezaboravna, a ženstvena aura koju stvara dugo se pamti.

Portal Fragrantica, specijalizovan za parfeme, svake godine proglašava najbolje mirise u različitim kategorijama. Ova platforma nudi i brojne druge kategorije za glasanje, poput najpopularnijih muških parfema, kopija, niš mirisa i sličnih izbora.

Jedna od posebnih kategorija je i najbolji ženski miris po izboru muškaraca, u kojoj pravo glasa imaju isključivo oni. Upravo u toj kategoriji, za 2025. godinu, titulu je poneo Delina brenda Parfums de Marly.

Ovaj parfem predstavljen je 2017. godine, ali je i danas podjednako aktuelan kao i kada se prvi put pojavio. Potpisuje ga poznati parfimer Kventin Birš, koji je sarađivao sa nekim od najvećih luksuznih kuća, među kojima su Mugler, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, kao i parfemske kuće Givaudan i Robertet.

parfem

Izvor: Shutterstock

Kako miriše najbolji ženski parfem po izboru muškaraca?

Gornje note čine liči, rabarbara, bergamot i muskatni oraščić.

Srednje note donose tursku ružu, božur, mošus, petaliju i vanilu.

Bazne note čine kašmeran, tamjan, kedar i haićanski vetiver.

Delina je sinonim za ženstvenost. Ruža, liči i rabarbara daju mu svježinu, dok mošus doprinosi mekoći i dugotrajnosti. Ovaj parfem stvara prepoznatljivu, ženstvenu auru koja lako hipnotiše okolinu. Na koži se, prema procjenama, zadržava između osam i dvanaest sati.

Tekst: Glossy / Lepa&Srećna