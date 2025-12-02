Arapski parfemi postali su globalna opsesija: Ovo su najpopularniji za zimu

Najbolji arapski parfemi: Khamrah, Ra’ed, Afnan 9 PM… Otkrijte luksuzne, dugotrajne i pristupačne mirise idealne za zimu i poklone.

Arapski parfemi postali su globalni trend zahvaljujući moćnim mirisnim notama, dugotrajnosti i pristupačnoj cijeni.

Brendovi poput Lattafe, Afnana i Zimaye nude luksuzne parfeme koji spajaju tradicionalne arapske sastojke sa modernim akordima.

Najpopularniji mirisi poput Khamrah, Ra’ed Luxe i Afnan 9 PM osvojili su društvene mreže i idealni su za zimu i praznične poklone.

Posljednjih godina sve su popularniji intenzivni arapski parfemi, poznati po nevjerovatnoj postojanosti, bogatim mirisnim notama i upečatljivim bočicama koje često izgledaju kao mala umjetnička djela. Ovi parfemi nude snažne, odvažne kompozicije, odličan odnos cijene i kvaliteta i savršeni su izbor za zimske dane, ali i kao poklon ispod jelke.

Raskošni, zavodljivi i duboki, arapski parfemi nekada su bili rezervisani isključivo za vrhunske poznavaoce. Danas su globalni trend - i to s dobrim razlogom. Iako djeluju luksuzno i skupocjeno, mnogi brendovi nude izuzetno pristupačne cijene, pa su idealni i za ličnu kolekciju i za praznične poklone.

Luksuz u bočici

Jedan od najpristupačnijih, ali izuzetno cijenjenih brendova jeste Lattafa. Ovaj brend spaja tradicionalne arapske note, poput ouda, sa nježnijim akordima, stvarajući parfeme koji odišu elegancijom. Lattafu su osnovali šeik Shahid Ahmad i Shoaib Iqbal, a ime potiče od arapskih riječi Latif (ljubaznost) i Lateefa (ugodan).

Iako je brend prvobitno bio namijenjen tržištu Bliskog istoka, ubrzo je postao globalno popularan, posebno zahvaljujući hit mirisima poput Khamrah i Ra’ed.

Najpoznatiji među njima je Khamrah — parfemska voda za žene i muškarce koja je potpuno osvojila društvene mreže. Otvara se toplom mješavinom cimeta, muškatnog oraščića i bergamota. Srce čine datulje, praline, tuberoza i mahonija, dok bazne note vanile, tonke, benzoina, mire i amberwooda pružaju dugotrajnost. Često ga porede sa znatno skupljim klasičnim By Kilian Angels’s Share.

Još jedan favorit je Lattafa Ra'ed Luxe, uniseks miris koji kombinuje sočne note ananasa, lubenice i jagode sa sandalovinom, mošusom i ružičastim biberom.

Za ljubitelje gurmanskih muških mirisa tu je Lattafa Asad - odvažna interpretacija tradicionalnih arapskih parfema. Otvara se kombinacijom crnog bibera, ananasa i duvana, dok u srcu donosi tople note kafe, pačulija i irisa. Bazne note jantara, vanile, suvog drveta i labdanuma daju mu dubinu i trajnost.

Besprijekoran dizajn

Drugi brend vrijedan pažnje je Afnan, osnovan 2007. u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Najpoznatiji predstavnik je muški začinski parfem Afnan 9 PM, sa kombinacijom bergamota, lavande, cimeta i jabuke u gornjim notama, cvijećem narandže i đurđicom u srcu i toplim notama pačulija, jantara, vanile i tonke u bazi.

Umjetnost arapskog parfimerstva

Brend Zimaya, nastao iz vizije Imrana Fazlanija, slavi bogato nasljeđe arapskog parfimerstva kroz raskošne, elegantne kompozicije. Posebno se ističe Zimaya Rabab Blue — uniseks miris koji kombinuje voćne, svježe i duboke note, idealan za svaku priliku.

(Diva/ Lepa&Srećna)