Kako ukloniti vosak svijeće sa bilo koje površine: Detaljan vodič koji spasava namještaj, stolnjake i tepihe

Ne brinite ako vam kane vosak sa sveće, imamo savete za uklanjanje fleka!

Za uspešno uklanjanje voska važno je strpljenje, sačekajte da se on prvo potpuno stvrdne.

Svaka površina (tkanina, tepih, drvo, staklo) zahtjeva drugačiji pristup, ali sve metode čišćenja fleka od voska su jednostavne, a sredstva već imate kod kuće ili ćete ih lako nabaviti.

Praznična atmosfera ne bi bila potpuna bez mirisnih svijeća koje trepere na stolu ili polici, ali jedna nepažljiva kap voska može brzo pretvoriti romantičan trenutak u mali stres. Međutim, fleke se mogu ukloniti sa gotovo svih površina, bez trajnih oštećenja.

Najvažnije pravilo: nikad ne pokušavajte da uklonite vosak dok je još mekan i topao, jer ćete ga samo razmazati i utrljati dublje. Sačekajte da se potpuno stvrdne (možete ubrzati proces kesicom sa ledom ili stavite predmet u zamrzivač), pa tek onda krenite u akciju. Evo detaljnih uputstava za najčešće situacije.

1. Vosak na tkaninama (odjeća, stolnjaci, posteljina, peškiri)

Ovo je jedna od najčešćih nezgoda, ali i najlakše rješiva kombinacijom hladnoće i toplote.

Korak 1: Stavite predmet u plastičnu kesu i ubacite u zamrzivač na 30–60 minuta, ili nanesite kesicu sa ledom direktno na vosak dok se ne stvrdne.

Korak 2: Nežno ogrebite višak voska tupim nožem, kašikom ili plastičnom karticom – radite od spolja ka centru da ne razmažete.

Korak 3: Ako je vosak obojen i ostavio mrlju od boje, nanesite sredstvo za uklanjanje lijepkova poput acetona (samo za tkanine koje to podnose) ili belo sirće. Testirajte prvo na neupadljivom dijelu!

Korak 4: Stavite papirne ubruse preko i ispod mrlje. Peglajte toplom peglom (postavka za sintetiku ili pamuk, bez pare) – vosak će se topiti i upijati u papir. Mijenjajte papire dok ne nestane voska.

Korak 5: Operite predmet u mašini sa običnim deterdžentom. Ako je tkanina bijela, dodajte sredstvo za izbjeljivanje.

2. Vosak na tepihu ili presvlakama namještaja

Tepih često strada od kapljica voska, ali ne očajavajte – metoda skidanja je slična.

Prvo zamrznite vosak ledom.

Ogrebite višak plastičnim strugačem ili starom kreditnom karticom.

Nanesite sprej za tepihe ili sredstvo za mrlje.

Pokrijte bijelom pamučnom krpom (ne obojenom!) i pritisnite toplom peglom 10–15 sekundi. Ponavljajte dok vosak ne pređe u krpu.

Ako ostane boja, nežno tapkajte vodonik-peroksidom (3%) ili sredstvom za tepihe. Na kraju usisajte.

3. Vosak na drvenom namještaju ili parketu

Budite ekstra nežni da ne oštetite lak ili ulje.

Sačekajte da se vosak stvrdne.

Nježno ga skinite plastičnom lopaticom ili starom kreditnom karticom.

Ako ostane ljepljiv trag, nanesite malo ulja za namještaj i obrišite mekom krpom.

Polirajte sredstvom za drvo da vratite sjaj.

4. Kako očistiti staklenu teglu od svijeće za ponovnu upotrebu

Mnoge od nas čuvaju lijepe tegle – evo kako da ih vratite u prvobitno stanje:

Stavite teglu u sudoperu i prelijte vrelom vodom (ne kipućom da ne pukne staklo) ili je potopite u vrelu vodu.

Kada se vosak omekša, izvadite ga kašikom ili nožem. Ostatke uklonite sredstvom za lijepkove ili alkoholom.

Operite u mašini za sudove ili ručno sa deterdžentom.

Uz ove korake, lako ćete ukloniti fleke od voska i sveća sa većine površina, a dom ostaje čist, lep i mirisan i besprijekoran tokom cijelog prazničnog perioda!

