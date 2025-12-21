Zaboravite na krečenje, stigao je novi trend: Drvo se vraća u punom sjaju, evo kako ga dizajneri sada koriste

Trend wood drenching menja pravila uređenja doma! Otkrivamo kako da drvo pretvorite u glavni adut svog enterijera. Dizajneri ga obožavaju i ovako koriste.

Izvor: brizmaker/Shutterstock

Ako želite da vaš dom djeluje toplije, skuplje i u trendu, odgovor je jednostavan - drvo. Ove sezone ono je ponovo u centru pažnje, ali na potpuno nov način. Trend wood drenching obožavaju dizajneri širom svijeta jer od običnih prostora stvara elegantne, tople i umirujuće oaze.

Riječ je o povratku prirodnim materijalima, ali u savremenom, gotovo umetničkom obliku. Umjesto da drvo bude samo akcenat, sada preuzima glavnu ulogu – od podova i zidova, do plafona i krupnih komada namještaja. Takav pristup prostoru daje kontinuitet, osećaj sklada i mir koji se odmah osjeti čim zakoračite u prostoriju.

Birajte hladne ili tople tonove u zavisnosti koliko vam je osvijetljen enterijer

Ključ je u tonalnom jedinstvu. Ako imate topli drveni pod, neka i dominantni komadi namještaja imaju sličnu toplinu. Ako pak imate hladan ton drveta, birajte komade bez crvenkastih ili žućkastih podtonova. Na taj način prostor će djelovati skladno i sofisticirano, bez rizika da kombinacija "žari" i vizuelno "smeta".

Kombinujte oblike i stilove

Zaboravite na matchy-matchy enterijer setove. Ravne linije stola lijepo se slažu sa zaobljenim stolicama, a vintage komad iz 70-ih može živjeti u savršenom dijalogu sa modernim minimalističkim elementima. Igrajte se proporcijama i stilovima, prostor će odmah djelovati zanimljivije.

Drvo u enterijeru i kako kombinovati

Izvor: followtheflow/shutterstock

Uključite zidove i ormare

Ne morate pokrivati čitav zid drvetom, ali veliki ormari, biblioteke i komode u bogatim tonovima drveta mogu dati sličan efekat. Ako drvo koristite kroz celu prostoriju, od namještaja do detalja, dobijate koherentan, luksuzan izgled za enterijer.

Razbijte tonove tepisima

Ako imate drvene komade u različitim tonovima, veliki tepih može biti "most" između njih. On vizuelno razdvaja i balansira toplinu ili hladnoću drveta, čineći prostor prijatnijim i skladnijim.

Drveni namještaj je investicija koja traje i uvijek se može prilagoditi farbanjem, limewash-om ili toniranjem. Dodajte nekoliko toplih tonova i vaš dom će odmah dobiti osjećaj udobnosti, bez da žrtvujete komade koje volite.

Tekst: Buro247/ Lepa&Srećna