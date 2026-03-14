Stomak vam je stalno nadut? 6 navika koje to pogoršavaju, a mnogi misle da su zdrave

Ako vam je stomak često nadut, uzrok mogu biti svakodnevne navike koje mnogi smatraju zdravim. Evo šta može pogoršati nadutost.

Nadut stomak je jedan od najčešćih problema sa varenjem. Iako mnogi misle da je uzrok u određenim namirnicama, često su krive svakodnevne navike koje na prvi pogled djeluju potpuno bezazleno.

Stručnjaci upozoravaju da neke stvari koje smatramo zdravim zapravo mogu dodatno opteretiti digestivni sistem.

1. Prebrzo jedenje

Kada jedemo brzo, gutamo i veliku količinu vazduha. To može dovesti do osjećaja težine, gasova i nadutosti.

2. Previše sirovog povrća

Sirovo povrće je zdravo, ali u velikim količinama može biti teško za varenje, posebno uveče.

3. Gazirana pića

Gas u pićima direktno utiče na stvaranje nadutosti, čak i kada je riječ o napicima bez šećera.

4. Neredovni obroci

Duga pauza između obroka može usporiti rad digestivnog sistema i pojačati nadutost.

5. Previše vještačkih zaslađivača

Zaslađivači u "diet" proizvodima često izazivaju gasove i neprijatnost u stomaku.

6. Premalo kretanja

Sjedenje tokom većeg dijela dana usporava varenje. Čak i kratka šetnja poslije obroka može pomoći da stomak bude mirniji.

Stručnjaci savjetuju da se pažnja obrati na svakodnevne navike, jer male promjene u ritmu ishrane i kretanja često mogu napraviti veliku razliku.