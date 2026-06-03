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Za 20 minuta cijeli stan miriše kao luksuzni hotel: Potrebno je samo nekoliko sastojaka

Za 20 minuta cijeli stan miriše kao luksuzni hotel: Potrebno je samo nekoliko sastojaka

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Želite da vaš dom uvijek lijepo miriše? Isprobajte jednostavan prirodni osvježivač prostora koji se pravi od voća i začina, a miris se širi kroz cijeli stan.

Kako napraviti prirodni osvježivač doma Izvor: Mouse family/Shutterstock

  • Jednostavna mješavina voća i začina može da zamijeni klasične osvježivače prostora.
  • Miris se širi kroz cijeli dom za manje od pola sata i traje satima.
  • Kombinacije sastojaka lako se prilagođavaju svakom godišnjem dobu.

Postoje sitnice koje dom pretvaraju u mjesto kojem se uvijek rado vraćamo, a prijatan miris svakako je jedna od njih. Mnogi kažu da upravo miris stvara osjećaj topline i udobnosti, zbog čega ne čudi što sve više ljudi traži prirodne načine da njihov stan uvijek miriše svježe i prijatno.

Umjesto kupovnih osvježivača prostora, koji često sadrže vještačke mirise, sve popularniji postaje jednostavan trik koji se pravi od sastojaka koje većina već ima u kuhinji. Potrebni su samo voda, voće i nekoliko začina, a rezultat je dom ispunjen prijatnim aromama koje traju satima.

Zašto je miris doma toliko važan?

Mirisi imaju moć da probude uspomene i emocije jače nego što mislimo. Dovoljna je jedna poznata aroma da nas vrati u djetinjstvo, podsjeti na bakin kolač od jabuka, ormar sa lavandom ili omiljenu osobu.

Upravo zato stručnjaci za uređenje doma sve više pažnje posvećuju stvaranju takozvanog "potpisnog mirisa doma", odnosno kombinacije mirisa koja će vaš prostor učiniti prepoznatljivim i prijatnim.

Prirodni osvježivač prostora koji osvaja društvene mreže

Jedan od najpopularnijih trikova posljednjih godina jeste takozvani "simmer pot" – mirisna mješavina koja se lagano zagrijava na šporetu i prirodno širi aromu kroz cijeli stan.

Blogerka Sara Simonds, autorka bloga "Grace in My Space", ističe da se ove kombinacije mogu prilagoditi svakom godišnjem dobu i raspoloženju.

Na primjer:

  • limun i lavanda unose osjećaj svježine i lakoće
  • jabuka i cimet stvaraju toplu, jesenju atmosferu
  • narandža i karanfilić podsjećaju na praznike i zimsku čaroliju

Kako kaže, najbolji miris je onaj koji sami osmislite i koji postane prepoznatljiv dio vašeg doma.

Lavanda u saksiji
Izvor: larisa Stefanjuk/Shutterstock

Kako da napravite prirodni osvježivač doma?

Postupak je veoma jednostavan.

U veći lonac sipajte oko šest šolja vode i stavite da se zagrijava na laganoj vatri. Kada se voda zagrije, dodajte omiljeno voće, začine ili aromatično bilje.

Nakon što tečnost blago provri, smanjite temperaturu tako da sadržaj samo lagano krčka. Para koja se oslobađa širiće prijatan miris kroz cijeli prostor.

Po potrebi dolivajte vodu kako se ne bi potpuno ukuvala.

Posebno je praktično što možete iskoristiti i ostatke namirnica koje biste inače bacili, poput kore jabuke, kore limuna ili narandže, kao i začine koji već stoje u kuhinjskom ormariću.

Najljepše kombinacije za svako godišnje doba

Ljeto

  • limun
  • limeta
  • grejp
  • nana
  • bosiljak
  • lavanda

Proljeće

  • limun
  • narandža
  • ruzmarin
  • timijan
  • đumbir

Jesen

  • jabuka
  • kruška
  • cimet
  • muskatni oraščić
  • vanila

Zima

  • narandža
  • brusnica
  • cimet
  • bor
  • pepermint
Cimet
Izvor: Shutterstock

Viralni recept koji je osvojio internet

Posebno popularna postala je jednostavna kombinacija od svega nekoliko sastojaka.

Potrebno je:

  • 1 litar vode
  • 2 kašike karanfilića
  • kora jednog limuna ili narandže
  • 1 štapić cimeta
  • nekoliko listova lovora po želji

Sve sastojke stavite u lonac i zagrijavajte na najnižoj temperaturi. Nije potrebno da voda snažno ključa – dovoljno je da lagano isparava.

Već nakon dvadesetak minuta prijatan miris počeće da se širi kroz cijeli stan.

Kuvanje limuna i cimeta
Izvor: Irina Anashkevich/Shutterstock

Koliko dugo traje efekat?

Jedan lonac ove mirisne mešavine može da osvježi prostor tokom nekoliko sati. U manjim stanovima efekat često traje i duže.

Smjesa se može sačuvati u frižideru do tri dana i ponovo zagrijavati po potrebi.

Ljubitelji prirodnih rješenja kažu da upravo u tome leži njena najveća prednost – ne prikriva neprijatne mirise, već stvara potpuno novu atmosferu u domu i čini ga toplijim, prijatnijim i gostoljubivijim.

(Lepa i srećna/Mondo)

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