Mali stan od 26 kvadrata sa odvojenom spavaćom sobom: Vrata prerađena tako da cijeli prostor izgleda veće

Crni enterijer, klizna vrata sa ogledalom i pametno osmišljeni detalji pretvorili su mali stan od 26 kvadrata u udoban i vizuelno prostran dom.

Izvor: Youtube / Gaby Garciia

Klasična vrata zamijenjena su kliznim sa ogledalom, a skriveni elementi i baul kreveta obezbjeđuju dodatno skladište.

Dominacija crne boje uz ogledala, žute lampe i dekorativne folije stvara sofisticiran, ali topao ambijent.

U multifunkcionalnom dnevnom prostoru, ogledalo širi prostor, a industrijski detalji unose dinamiku i zanimljivost.

Mali stan od 26 kvadrata renoviran je na veoma nekonvencionalan način - zidovi i veći deo nameštaja su u crnoj boji, a vešto odabrani akcenti oživljavaju atmosferu.

Ulazi se direkno u kuhinju u kojoj su crni viseći ormarići sve do plafona, a crni inoks frižider sa ogledalom reflektuje svjetlost i vizuelno širi prostor.

Zidovi su osvježeni dekorativnim folijama i tapetama koje vlasnik često mijenja – od betonskog efekta do portugalskih pločica. U pažljivo osmišljenim elementima nalaze se mikrotalasna, velika air fryer pećnica i aparat za kafu. Skrivene fioke i pregrade za kablove doprinose urednosti.

Dnevna soba je osmišljena kao multifunkcionalni prostor. Zid od ogledala daje osjećaj širine, dok je plavi kauč zamijenjen crnom presvlakom otpornom na ogrebotine, jer su se u stan uselili novi „vlasnici“ dvije mačke. U enterijeru se vidi pažljivo biran balans: crna boja dominira, ali uz tople tonove, refleksije i detalje poput industrijskih stolica i dekoracija, prostor dobija karakter i toplinu.

U spavaćoj sobi je napravljena ključna promjena – uklonjena su klasična vrata koja su zauzimala mnogo prostora. Umjesto njih postavljena su klizna vrata sa ogledalom, koja se pomijeraju iza plakara. Time je dobijeno više slobodnog prostora i elegantan vizuelni efekat, jer se ogledalo potpuno uklapa u crni enterijer.

Plakar je ostao isti, sa dvoja klizna vrata i velikim gornjim prostorom za odlaganje. Uz to, krevet ima veliki baul, pa stan, iako mali, nudi dosta mjesta za skladištenje.

Poseban detalj je veliki umjetnički okvir koji je obojena u crno i ukrašen teksturom od crnog lijepka, po ideji sa Instagrama. Novo crno tapacirano uzglavlje visine 1,20 m ide od kraja do kraja kreveta i vizuelno širi prostor.

Žute lampe na noćnim stočićima su neobičan i zabavan detalj. U kupatilu su klasična vrata zamijenjena kliznim, a zidovi su obloženi vinilnim pločicama 20x20 cm, koje stvaraju osjećaj da je prostor viši. Dodata je nova komoda sa ogledalom, a dekorativni detalji su veoma originalni.

