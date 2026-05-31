Iz francuskog muzeja ukradena najvrijednija banana na svijetu

Ovo nije prvi put da je ovo konceptualno djelo oštećeno-

Muzej u Strazburu danas je policiji prijavio krađu banane koja je ključni dio višemilionski vijrednog umjetničkog djela italijanskog vizuelnog umjetnika Mauricija Katelana. Nestanak voća, koje je ljepljivom trakom pričvršćeno za zid i čini provokativnu instalaciju nazvanu "Komedijaš", primijećen je u subotu, piše Frans 24.

Voćka odmah zamijenjena: Krađa zbog koje je muzej prelomio i pozvao policiju

Uprava muzeja Pompidu-Mec, podružnice poznatog pariskog Centra Pompidu, potvrdila je da je podnijela krivičnu prijavu protiv nepoznatih počinilaca. U saopštenju su dodali i da je ukradena banana odmah zamijenjena novom.

Ovo nije prvi put da je ovo konceptualno djelo oštećeno. Naime, njegov ključni i kvarljivi deo - ianana - ionako se mijenja svaka tri dana kako bi instalacija ostala svježa.

Reakcija umjetnika na gladne posjetioce: „Šteta što nisu pojeli i ljepljivu traku"
Prošlog jula jedan posjetilac muzeja je jednostavno pojeo izloženu bananu. Čuvari su tada brzo reagovali i postavili zamensku, a muzej nije podnosio tužbu. Sam umjetnik Katelan tada je izjavio da je razočaran što gladni posjetilac nije pojeo i ljepljivu traku, a ne samo bananu.

Ovoga puta, međutim, muzej se odlučio na krivičnu prijavu jer počinitelj nije identifikovan, pa stoga, kako navode, "nema mogućnosti za dijalog". Dodali su i da se "ovo događa drugi put" te da je u pitanju poštovanje prema umjetničkom delu.

Od 120 hiljada do 5 miliona dolara: Skupa voćka koja mami gladne performere
Katelanovo jestivo djelo, koje preispituje pojam umjetnosti i njene vrijednosti, izaziva kontroverze još od svog predstavljanja na izložbi Art Basel u Majamiju 2019. godine, gdje je početna cijena bila 120.000 dolara.

Tada je "Komedijaša" pojeo performans umjetnik David Datuna, rekavši da je bio "gladan". Uprkos tome, vrijednost dela je samo rasla. Kineski osnivač kriptovaluta Džastin San je 2024. godine platio 5,2 miliona dolara za jednu verziju djela, da bi je nekoliko dana kasnije pojeo pred kamerama u Hongkongu.

Osim po "Komedijašu", Katelan je poznat i po izradi potpuno funkcionalne WC šolje od 18-karatnog zlata nazvane "Amerika", koja je svojevremeno bila ponuđena Donaldu Trampu za vrijeme njegovog prvog mandata u Bijeloj kući.

Ta je instalacija ukradena tokom izložbe u Ujedinjenom Kraljevstvu 2020. godine iz palate iz 18. vijeka u kojoj je rođen Vinston Čerčil. Britanski sud je u martu proglasio dvojicu muškaraca krivim za krađu. WC šolja je navodno rastavljena na dijelove, a zlato nikada nije pronađeno.

umjetnost krađa muzej

