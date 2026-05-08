„Domus dijasporika“: Savremena umjetnost iz Srpske na prestižnom Bijenalu u Veneciji (FOTO)

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović otvorio je večeras izložbu "Domus dijasporika" (Domus Diasporica) umjetnika iz Republike Srpske Mladena Bundala koji ove godine predstavlja BiH na Bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji.

Izvor: MSU RS

Golubović je istakao da ovaj umjetnički projekat Republiku Srpsku i BiH predstavlja na jedan poseban način, kroz umjetnički rad koji na snažan i promišljen način otvara teme savremenog identiteta, pripadnosti i iskustva života u dijaspori.

"Ovakvi trenuci imaju posebnu težinu jer su prilika da se kultura i umjetnost jedne zemlje predstave u širem međunarodnom kontekstu, kao prostor dijaloga, razumijevanja i povezivanja", rekao je Golubović na otvaranju izložbe.

On je napomenuo da učešće na Bijenalu u Veneciji ima višestruki značaj – ne samo kao umjetničko predstavljanje, već i kao platforma za nove saradnje, razmjenu znanja i jačanje prisustva domaćih umjetnika i institucija u evropskom i svjetskom kulturnom prostoru.

Nosilac nacionalnog nastupa je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, dok je direktor ovog muzeja Sarita Vujković komesar Paviljona BiH, a kustos Isidora Živković.

Iz Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske istakli su da Bundalo kroz svoj rad na promišljen i savremen način istražuje pitanja identiteta, pripadnosti i iskustva života u dijaspori.

Polazeći od ličnog iskustva, kroz različite medije – film, fotografiju, crtež i prostorno-specifične instalacije gradi složenu i višeslojnu umjetničku cjelinu u kojoj se pojam doma preispituje kao dinamična i promjenjiva kategorija.

Učešće umjetničkog projekta "Domus dijasporika" Mladena Bundala u Paviljonu BiH na 61. Bijenalu u Veneciji realizuje se uz institucionalnu podršku Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

(Srna)