logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

„Domus dijasporika“: Savremena umjetnost iz Srpske na prestižnom Bijenalu u Veneciji (FOTO)

„Domus dijasporika“: Savremena umjetnost iz Srpske na prestižnom Bijenalu u Veneciji (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović otvorio je večeras izložbu "Domus dijasporika" (Domus Diasporica) umjetnika iz Republike Srpske Mladena Bundala koji ove godine predstavlja BiH na Bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji.

Srpska na Bijenalu u Veneciji Izvor: MSU RS

Golubović je istakao da ovaj umjetnički projekat Republiku Srpsku i BiH predstavlja na jedan poseban način, kroz umjetnički rad koji na snažan i promišljen način otvara teme savremenog identiteta, pripadnosti i iskustva života u dijaspori.

"Ovakvi trenuci imaju posebnu težinu jer su prilika da se kultura i umjetnost jedne zemlje predstave u širem međunarodnom kontekstu, kao prostor dijaloga, razumijevanja i povezivanja", rekao je Golubović na otvaranju izložbe.

On je napomenuo da učešće na Bijenalu u Veneciji ima višestruki značaj – ne samo kao umjetničko predstavljanje, već i kao platforma za nove saradnje, razmjenu znanja i jačanje prisustva domaćih umjetnika i institucija u evropskom i svjetskom kulturnom prostoru.

Nosilac nacionalnog nastupa je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, dok je direktor ovog muzeja Sarita Vujković komesar Paviljona BiH, a kustos Isidora Živković.

Iz Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske istakli su da Bundalo kroz svoj rad na promišljen i savremen način istražuje pitanja identiteta, pripadnosti i iskustva života u dijaspori.

Polazeći od ličnog iskustva, kroz različite medije – film, fotografiju, crtež i prostorno-specifične instalacije gradi složenu i višeslojnu umjetničku cjelinu u kojoj se pojam doma preispituje kao dinamična i promjenjiva kategorija.

Učešće umjetničkog projekta "Domus dijasporika" Mladena Bundala u Paviljonu BiH na 61. Bijenalu u Veneciji realizuje se uz institucionalnu podršku Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Venecija bijenale Republika Srpska BiH umjetnost

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA