Italijani vratili Ruse na Venecijansko bijenale, žiri podnio ostavku: "Ukinućemo finansije", kaže Kaja Kalas

Žiri Venecijanskog bijenala podnio je ostavku usljed spora sa Evropskom komisijom povodom učešća Rusije, saopšteno je iz organizacionog odbora te manifestacije.

Izvor: labiennale.org

"Venecijansko bijenale objavljuje da su, zaključno s današnjim danom, primljene ostavke Međunarodnog žirija 61. Međunarodne izložbe umjetnosti `U molskim tonalitetima` autorke Kojo Kouoh. Žiriju je predsjedavao Solanž Farkas, a članovi su bili i Zoi Bat, Elvira Đangani Ose, Marta Kuzma i Đovana Zaperi", navodi se u saopštenju Bijenala.

Predsjednik Bijenala Pjetranđelo Butafuoko izjavio je ranije da želi okupiti ljude iz različitih zona sukoba kako bi ponudio "drugačiju tačku gledišta", umjesto političkih deklaracija.

Spor oko učešća Rusije na Bijenalu izbio je nakon što je italijansko Ministarstvo kulture saopštilo da je rukovodstvo međunarodne izložbe samostalno donijelo odluku o obnovi učešća Rusije.

Italijanski mediji javili su ranije ove sedmice da je Ministarstvo kulture Italije uputilo inspekciju u Fondaciju Venecijanskog bijenala zbog dozvole Rusiji da otvori svoj paviljon. Zvaničnici traže dokumentaciju koja se odnosi ne samo na ruski paviljon, već i na postavke Izraela i Irana.

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas izjavila je ranije da će Unija obustaviti finansiranje Venecijanskog bijenala nakon odluke izložbe da ruskim umjetnicima omogući učešće ove godine.