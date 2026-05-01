logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Italijani vratili Ruse na Venecijansko bijenale, žiri podnio ostavku: "Ukinućemo finansije", kaže Kaja Kalas

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Žiri Venecijanskog bijenala podnio je ostavku usljed spora sa Evropskom komisijom povodom učešća Rusije, saopšteno je iz organizacionog odbora te manifestacije.

Žiri Venecijanskog bijenala podnio je ostavku Izvor: labiennale.org

"Venecijansko bijenale objavljuje da su, zaključno s današnjim danom, primljene ostavke Međunarodnog žirija 61. Međunarodne izložbe umjetnosti `U molskim tonalitetima` autorke Kojo Kouoh. Žiriju je predsjedavao Solanž Farkas, a članovi su bili i Zoi Bat, Elvira Đangani Ose, Marta Kuzma i Đovana Zaperi", navodi se u saopštenju Bijenala.

Predsjednik Bijenala Pjetranđelo Butafuoko izjavio je ranije da želi okupiti ljude iz različitih zona sukoba kako bi ponudio "drugačiju tačku gledišta", umjesto političkih deklaracija.

Spor oko učešća Rusije na Bijenalu izbio je nakon što je italijansko Ministarstvo kulture saopštilo da je rukovodstvo međunarodne izložbe samostalno donijelo odluku o obnovi učešća Rusije.

Italijanski mediji javili su ranije ove sedmice da je Ministarstvo kulture Italije uputilo inspekciju u Fondaciju Venecijanskog bijenala zbog dozvole Rusiji da otvori svoj paviljon. Zvaničnici traže dokumentaciju koja se odnosi ne samo na ruski paviljon, već i na postavke Izraela i Irana.

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas izjavila je ranije da će Unija obustaviti finansiranje Venecijanskog bijenala nakon odluke izložbe da ruskim umjetnicima omogući učešće ove godine.

Tagovi

Venecija bijenale Rusija EU

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA